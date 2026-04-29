Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Sáng 29/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Quảng Trị và đông đảo nhân dân, du khách.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đọc diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, khi sông Bến Hải tại Vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, đất nước bị chia cắt suốt 21 năm. Trong bối cảnh đó, Quảng Trị cùng quân và dân cả nước kiên cường chiến đấu, bảo vệ giới tuyến, giữ vững niềm tin thống nhất hai miền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu trên di tích cầu Hiền Lương. Ảnh: TTXVN

Diễn văn nêu rõ, lá cờ trên Kỳ đài Hiền Lương trong mưa bom bão đạn đã trở thành biểu tượng của ý chí thống nhất. Từ tinh thần đó, quân và dân ta lập nên nhiều chiến công gắn với các địa danh lịch sử như Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Bến phà Gianh, Đường 20 Quyết thắng, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Lễ thượng cờ là hoạt động tưởng niệm, tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời khẳng định giá trị lịch sử, ý nghĩa thiêng liêng của Hiền Lương – Bến Hải trong tiến trình thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Đại tưởng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN.

Sau lễ thượng cờ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo gặp gỡ cựu cán bộ công an vũ trang giới tuyến, học sinh và thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương lịch sử.

Cũng trong chuyến công tác tại Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hoa, dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tại các điểm đến, Đoàn công tác dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời ghi sổ lưu niệm và dâng hương tưởng niệm theo nghi thức trang trọng.