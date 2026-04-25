Kinh tế xanh

Lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia

Nhĩ Anh

25/04/2026, 11:16

Theo dõi thường xuyên, phát hiện kịp thời các diễn biến bất thường về phóng xạ trong môi trường trên diện rộng thuộc lãnh thổ Việt Nam và đáp ứng yêu cầu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong tình hình mới…

Thành lập Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia. Ảnh minh họa

Quyết định số 710/QĐ-TTg vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành nêu rõ việc thành lập Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia trên cơ sở kết nối, liên kết các cơ quan, đơn vị hiện có thuộc các bộ, ngành và địa phương có chức năng, nhiệm vụ liên quan.

Việc thiết lập và vận hành hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường nhằm theo dõi thường xuyên, phát hiện kịp thời các diễn biến bất thường về phóng xạ trong môi trường trên diện rộng thuộc lãnh thổ Việt Nam và đáp ứng yêu cầu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong tình hình mới.

Bên cạnh đó còn cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ cảnh báo sớm và ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, phòng thủ dân sự và bảo đảm an ninh hạt nhân; quản lý và chia sẻ cơ sở dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường trên nền tảng số quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử, giám sát ảnh hưởng của các cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân trong và ngoài lãnh thổ có thể tác động đến Việt Nam, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường.

Theo Quyết định, mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia được tổ chức thống nhất trong phạm vi cả nước, bao gồm: Trung tâm điều hành quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường (Trung tâm điều hành); Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cấp vùng (Trạm vùng); Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cấp tỉnh (Trạm địa phương); Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cấp cơ sở (Trạm cơ sở); Hệ thống trinh sát, giám sát, quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường trong Quân đội (Hệ thống quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường trong Quân đội).

Mạng lưới hoạt động theo nguyên tắc phối hợp, liên thông và chia sẻ thông tin, dữ liệu; bảo đảm thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; tuân thủ quy định của pháp luật về quan trắc môi trường, an toàn bức xạ và hạt nhân, đầu tư, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Các hệ thống, trạm quan trắc thuộc các bộ, ngành, địa phương tham gia Mạng lưới theo chức năng, nhiệm vụ được giao; được kiện toàn trên cơ sở các đơn vị hiện có, thông qua việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ phù hợp, không làm phát sinh tổ chức mới.

Việc xác định vị trí lắp đặt các trạm tại các tỉnh biên giới phải bảo đảm khả năng quan trắc, phát hiện và cảnh báo sớm các sự cố phóng xạ môi trường xuyên biên giới.

Theo danh sách các trạm thuộc mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia có 1 trung tâm điều hành do Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân phụ trách. Bên cạnh đó có 4 trạm vùng (ở Hà Nội, TP. Đà Nẵng, Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh) và 34 trạm địa phương.  

Bộ Khoa học và Công nghệ: Hoạt động xả thải nước chứa chất phóng xạ sẽ không tác động đến vùng biển Việt Nam

09:01, 20/07/2023

Bộ Khoa học và Công nghệ: Hoạt động xả thải nước chứa chất phóng xạ sẽ không tác động đến vùng biển Việt Nam

Siết kiểm tra, giám sát hệ thống quan trắc môi trường, xử lý nghiêm vi phạm

16:18, 13/04/2026

Siết kiểm tra, giám sát hệ thống quan trắc môi trường, xử lý nghiêm vi phạm

Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, kiểm soát dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường

10:14, 02/04/2026

Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, kiểm soát dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường

Từ khóa:

an toàn bức xạ cảnh báo phóng xạ cơ sở dữ liệu môi trường Mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường năng lượng nguyên tử Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phóng xạ Quan trắc Quyết định 710/QĐ-TTg trạm quan trắc môi trường Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân xảnh báo môi trường

Đọc thêm

Hội nghị toàn cầu đầu tiên về lộ trình từ bỏ nhiên liệu hóa thạch: Tham vọng giữa

Hội nghị toàn cầu đầu tiên về lộ trình từ bỏ nhiên liệu hóa thạch: Tham vọng giữa "bão" an ninh năng lượng

Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột địa chính trị và gián đoạn nguồn cung, hơn 50 quốc gia sẽ nhóm họp tại Colombia nhằm tìm kiếm lộ trình loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch - một mục tiêu đầy tham vọng nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức thực tiễn.

Các đối tác Thái Lan khánh thành Sala Thai, thúc đẩy giáo dục phát triển bền vững tại Việt Nam

Các đối tác Thái Lan khánh thành Sala Thai, thúc đẩy giáo dục phát triển bền vững tại Việt Nam

Ngày 24/4/2026, tại TP.HCM, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976 – 2026), Tập đoàn SCG phối hợp với Bộ Ngoại giao Thái Lan, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thái Lan (TICA), Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM cùng các doanh nghiệp Thái Lan đã chính thức khánh thành Sala Thai – Trung tâm học tập Triết lý Kinh tế Vừa đủ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Khơi thông dòng vốn tín dụng cho nông nghiệp xanh và số

Khơi thông dòng vốn tín dụng cho nông nghiệp xanh và số

Nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chuyển đổi sang mô hình xanh và số hóa để hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi đang gặp phải những thách thức lớn về vốn, tài sản thế chấp và cơ chế quản trị rủi ro…

Lai Châu: Đánh thức tiềm năng nông nghiệp xanh đa giá trị

Lai Châu: Đánh thức tiềm năng nông nghiệp xanh đa giá trị

Lai Châu đang từng bước khai thác tiềm năng nông nghiệp theo hướng xanh, đa giá trị, dựa trên lợi thế tự nhiên và hệ sinh thái rừng phong phú. Địa phương chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực như chè, lúa đặc sản, dược liệu, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi và ứng dụng công nghệ để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản và phát triển bền vững.

CATL thúc đẩy công nghệ pin kép, sắp sản xuất hàng loạt pin natri-ion

CATL thúc đẩy công nghệ pin kép, sắp sản xuất hàng loạt pin natri-ion

Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới cho biết sẽ đưa pin natri-ion vào sản xuất quy mô lớn ngay trong năm nay, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về công nghệ lưu trữ năng lượng ngày càng gia tăng…

