Lễ hội Chùa Hương Xuân Giáp Thìn: Đổi mới tổ chức, siết chặt quản lý các dịch vụ

Ngày 5/2/2024, UBND huyện Mỹ Đức họp báo thông tin về Lễ hội Chùa Hương Xuân Giáp Thìn 2024.

Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (Chùa Hương) là một đại danh lam thắng cảnh, địa danh có tiềm năng lớn về môi trường sinh thái, có giá trị lịch sử văn hóa tâm linh và du lịch. Đặc biệt, đây là nơi hành hương suốt 3 tháng mùa Xuân hàng năm, thu hút khoảng triệu lượt du khách mỗi năm.

GIÁ VÉ THẮNG CẢNH VÀ PHÍ THUYỀN ĐÒ TĂNG

Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, cho biết Lễ hội Chùa Hương Xuân Giáp Thìn diễn ra từ ngày 11/2/202 đến hết ngày 1/5/2024 (tức từ mồng 2 tháng Giêng đến hết ngày 23 tháng Ba âm lịch). Lễ khai hội vào ngày 15/2/2024 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng Giáp Thìn). Điểm nổi bật của Lễ hội Chùa Hương năm 2024 là Ban tổ chức tiếp tục tập trung đổi mới công tác tổ chức nhằm đảm bảo an toàn văn minh và thân thiện.

Năm nay, Ban quản lý Khu di tích – thắng cảnh Hương Sơn tiếp tục thực hiện chuyển đổi việc bán vé từ mô hình truyền thống sang bán vé điện tử, bỏ bán vé tại 2 cổng Đục Khê và Tiên Mai, chuyển sang phục vụ bán vé thắng cảnh và vé thuyền đò tại bến đỗ phương tiện của du khách.

Ông Đặng Văn Cảnh trả lời phóng viên tại họp báo.

Theo ông Cảnh, giá vé thắng cảnh Hương Sơn năm nay đã tăng mạnh so với mức giá 80.000 đồng của các năm trước.

Cụ thể, giá vé dịch vụ thuyền, đò vận chuyển khách cũng tăng mạnh so với các năm trước: tuyến Hương Tích là 85.000 đồng/người/2 lượt vào – ra (trước đây là 55 nghìn đồng); tuyến Long Vân 65.000 đồng/người/ 2 lượt vào – ra; tuyến Tuyết Sơn 65.000 đồng/người/ 2 lượt vào – ra. Giá vé cáp treo khứ hồi người lớn 220.000 đồng, trẻ em 150.000 đồng, vé đi một lượt 150.000 đồng/người lớn, 100.000 đồng/trẻ em. Giá vé vận chuyển khách bằng xe điện 20.000 đồng/người/lượt.

"Từ 1/1/2024, giá vé thắng cảnh Hương Sơn được thực hiện theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể: 120.000 đồng/người/lượt;với những đối tượng ưu tiên thì giá vé 60.000 đồng/người/lượt (giá vé trên đã có 2.000 đồng phí bảo hiểm)". Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức.

Lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức cho biết nhằm chuẩn bị tốt nhất cho mùa Lễ hội mới, UBND huyện giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với UBND xã Hương Sơn đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực bến Yến đoạn từ cầu Yến Vĩ đến đường Tam Chúc – Khả Phong và tuyến đi bộ bến Yến – đền Trình, đảm bảo tiến độ. Cùng với đó, giao phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với Ban quản lý di tích thắng cảnh Hương Sơn, UBND xã Hương Sơn thực hiện chỉnh tranh cảnh quan không gian của khu vực lễ hội như: lắp đặt các chậu hoa trang trí hai bên đường từ ngã ba xã Đốc Tín đến bến Yến, hai bên bờ suối Yến, và khu vực trạm kiểm soát vé Thiên Trù; đã xây dựng 7 vị trí Bacdrop cùng với màn hình Led 36 m2.

Về công tác quản lý bến bãi trông giữ phương tiện của du khách, hiện xã Hương Sơn có 4 bến xa, gồm: bến xe Hội Xá, bến xe Hương Sơn (bến Đục Khê), bến xe đường số 1 và bến xe Cổng Vại (bến Tuyết Sơn). Như vậy, tạm thời đáp ứng đủ nhu cầu trông giữ phương tiện trong Lễ hội chùa Hương năm 2024. Trường hợp lượng khách đông đột biến trong các ngày thứ Bảy. Chủ Nhật, UBND huyện sẽ cho phép UBND xã Hương Sơn trưng dụng Sân vận động xã Hương Sơn và đường nội bộ khu đồng huyện để làm nơi đậu xe của du khách.

Quanh cảnh Trạm kiểm soát vé ở bến Thiên Trù

Đối với công tác vệ sinh môi trường, Ban tổ chức đã quản lý chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển rác thải trong khu vực Lễ hội, đưa đi xử lý tại các khu tập trung của thành phố. Năm nay, tiếp tục duy trì các nhà vệ sinh công cộng miễn phí phục vụ du khách. Đồng thời, đẩy mạnh công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong khu vực Lễ hội; bố trí các điểm sơ, cấp cứu tại các khu vực tập trung đông người như cổng động Hương Tịch, ga Cáp treo, Sân Thiên Trù đảm bảo an toàn cho du khách.

THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THUYỀN, ĐÒ

Dòng suối Yến có chiều dài 4 km, gồm 2 bến Bến Yến (bến ngoài) và bến Thiên Trù (bến Trong) từ xưa đến nay là tuyến đường hành hương dưới nước, đưa du khách vào Hương Sơn lễ Phật. Ông Đặng Văn Cảnh nêu thực tế những năm qua, quy cách xuồng đò hiện tại gồm nhiều loại do nhân dân tự làm không theo quy định, không đủ điều kiện đăng kiểm, chỉ đăng ký số thứ tự do UBND xã Hương Sơn cấp.

Số lượng khách vận chuyển trên các thuyền, đò từ 6-35 hành khách, tùy vào các loại thuyền đò, dẫn đến nhiều trường hợp chở khách quá tải, gây mất an toàn. Tình trạng chèo kéo khách, đòi khách trả thêm tiền so với giá vé thuyền, đò đã niêm yết luôn là vấn đề “nhức nhối”, bị du khách phàn nàn đã nhiều năm.

Việc vận chuyển hành khách trong mùa lễ hội do các chủ đò tự do đón và vận chuyển, do đó vào những ngày lượng khách đông đã gây hiện tượng tắc nghẽn thuyền đò gây ra nhiều bất cập cho hoạt động phục vụ du khách.

Trước thực trạng đó, UBND huyện Mỹ Đức giao UBND xã Hương Sơn chỉ đạo phải đổi mới công tác điều hành thuyền đò vận chuyển du khách trên suối Yến. Theo đó, đã thành lập Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Chùa Hương, hoàn thành việc tổ chức đại hội Hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương theo các quy định hiện hành.

Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Chùa Hương phối hợp với Chính quyền chỉ đạo nâng cao hình thức, quy cách, chất lượng thuyền đò đảm bảo các điều kiện xuất bến như: đăng ký, đăng kiểm, gắn biển số, phao cứu sinh, ghế ngồi, giỏ đựng rác… Đồng thời, xây dựng phương án điều tiết giao thông đường thủy đảm bảo an toàn, văn minh, thân thiện cho du khách, xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, vi phạm các quy định của Ban tổ chức, của Nhà Nước và Pháp luật hiện hành.

Đến thời điểm hiện tại có 696 xã viên tự nguyên tham gia Hợp tác xã với tổng vốn điều lệ 23 tỷ đồng. Hiện hợp tác xã đang nâng cấp các phương tiện xuồng đò cũ, đóng bổ sung phương tiện mới, bảo đảm có từ 3.800-4.500 phương tiện xuồng đò vận chuyển khách. Trong đó, các phương tiện thuộc diện phải đăng kiểm có 590 chiếc đò loại 12 chỗ trở lên và 2.651 xuồng. Còn lại là loại đò nhỏ không cần đăng kiểm.

Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Chùa Hương đã tổ chức hội nghị tập huấn về Luật Giao thông đường thủy nội địa, quy tắc ứng xử văn minh du lịch cho cán bộ và nhân dân tham gia phục vụ vận chuyển khách trong mùa Lễ hội. Về thời gian vận chuyển xuồng đò khách tham quan: từ thứ Hai đến thứ Sáu, thời gian vận chuyển từ 5 giờ sáng đến 20 giờ tối; thứ Bảy và Chủ nhật, thời gian thuyền đò hoạt động bắt đầu từ 4 giờ sáng đến 20 giờ tối.