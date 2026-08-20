Xu hướng đặt chỗ độc đáo trong làn sóng du lịch mùa thu

Từ làn sóng du lịch mùa thu bùng nổ cho đến sự trỗi dậy của du lịch chăm sóc sức khỏe và trường thọ, dữ liệu mới nhất hé lộ những dịch chuyển đang định hình lại cách giới thượng lưu lựa chọn và chi tiêu cho những chuyến đi của mình...

Garrya Mù Cang Chải. Ảnh: Vietnam Travel

Virtuoso vừa công bố những xu hướng du lịch mới nhất tại sự kiện thường niên lần thứ 38 - Virtuoso Travel Week, diễn ra tại Las Vegas, dựa trên nguồn dữ liệu độc quyền của mạng lưới cùng các khảo sát liên tục từ đại lý du lịch và người tiêu dùng.

Khi năm 2026 tiếp tục trôi qua, thời điểm khởi hành đang trở thành yếu tố ngày càng quan trọng đối với nhóm du khách hạng sang, những người có xu hướng lựa chọn đi du lịch muộn hơn, lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn để trải nghiệm điểm đến vào thời điểm đẹp nhất, đồng thời tránh được tình trạng đông đúc.

Virtuoso dự kiến ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu từ du khách Mỹ cũng tăng 21%.

Du khách cao cấp có xu hướng lựa chọn đi du lịch muộn hơn, lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Ảnh: Lux Life Magazine

Mảng khách sạn dẫn đầu đà tăng trưởng doanh số với mức tăng 25%, tiếp theo là du thuyền với 22%, các đối tác tại điểm đến (công ty quản lý điểm đến) với 18% và các đơn vị tổ chức tour với 11%.

Đà tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ ở phân khúc cao cấp nhất của thị trường, với lượng đặt phòng tại các khách sạn có giá từ 1.500 USD/đêm trở lên tăng 37% — cao gấp hơn hai lần so với tốc độ tăng trưởng của các cơ sở lưu trú giá thấp hơn.

Giá phòng cũng tăng song song với nhu cầu. Các khách sạn hạng sang trên thế giới hiện có giá trung bình 1.653 USD/đêm, trong khi các khách sạn hạng sang tại Mỹ có giá trung bình 1.445 USD/đêm, tăng đáng kể so với mức 985 USD và 790 USD ghi nhận vào năm 2019.

Dưới đây là những xu hướng đáng chú ý khác mà Virtuoso ghi nhận.

DU LỊCH MÙA THU ĐANG LÊN NGÔI

Lượng đặt chỗ cho mùa thu năm 2026 tăng 59%, trong khi doanh số tăng 69%. Tháng 9 dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số trong mùa, với mức tăng 77%, cùng mức tăng 55% về lượng đặt chỗ. Lượng đặt chỗ trong tháng 10 tăng 59%, trong khi tháng 11 ghi nhận mức tăng hơn 70%.

Châu Âu là một trong những ví dụ rõ nét nhất cho sự dịch chuyển này. Doanh số lũy kế từ đầu năm tại các khách sạn đối tác ưu tiên của Virtuoso ở châu Âu đã tăng 39% tính đến hết tháng 6, với đà tăng trưởng mạnh cả về lượng đặt chỗ lẫn doanh số trong nửa đầu năm.

Lượng đặt chỗ trong tháng 9 cũng liên tục tăng đều, từ mức tương đương 79% tổng lượng đặt chỗ của tháng 8 vào năm 2023, lên đến 92% vào năm 2025. Dữ liệu của Virtuoso cho thấy khả năng tháng 9 năm nay có thể vượt qua tháng 8 về doanh số.

Ảnh: Getty Images

Lượng đặt chỗ đến châu Âu trong mùa thu năm nay đã tăng 49%, ngay cả khi giá phòng tăng hơn 7%, kéo theo mức tăng trưởng doanh số chung lên đến 64%. Vùng French Riviera ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt nhất, với doanh thu tăng tới 179%, tiếp theo là quần đảo Hy Lạp với mức tăng hơn 130% và vùng Puglia của Ý với 78%.

Xu hướng này cũng tiếp tục lan sang mùa lễ hội cuối năm, với lượng đặt chỗ tăng 65% và doanh số tăng 56%.

DU KHÁCH ĐANG LÊN KẾ HOẠCH XA HƠN

Du khách ngày càng có xu hướng lên kế hoạch đặt chỗ cho những chuyến đi trong tương lai xa hơn. Doanh số toàn cầu cho các chuyến du lịch nghỉ dưỡng dự kiến diễn ra trong một đến hai năm tới đã tăng 50%.

Xu hướng này càng rõ nét hơn khi chi phí chuyến đi càng cao. Lượng đặt chỗ có giá trị từ 50.000 USD trở lên tăng 47%, trong đó lượng đặt du thuyền ở mức giá này tăng 49%, còn số lượng các chuyến đi có giá trị từ 100.000 USD trở lên cũng tăng 49%.

Các chuyên gia tư vấn cũng ghi nhận nhu cầu ngày càng tăng ở phân khúc cao cấp nhất của thị trường xa xỉ, với 45% cho biết số lượng yêu cầu về các trải nghiệm du lịch "siêu xa xỉ" đang gia tăng, từ mô hình khách sạn trong khách sạn cho đến các câu lạc bộ thành viên riêng tư có chỗ lưu trú.

DU LỊCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN

Các khách sạn tập trung vào yếu tố chăm sóc sức khỏe đang tăng trưởng nhanh hơn so với danh mục khách sạn nói chung của Virtuoso, với lượng đặt chỗ tăng 28%, doanh số tăng 44% và giá phòng bình quân mỗi ngày tăng 23%.

Phân khúc này đã mở rộng vượt ra khỏi mô hình nghỉ dưỡng spa truyền thống, bao gồm cả các dịch vụ tối ưu hóa giấc ngủ, cải thiện sức khỏe chuyển hóa và các kỳ nghỉ dưỡng tập trung vào sức khỏe tinh thần. Du lịch trường thọ (longevity tourism) đang nổi lên như một phân khúc đột phá, kết hợp giữa chẩn đoán y tế chuyên sâu và dịch vụ lưu trú tiêu chuẩn năm sao.

Các khách sạn tập trung vào yếu tố chăm sóc sức khỏe đang tăng trưởng nhanh hơn so với danh mục khách sạn nói chung. Ảnh: Naman Retreat

Các chuyên gia tư vấn xác định ba nhóm du khách chăm sóc sức khỏe rõ rệt: nhóm "tối ưu hóa hiệu suất" (performance optimizer) — những người tìm kiếm dữ liệu và kết quả có thể đo lường được; nhóm "tìm kiếm sự phục hồi" (restoration seeker) — ưu tiên sự tĩnh lặng, thiên nhiên và việc cai nghiện thiết bị điện tử; và nhóm "tìm kiếm ý nghĩa" (meaning seeker) — thường hướng đến chánh niệm và các kỳ nghỉ dưỡng gắn liền với những giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc sống.

DU LỊCH GIA ĐÌNH, DU THUYỀN VÀ CÁC HÀNH TRÌNH "PHẢI TRẢI NGHIỆM MỘT LẦN TRONG ĐỜI"

Trong cuộc khảo sát vào tháng 7 của Virtuoso với gần 800 chuyên gia tư vấn du lịch, loại hình du lịch gia đình và đa thế hệ dẫn đầu danh sách những loại hình chuyến đi được khách hàng yêu cầu ngày càng nhiều, với 69% số người được hỏi lựa chọn. Du lịch bằng du thuyền cao cấp và hạng sang đứng thứ hai với 63%, trong khi du lịch nhân dịp kỷ niệm, lễ hội đứng thứ ba với 60%.

Sở thích du lịch có sự khác biệt rõ rệt giữa các thế hệ. Thế hệ Baby Boomer là nhóm thúc đẩy chính nhu cầu du lịch bằng du thuyền, với 76% quan tâm đến du thuyền biển và 68% quan tâm đến du thuyền sông, trong khi thế hệ millennials lại có xu hướng ưa chuộng các kỳ nghỉ biển cùng những sản phẩm và trải nghiệm hạng sang mới mẻ.

Khảo sát cũng cho thấy sự thay đổi trong cách khách hàng đặt chỗ cho chuyến đi của mình. 60% ưu tiên các hành trình "phải trải nghiệm một lần trong đời", 42% đặt chỗ sớm hơn để đảm bảo có được lựa chọn ưng ý, và 30% chọn đi du lịch ít lần hơn nhưng mỗi chuyến đi kéo dài hơn và có chất lượng cao hơn.