Đà Nẵng thí điểm ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay tại chi nhánh

Theo kế hoạch, việc ký cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ chuyển
giao cho 4 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện thí điểm tại Khu vực I
(Hải Châu - Thanh Khê); Khu vực II (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn); Khu vực X (Thăng
Bình); và Khu vực XVIII (Quế Sơn), trong thời gian từ nay đến ngày 15/7/2026.
Việc chuyển giao thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận cho các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, nhằm thực hiện đồng
bộ và hiệu quả rút ngắn khâu trung gian, thời gian luân chuyển, xử lý hồ sơ cho
người dân.
Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm
của từng đơn vị, cá nhân, đảm bảo việc phân công thực hiện theo nguyên tắc “6
rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết
quả, theo tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND Thành phố trong xây dựng
nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thời gian tiếp theo, từ ngày
1/8/2026, việc ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn
liền với đất sẽ triển khai đồng bộ tại 20 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành
chính từ 1 đến 1,5 ngày làm việc với 4 thủ tục hành chính.
Cụ thể là Thủ tục cấp đổi Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời hạn giải
quyết không quá 4 ngày làm việc, giảm 1 ngày làm việc; Thủ tục cấp lại Giấy chứng
nhận do bị mất, thời hạn giải quyết không quá 8,5 ngày làm việc, giảm 1,5 ngày
làm việc; Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất, thời hạn giải quyết không quá 11
ngày làm việc, giảm 1 ngày làm việc.
Thủ tục đăng ký tài sản gắn liền
với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký thay đổi về tài sản gắn
liền với đất so với nội dung đã đăng ký, gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ
chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về nhà ở nội
dung đã đăng ký, thời hạn giải quyết không quá 7 ngày làm việc đối với trường hợp
đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận, giảm
1 ngày làm việc.
Thành phố Đà Nẵng cho biết thời gian qua,
UBND TP luôn xác định công tác quản lý nhà nước về đất đai là nhiệm vụ trọng
tâm, có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển đô thị và thu hút đầu
tư. Theo đó, Thành phố đang tập trung triển khai nhiều chủ trương nhằm khơi
thông nguồn lực đất đai, xử lý dự án tồn đọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong thực tiễn thi hành Luật Đất đai năm 2024…