Tập trung giám sát việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp
Như Nguyệt
10/06/2026, 15:11
Đoàn giám sát dự kiến tổ chức 04 đoàn công tác đi giám sát, khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố. Nội dung giám sát tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính, trong đó có kết quả tổ chức thực hiện, bao gồm việc bố trí, xử lý trụ sở; tình hình quản lý, sử dụng...
Chiều ngày 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về
dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính
sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực
hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính”.
Theo báo cáo, nội dung giám sát tập trung vào ba nhóm vấn đề
chính.
Thứ nhất là việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý,
sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
Thứ hai là kết quả tổ chức thực hiện, bao gồm việc bố trí, xử
lý trụ sở; tình hình quản lý, sử dụng; xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; ứng
dụng chuyển đổi số; công tác thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm.
Thứ ba là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan.
Để bảo đảm đánh giá đầy đủ, toàn diện, trong quá trình giám
sát, Đoàn giám sát dự kiến đề nghị cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức thành viên cung cấp thông tin về công tác quản lý, sử dụng trụ sở
làm việc phù hợp với đặc thù tổ chức và hoạt động của các cơ quan này.
Đoàn
giám sát đề xuất không đưa cơ sở hoạt động sự nghiệp vào đối tượng giám sát vì
đây là loại tài sản công có chế độ quản lý riêng, khác với trụ sở làm việc và
không thuộc phạm vi giám sát của chuyên đề.
Thời gian giám sát dự kiến từ ngày 01/3/2025 (đối với Chính
phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ), từ ngày 01/7/2025 (đối với các tỉnh, thành phố)
đến hết ngày 31/12/2026.
Đoàn giám sát dự kiến tổ chức 04 đoàn công tác đi giám sát,
khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố.
Đoàn giám sát đề xuất phương án tổ chức thực
hiện và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ ba (tháng 5/2027) nhằm kịp thời phản
ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị
hành chính, nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát và giá trị thực tiễn của
các kiến nghị sau giám sát.
Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh
giá cao dự thảo kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát chuyên đề.
Các ý kiến cũng tập trung góp ý về đối tượng chịu sự giám
sát; thời gian giám sát cũng như tiến độ thực hiện giám sát, báo cáo Quốc hội.
Bên cạnh đó, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý việc triển
khai giám sát cần đảm bảo tính toàn diện vùng, miền, địa phương.
Các đại biểu cũng nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới nội dung,
phương thức giám sát, đảm bảo chất lượng giám sát, để sau cuộc giám sát phải trả
lời được câu hỏi về hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc
và có hướng đề xuất, xử lý sắp tới.
Kết luận nội dung phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống
nhất về phạm vi thời gian giám sát.
Về đối tượng chịu sự giám sát và các cơ quan có liên quan
yêu cầu báo cáo theo Đề cương, cần bám sát theo Nghị quyết số 23, bao gồm:
Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát tiếp tục rà
soát, hoàn thiện dự thảo Đề cương báo cáo giám sát, dự thảo Đề cương và các phụ
lục yêu cầu các cơ quan thuộc đối tượng giám sát, theo hướng tập trung vào những
vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm.
Cùng với đó, đảm bảo nội dung yêu cầu báo báo thực sự thiết
thực, phục vụ trực tiếp việc đánh giá thực trạng, xác định tồn tại, hạn chế,
nguyên nhân và đề xuất giải pháp hoàn hiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu
quả quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc.
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