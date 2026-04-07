Thứ Ba, 07/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 36 nghìn hợp tác xã, đóng góp khoảng 4,8% GDP

Chu Minh Khôi

07/04/2026, 11:21

Khu vực hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả kinh tế cho hộ thành viên, đồng thời đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP cả nước, trở thành một nền tảng đáng kể trong cơ cấu kinh tế quốc gia.

Nhiều hợp tác xã liên kết nông dân trồng chè, tạo thu nhập cao cho xã viên.

Ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cho biết trong năm 2025, trên cả nước đã thành lập mới khoảng 2.000 hợp tác xã và 10 liên hiệp hợp tác xã. Tính đến hết năm 2025, cả nước có khoảng 36.270 hợp tác xã, tăng 5,8%; 153 liên hiệp hợp tác xã, tăng 7,0%; và 81.781 tổ hợp tác, tăng 5,1% so với năm 2024.

VAI TRÒ LIÊN KẾT NGÀY CÀNG RÕ NÉT

Đáng chú ý, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả tiếp tục tăng, với khoảng 65-70% số hợp tác xã đang hoạt động được xếp loại tốt hoặc khá, vượt mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2021-2025. Doanh thu bình quân đạt khoảng 3.185 triệu đồng/hợp tác xã trong năm 2025, tăng 7,5% so với năm trước; lợi nhuận bình quân đạt 255 triệu đồng/năm, tăng 6,3%.

Về nguồn lực, tổng số thành viên hợp tác xã ước đạt gần 7,1 triệu người, trong đó có 2,7 triệu lao động thường xuyên. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã đạt khoảng 57 triệu đồng/người/năm, tăng 5-6% so với năm 2024.

Trình độ cán bộ quản lý cũng được cải thiện rõ rệt, với khoảng 31% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, vượt xa mục tiêu đề ra; tỷ lệ cán bộ có trình độ sơ cấp, trung cấp chiếm khoảng 69%.

Liên hiệp hợp tác xã duy trì xu hướng phát triển ổn định cả về số lượng và chất lượng, với tỷ lệ hoạt động đạt trên 91%. Các đơn vị này ngày càng thể hiện vai trò đầu tàu trong việc liên kết các hợp tác xã thành viên, xây dựng vùng nguyên liệu, tổ chức cung ứng sản phẩm quy mô lớn và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Nông nghiệp tiếp tục là lĩnh vực chủ đạo của khu vực kinh tế tập thể, chiếm khoảng 66% tổng số hợp tác xã cả nước, tương đương 23.954 hợp tác xã vào cuối năm 2025. Các hợp tác xã nông nghiệp ngày càng khẳng định vai trò trong tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới, với nhiều mô hình liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Nhiều hợp tác xã đã chủ động liên kết với doanh nghiệp để bảo đảm đầu ra, thậm chí tham gia xuất khẩu trực tiếp.

Trong khi đó, các hợp tác xã phi nông nghiệp như công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, môi trường hoạt động tương đối ổn định nhưng tăng trưởng chậm. Quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ lạc hậu và thị trường hạn chế khiến giá trị gia tăng chưa cao. Ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, nhiều hợp tác xã đã linh hoạt chuyển đổi phương thức kinh doanh, kết hợp bán hàng truyền thống với trực tuyến và tham gia các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, quy mô nhỏ và hạn chế về thương hiệu vẫn là rào cản lớn.

Ở lĩnh vực tài chính, hệ thống hơn 1.200 quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cung cấp vốn cho khu vực nông thôn. Dù chịu tác động từ biến động lãi suất, các quỹ vẫn duy trì hoạt động ổn định, góp phần hỗ trợ sản xuất và hạn chế tín dụng đen.

Năm 2025, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đẩy mạnh công tác đào tạo với gần 200 lớp tập huấn cho hơn 10.000 lượt cán bộ, thành viên; cấp tỉnh tổ chức hơn 300 lớp cho gần 15.000 học viên. Hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tiếp tục phát huy vai trò “bà đỡ”, với doanh số cho vay của quỹ Trung ương ước đạt hơn 890 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng 100 dự án. Các quỹ địa phương giải ngân khoảng 3.200 tỷ đồng, hỗ trợ hàng trăm hợp tác xã và hàng chục nghìn thành viên. Bên cạnh đó, khoảng 500 hợp tác xã được hỗ trợ ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số với kinh phí 150 tỷ đồng.

GỠ CÁC NÚT THẮT CHO HỢP TÁC XÃ

Tuy nhiên, bà Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận phần lớn hợp tác xã có quy mô nhỏ, vốn ít, thiếu tài sản thế chấp nên khó tiếp cận tín dụng. Năng lực quản trị của lãnh đạo hợp tác xã còn yếu, trình độ công nghệ lạc hậu, thiếu nhân lực chất lượng cao khiến hiệu quả hoạt động chưa cao.

Sản phẩm của nhiều hợp tác xã chưa có thương hiệu, chất lượng không đồng đều, khó cạnh tranh trên thị trường. Hoạt động marketing, ứng dụng thương mại điện tử còn hạn chế, chi phí logistics cao làm giảm sức cạnh tranh.

Thị phần hàng hóa hợp tác xã trong các kênh phân phối hiện đại còn rất thấp, trong khi năng lực xuất khẩu trực tiếp còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc tiếp cận chính sách hỗ trợ vẫn gặp nhiều rào cản do thủ tục phức tạp, điều kiện khó đáp ứng và nguồn lực hạn chế.

Năm 2026, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung huy động nguồn lực triển khai Chương trình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030. Mỗi địa phương phấn đấu thành lập mới 20-30 hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã và 100 tổ hợp tác, đồng thời củng cố các đơn vị yếu kém. Công tác đào tạo được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng sản xuất và tạo việc làm, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi.

Xúc tiến thương mại tiếp tục được tăng cường thông qua hội nghị, hội chợ, kết nối cung cầu và đưa sản phẩm lên nền tảng số. Các địa phương hỗ trợ tiếp cận vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và tổ chức tín dụng. Đồng thời, ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực quản trị.

Bà Cao Xuân Thu Vân đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Hợp tác xã 2023, đồng thời Chính phủ chỉ đạo ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi. Đề xuất hoàn thiện hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, kiến nghị các bộ, ngành đẩy mạnh chương trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cho khu vực hợp tác xã, tập trung vào chế biến sâu, bảo quản, nông nghiệp tuần hoàn và chuyển đổi số. Đồng thời, cần bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và xây dựng các gói tín dụng ưu đãi, linh hoạt, phù hợp với đặc thù, nhất là hợp tác xã nông nghiệp và các mô hình sản xuất công nghệ cao, phát triển bền vững.

Tôn vinh các mô hình hợp tác xã tiêu biểu và sản phẩm nổi bật

17:13, 06/04/2026

Huế: Phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới theo hướng xanh, bền vững, giàu bản sắc

09:36, 24/01/2026

Huế: Phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới theo hướng xanh, bền vững, giàu bản sắc

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp

15:23, 22/01/2026

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp

Từ khóa:

Cao Xuân Thu Vân, chuyển đổi số, hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Luật Hợp tác xã 2023, nông nghiệp, Phát triển kinh tế tập thể, thương mại điện tử, tín dụng nhân dân, tình hình hợp tác xã 2025

Đọc thêm

Xuất khẩu thủy sản tháng 3/2026 đạt 927 triệu USD, tăng trưởng chậm lại so với 2 tháng đầu năm

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 3/2026, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 927 triệu USD, tăng hơn 5% so với tháng 3/2025. Lũy kế quý I đạt 2,64 tỷ USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước.

Nửa cuối tháng 3/2026, cán cân thương mại hàng hoá Việt Nam vẫn thâm hụt 56,48 triệu USD. Đáng chú ý, cơ cấu thương mại tiếp tục có sự dịch chuyển rõ nét khi xuất khẩu nghiêng về nhóm nguyên liệu, năng lượng thay vì các ngành công nghệ cao…

Tập đoàn Đại Nam Sơn, Công ty Cổ phần thương mại Năng lượng xanh cùng với đối tác nước bạn là Công ty TNHH Dầu khí Khai Bình đã thảo luận nhiều nội dung hợp tác, trong đó có lĩnh vực chế biến dầu khí và hóa dầu...

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong tháng 3/2026 ước đạt 4,46 tỷ USD, tăng mạnh 37% so với tháng trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch nhập khẩu toàn ngành đạt 11,91 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước...

Chương trình Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2026 được triển khai với nhiều hoạt động nổi bật hướng về khu vực kinh tế tập thể, như vinh danh hợp tác xã và sản phẩm tiêu biểu qua Giải Ngôi sao Hợp tác xã và Mai An Tiêm, tổ chức Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia, các hội nghị nâng cao năng lực về xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, tín dụng, cùng chuỗi hội chợ xúc tiến thương mại…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Thế giới

Đọc nhiều nhất

1

CEO JPMorgan Chase cảnh báo về lạm phát và lãi suất cao hơn

Thế giới

2

Ấn Độ quay trở lại mua dầu thô và khí đốt Iran sau 7 năm

Thế giới

3

Tài chính

4

Kích hoạt kết nối 12 cơ sở dữ liệu nông nghiệp, môi trường với hệ thống quốc gia

Kinh tế xanh

5

Đặt trách nhiệm bảo vệ dữ liệu vào khuôn khổ doanh thu

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy