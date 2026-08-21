Lễ hội Điện Huệ Nam: Rộn ràng giữa mùa Thu Festival Huế 2026

Các hoạt động của lễ hội được tổ chức tại Điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén), đình làng Hải Cát, phường Kim Long và Điện thờ Thánh Mẫu tại số 352 Chi Lăng, phường Phú Xuân (Huế). Trong đó, các nghi lễ rước Thánh Mẫu, cung nghinh Hội đồng Tứ Phủ và hoạt động tín ngưỡng trên sông Hương là những điểm nhấn thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Ngày 20/8, lễ rước Thánh Mẫu khởi hành từ Điện thờ Thánh Mẫu tại 352 Chi Lăng đến Điện Huệ Nam. Sau lễ khai hội, các nghi thức cáo yết và hành hương được tổ chức, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày.
Ngày 21/8, lễ chánh tế cầu nguyện quốc thái dân an diễn ra tại Điện Huệ Nam. Tiếp đó là nghi lễ cung nghinh Thánh Mẫu và Hội đồng Tứ Phủ lên đình làng Hải Cát. Các nghi lễ được thực hiện trong không gian văn hóa đặc trưng gắn với sông Hương và hệ thống di tích, tín ngưỡng lâu đời của Huế.
Ngày 22/8, lễ chánh tế tại đình làng Hải Cát được tổ chức trước khi đoàn hồi loan về Điện Huệ Nam và Điện thờ Thánh Mẫu, khép lại mùa lễ hội.
Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, Lễ hội Điện Huệ Nam còn là một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Huế. Các nghi lễ diễn ra trên sông Hương tạo nên một không gian vừa linh thiêng, vừa giàu tính nghệ thuật, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Cố đô đến du khách trong và ngoài nước.
Lễ hội Điện Huệ Nam là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. Việc duy trì lễ hội trong đời sống đương đại góp phần bảo tồn các giá trị tín ngưỡng dân gian, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi sự kiện của Festival Huế 2026.
Trong thời gian diễn ra lễ hội, người dân và du khách được miễn phí tham quan Điện Huệ Nam, qua đó có thêm cơ hội tìm hiểu không gian di tích, tín ngưỡng và những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với địa danh Điện Hòn Chén.
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