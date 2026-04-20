Lễ hội “Hương vị Australia 2026” thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam – Australia

Sự kiện thường niên diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng trong thúc đẩy giao lưu văn hóa, ẩm thực và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Australia…

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Australia đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng Đối tác Chiến lược toàn diện, sự kiện "Hương vị Australia - Taste of Australia do Tổng Lãnh sự quán Australia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 18/4 tiếp tục khẳng định vai trò là một kênh kết nối hiệu quả, góp phần mở rộng không gian hợp tác song phương.

Đáng chú ý, kể từ kỳ “Hương vị Australia 2025”, hai nước đã ghi nhận những bước tiến tích cực trong việc mở rộng và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do trọng điểm, gồm Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Australia – New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Các khuôn khổ hợp tác này tiếp tục đóng vai trò nền tảng, góp phần củng cố và gia tăng các cơ hội thương mại giữa hai nền kinh tế.

Chuỗi hoạt động năm nay được tổ chức đa dạng, bao gồm chương trình quảng bá ẩm thực tại các nhà hàng từ ngày 28/3 đến 26/4, Triển lãm “Hương vị Australia” ngày 18/4 và Đêm Gala cùng ngày. Đây không chỉ là không gian giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm đặc trưng của Australia mà còn là diễn đàn kết nối doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại Đêm Gala 18/4, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh “Hương vị Australia” đã trở thành điểm hẹn văn hóa – ẩm thực giàu bản sắc, đồng thời là không gian kết nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại sự kiện

Theo ông Cường, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng với Australia trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, logistics, giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị bền vững.

Năm 2026 cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là kỳ “Hương vị Australia” cuối cùng trong nhiệm kỳ của bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TP. Hồ Chí Minh. Bà bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ của chính quyền và người dân thành phố, đồng thời khẳng định chương trình là dịp quan trọng để tăng cường kết nối kinh doanh, giao lưu văn hóa và đưa các sản phẩm chất lượng cao của Australia đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Điểm nhấn của sự kiện là Triển lãm “Hương vị Australia” với sự tham gia của khoảng 90 đối tác và nhà tài trợ từ hai quốc gia, giới thiệu đa dạng các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống. Bên cạnh đó, sự góp mặt của đầu bếp Sam Trần - gương mặt đại diện chương trình, đã mang đến những sáng tạo ẩm thực kết hợp giữa nguyên liệu Australia và phong cách chế biến Việt Nam.