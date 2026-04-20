Lễ hội “Hương vị Australia 2026” thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam – Australia

Như Quỳnh

20/04/2026, 11:47

Sự kiện thường niên diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng trong thúc đẩy giao lưu văn hóa, ẩm thực và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Australia…

Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phương Trần

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Australia đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng Đối tác Chiến lược toàn diện, sự kiện "Hương vị Australia - Taste of Australia do Tổng Lãnh sự quán Australia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 18/4 tiếp tục khẳng định vai trò là một kênh kết nối hiệu quả, góp phần mở rộng không gian hợp tác song phương.

Đáng chú ý, kể từ kỳ “Hương vị Australia 2025”, hai nước đã ghi nhận những bước tiến tích cực trong việc mở rộng và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do trọng điểm, gồm Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Australia – New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Các khuôn khổ hợp tác này tiếp tục đóng vai trò nền tảng, góp phần củng cố và gia tăng các cơ hội thương mại giữa hai nền kinh tế.

Chuỗi hoạt động năm nay được tổ chức đa dạng, bao gồm chương trình quảng bá ẩm thực tại các nhà hàng từ ngày 28/3 đến 26/4, Triển lãm “Hương vị Australia” ngày 18/4 và Đêm Gala cùng ngày. Đây không chỉ là không gian giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm đặc trưng của Australia mà còn là diễn đàn kết nối doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại Đêm Gala 18/4, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh “Hương vị Australia” đã trở thành điểm hẹn văn hóa – ẩm thực giàu bản sắc, đồng thời là không gian kết nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại sự kiện

Theo ông Cường, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng với Australia trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, logistics, giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị bền vững.

Năm 2026 cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là kỳ “Hương vị Australia” cuối cùng trong nhiệm kỳ của bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh. Bà bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ của chính quyền và người dân thành phố, đồng thời khẳng định chương trình là dịp quan trọng để tăng cường kết nối kinh doanh, giao lưu văn hóa và đưa các sản phẩm chất lượng cao của Australia đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Điểm nhấn của sự kiện là Triển lãm “Hương vị Australia” với sự tham gia của khoảng 90 đối tác và nhà tài trợ từ hai quốc gia, giới thiệu đa dạng các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống. Bên cạnh đó, sự góp mặt của đầu bếp Sam Trần - gương mặt đại diện chương trình, đã mang đến những sáng tạo ẩm thực kết hợp giữa nguyên liệu Australia và phong cách chế biến Việt Nam.

Kết nối kinh tế song phương thông qua “Hương vị Australia 2026”

08:31, 31/03/2026

Kết nối kinh tế song phương thông qua “Hương vị Australia 2026”

Thịt heo mát Australia chính thức vào thị trường Việt Nam

16:27, 23/01/2026

Thịt heo mát Australia chính thức vào thị trường Việt Nam

Việt quất Australia – bưởi Việt Nam: Dấu mốc mới trong thương mại nông sản hai chiều

13:00, 12/12/2025

Việt quất Australia – bưởi Việt Nam: Dấu mốc mới trong thương mại nông sản hai chiều

Đọc thêm

Kiến trúc “thử nghiệm” tiềm năng chữa lành giữa miền Trung

Kiến trúc “thử nghiệm” tiềm năng chữa lành giữa miền Trung

Kiến trúc cần tập trung vào hai yếu tố cốt lõi là an toàn và tiện nghi. Nhưng cuộc sống đô thị hóa vô hình trung đã tách con người khỏi môi trường xanh. Kiến trúc lúc này có nhiệm vụ tạo ra các không gian sống giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần của con người…

Xu hướng ẩm thực mới nổi tác động đến ngành F&B Việt

Xu hướng ẩm thực mới nổi tác động đến ngành F&B Việt

Những khảo sát toàn cầu gần đây cho thấy người tiêu dùng đang chuyển từ “ăn no” sang “ăn có mục đích”, với trọng tâm là cải thiện thể lực và duy trì trạng thái tinh thần ổn định. Ẩm thực giờ đây đã trở thành một phần của chiến lược chăm sóc bản thân…

Khai hội Đền Hùng: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị di sản và khát vọng phát triển

Khai hội Đền Hùng: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị di sản và khát vọng phát triển

Tối 17/4/2026 (tức 1/3 âm lịch), tại Quảng trường Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, linh thiêng và giàu cảm xúc...

Di sản kỹ thuật số: Từ dữ liệu thành nguồn lực kinh tế

Di sản kỹ thuật số: Từ dữ liệu thành nguồn lực kinh tế

Từ tài khoản mạng xã hội, dữ liệu cá nhân đến tiền điện tử, tài sản của con người đang ngày càng dịch chuyển sang môi trường số. Điều này kéo theo sự hình thành của một thị trường mới - “kinh tế di sản kỹ thuật số”...

Chế độ ăn keto giúp bệnh nhân động kinh kháng thuốc giảm cơn giật

Chế độ ăn keto giúp bệnh nhân động kinh kháng thuốc giảm cơn giật

Hội Chống động kinh Việt Nam vừa qua đã tổ chức Hội nghị khoa học cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị động kinh tại Nghệ An, với sự tham dự của 200 cán bộ y tế, các bác sĩ, chuyên gia thần kinh và dinh dưỡng đến từ nhiều cơ sở y tế trên cả nước và quốc tế.

