Lễ hội Điện Huệ Nam: Rộn ràng giữa mùa Thu Festival Huế 2026

Lễ hội Điện Huệ Nam, một trong những lễ hội tín ngưỡng đặc sắc của xứ Huế, đang diễn ra từ ngày 20 đến 22/8. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 20.000 người dân và du khách, mang đến một không gian văn hóa tâm linh đặc trưng của vùng đất Cố đô...

Đông đảo người dân và du khách tham gia Lễ hội Điện Huệ Nam. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Các hoạt động của lễ hội được tổ chức tại Điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén), đình làng Hải Cát, phường Kim Long và Điện thờ Thánh Mẫu tại số 352 Chi Lăng, phường Phú Xuân (Huế). Trong đó, các nghi lễ rước Thánh Mẫu, cung nghinh Hội đồng Tứ Phủ và hoạt động tín ngưỡng trên sông Hương là những điểm nhấn thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Không gian lễ hội tạo nên sắc màu văn hóa tâm linh đặc trưng của vùng đất Cố đô. Ảnh: UBND TP Huế

Du khách có dịp tìm hiểu những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của xứ Huế thông qua lễ hội. Ảnh: UBND TP Huế

Ngày 20/8, lễ rước Thánh Mẫu khởi hành từ Điện thờ Thánh Mẫu tại 352 Chi Lăng đến Điện Huệ Nam. Sau lễ khai hội, các nghi thức cáo yết và hành hương được tổ chức, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày.

Lễ rước trên sông Hương là một trong những điểm nhấn đặc sắc của Lễ hội Điện Huệ Nam. Ảnh: UBND TP Huế

Thuyền rồng đưa đoàn hành lễ xuôi dòng Hương Giang về Điện Huệ Nam. Ảnh: UBND TP Huế

Đông đảo người dân và du khách theo dõi các hoạt động lễ hội trên sông Hương. Ảnh: UBND TP Huế

Ngày 21/8, lễ chánh tế cầu nguyện quốc thái dân an diễn ra tại Điện Huệ Nam. Tiếp đó là nghi lễ cung nghinh Thánh Mẫu và Hội đồng Tứ Phủ lên đình làng Hải Cát. Các nghi lễ được thực hiện trong không gian văn hóa đặc trưng gắn với sông Hương và hệ thống di tích, tín ngưỡng lâu đời của Huế.

Ngày 22/8, lễ chánh tế tại đình làng Hải Cát được tổ chức trước khi đoàn hồi loan về Điện Huệ Nam và Điện thờ Thánh Mẫu, khép lại mùa lễ hội.

Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, Lễ hội Điện Huệ Nam còn là một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Huế. Các nghi lễ diễn ra trên sông Hương tạo nên một không gian vừa linh thiêng, vừa giàu tính nghệ thuật, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Cố đô đến du khách trong và ngoài nước.

Các nghi thức truyền thống được gìn giữ trong Lễ hội Điện Huệ Nam. Ảnh: UBND TP Huế

Các nghi lễ truyền thống được tổ chức trang trọng, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa của lễ hội. Ảnh: UBND TP Huế

Lễ hội Điện Huệ Nam là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. Việc duy trì lễ hội trong đời sống đương đại góp phần bảo tồn các giá trị tín ngưỡng dân gian, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi sự kiện của Festival Huế 2026.

Lễ hội Điện Huệ Nam góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh của Huế. Ảnh: UBND TP Huế

Trong thời gian diễn ra lễ hội, người dân và du khách được miễn phí tham quan Điện Huệ Nam, qua đó có thêm cơ hội tìm hiểu không gian di tích, tín ngưỡng và những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với địa danh Điện Hòn Chén.