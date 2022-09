Lễ tang Nữ hoàng Anh vừa kết thúc, giới truyền thông đua nhau dự đoán tổng chi phí

Lúc 11h trưa nay theo giờ Anh (tức 17h giờ Việt Nam), lễ tang chính thức Nữ hoàng Anh Elizabeth II được tổ chức trang trọng bên trong Tu viện Westminster. Tang lễ do linh mục David Hoyle của Tu viện Westminster chủ trì. Hàng loạt lãnh đạo chính trị và tôn giáo, trong đó có tân Thủ tướng Anh Liz Truss, đã lên đọc lời chia buồn và cầu nguyện.

Vào lúc 11h55 phút (tức 6h kém 5 phút giờ Việt Nam), cả nước Anh đã dành 2 phút mặc niệm để tưởng nhớ Nữ hoàng. Sau lễ tang chính thức, linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đang được rước qua các địa điểm ở thủ đô London. Vua Charles III cùng các thành viên cấp cao Hoàng gia Anh đi sau cỗ linh xa. Khoảng 19 giờ theo giờ Việt Nam, linh cữu của Nữ hoàng Anh sẽ được đưa về lâu đài Windsor - nơi yên nghỉ cuối cùng của bà, nằm cách thủ đô London khoảng 15 km về phía Tây.

Theo Văn phòng Đối ngoại Vương quốc Anh, sự kiện này đã đón khoảng 500 khách mời đại diện cho gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm gần 100 tổng thống, người đứng đầu chính phủ và hơn 20 Hoàng gia. Các nhà lãnh đạo thế giới đã bắt đầu đến London từ ngày 17/9 để dự tang lễ của Nữ hoàng. Để đảm bảo an ninh cho sự kiện, Anh đã huy động hơn 10.000 cảnh sát trong chiến dịch an ninh lớn chưa từng có trong lịch sử.

Trong khi chi phí của 10 ngày trong số 11 ngày tang lễ được cho là do gia đình Hoàng gia chi trả, tang lễ cấp nhà nước kéo dài trong ngày hôm nay, 19/9/2022 sẽ do chính phủ Vương quốc Anh đài thọ và ước tính sẽ có chi phí khoảng hơn 9 triệu bảng Anh, theo lời một cựu nhân viên an ninh hoàng gia nói với Fox Business.

Con số này bao gồm việc chuẩn bị chi phí an ninh cho buổi lễ chính thức cho các thành viên hoàng gia, quan tài của Nữ hoàng và các nhà lãnh đạo địa phương và quốc tế tham dự lễ tang. Các nguồn tin truyền thông cũng lưu ý rằng lễ tang cấp nhà nước sẽ là sự kiện huy động số lượng lớn cảnh sát lớn nhất ở Anh, vì các cơ quan tình báo sẽ hợp tác với Cảnh sát Thủ đô Luân Đôn và Sở Mật vụ để cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho sự kiện lịch sử, điều này cũng giải thích khoản chi phí cực kỳ cao được dự đoán của lễ tang.

Trong khi đó, trang Full Fact cho biết họ không có số liệu chính thức hay đáng tin cậy liên quan tới chi phí tổ chức tang lễ của cố Nữ hoàng Anh nhưng dựa trên số liệu về những sự kiện quốc tang lớn trước đây cho thấy chi phí của sự kiện này có thể ở mức 8 triệu bảng Anh.

Tờ Full Fact cho rằng tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ có quy mô lớn hơn và do đó, có chi phí cao hơn các sự kiện trước nhưng chi phí lên tới hàng tỷ bảng Anh dường như là quá cao. Con số chỉ có thể lên tới mức này nếu tính gộp cả chi phí cho lễ đăng cơ của Vua Charles III, hay là cộng gộp cả những ước tính ảnh hưởng tới kinh tế khi cả ngày tổ chức tang lễ cho cố Nữ hoàng và ngày đăng cơ của tân vương đều là ngày nghỉ tại Anh.

Full Fact cũng đưa ra ước tính chi phí một số quốc tang trước đây hoặc tang lễ của những nhân vật quan trọng của nước Anh, chẳng hạn chi phí tang lễ Công nương Diana năm 1997 là 7 - 8 triệu bảng Anh, chi phí tang lễ của Hoàng thái hậu Elizabeth - mẫu thân của cố Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 2002 là 8,4 triệu bảng Anh, chi phí tang lễ của cố Thủ tướng Baroness Margaret Thatcher năm 2013 là 3,8 triệu bảng Anh.

Một số sự kiện quy mô lớn khác của Hoàng gia Anh bao gồm đám cưới của Thái tử William vào năm 2011. Tuy sự kiện này không do nhà nước chi trả nhưng riêng chi phí cho cảnh sát để bảo đảm an ninh đã là 9 triệu bảng Anh, theo Full Fact. Tương tự, đám cưới của Hoàng tử Harry vào năm 2018 cũng có chi phí an ninh khoảng 3,8 triệu bảng Anh.

Trong lúc theo dõi các nghi lễ của lễ tang chính thức, tờ Express của Anh đưa ra các suy đoán về tổng kinh phí cho lễ tang cấp của Nữ hoàng có thể dễ dàng lên tới 10 triệu bảng Anh, mặc dù chi phí chính xác cho đám tang của Nữ hoàng khó có thể được tiết lộ.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác số tiền sẽ đến từ đâu, mặc dù người ta hy vọng nó sẽ được tài trợ một phần bởi người đóng thuế, và gia đình Hoàng gia cũng sẽ chi trả một số hóa đơn. Trước đây, bản thân Nữ hoàng đã chia sẻ chi phí cho đám tang của Thái hậu vào năm 2002, với chi phí cho buổi lễ là khoảng 5,4 triệu bảng Anh.

Một nguồn tin của tờ New York Post thì căn cứ vào lời một cựu nhân viên an ninh hoàng gia để cho rằng chỉ tính riêng chi phí để bảo vệ an ninh cho lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II đã tiêu tốn hơn 7,5 triệu đô la. Đây có thể coi là hoạt động trong một ngày tốn kém nhất trong lịch sử Vương quốc Anh, khi các cơ quan tình báo Mi5 và Mi6 của Anh và Cảnh sát Thủ đô London hợp tác với Cơ quan Mật vụ và các cơ quan tình báo trên toàn cầu để bảo vệ số lượng chưa từng có các nhà lãnh đạo thế giới tham dự lễ tang hôm nay.

Simon Morgan, người đã có nhiều năm làm việc trong đội ngũ cận vệ hoàng gia Anh, cho biết: “London sẽ được bảo vệ an ninh từ các tay súng thiện xạ và quan sát viên trên các mái nhà và các điểm quan sát, đến cảnh sát phân tán giữa đám đông - với cảnh sát và nhân viên tình báo ddeer phòng ngừa mối đe dọa khủng bố đáng kể”. Ông Morgan cũng cho biết việc chuẩn bị cho lễ tang của Nữ hoàng, Chiến dịch London Bridge, bao gồm cả việc tổ chức tang lễ, là một "kế hoạch sống" được cập nhật liên tục khi các rủi ro an ninh thay đổi.

Còn theo AJ +, cái chết của Nữ hoàng sẽ tiêu tốn của nền kinh tế Vương quốc Anh khoảng 6,9 tỷ USD, bao gồm chi phí trang trải cho tang lễ, sau đó là đến lễ đăng cơ của Vua Charles III, và chi phí cho tất cả những thay đổi dự kiến ​​sẽ diễn ra trong kỷ nguyên mới tại Vương quốc Anh, bao gồm việc in mới tài liệu du lịch, tiền xu, tiền giấy và những thứ khác.

Sự gián đoạn của các hoạt động kinh tế dự kiến ​​vào ngày quốc tang cũng được cho là sẽ để lại tác động tiêu cực đến nền kinh tế Vương quốc Anh. Các chuyên gia đã chỉ ra mức giảm 0,6% trong GDP vào tháng 6 năm ngoái, có liên quan đến các lễ kỷ niệm trên toàn quốc của Năm Thánh Bạch kim của Nữ hoàng.

Hôm nay là ngày nghỉ trên toàn nước Anh. Hầu hết các doanh nghiệp, trường học đóng cửa để người dân có thể theo dõi lễ tang Nữ hoàng. Hàng triệu người đã tập trung ở trung tâm thủ đô London để theo dõi sự kiện. Các ước tính hiện tại được Fox Business báo cáo rằng việc này sẽ khiến nền kinh tế Anh thiệt hại khoảng 2,6 tỷ USD. Tuy nhiên, họ kỳ vọng tiếp theo đây ngành du lịch sẽ tăng doanh thu do sự nổi tiếng của sự kiện, bởi nếu chỉ tính riêng các khoản thu từ du lịch từ một sự kiện hôm nay thì có thể không đủ sinh lời để bù đắp cho các khoản chi.