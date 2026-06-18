Đà Nẵng thí điểm ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay tại chi nhánh

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố sẽ triển khai thí điểm việc giao 4 chi nhánh trực tiếp ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp đăng ký biến động của cá nhân, cộng đồng dân cư…

Theo kế hoạch, việc ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ chuyển giao cho 4 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện thí điểm tại Khu vực I (Hải Châu - Thanh Khê); Khu vực II (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn); Khu vực X (Thăng Bình); và Khu vực XVIII (Quế Sơn), trong thời gian từ nay đến ngày 15/7/2026.

Việc chuyển giao thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, nhằm thực hiện đồng bộ và hiệu quả rút ngắn khâu trung gian, thời gian luân chuyển, xử lý hồ sơ cho người dân.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, đảm bảo việc phân công thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả, theo tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND Thành phố trong xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thời gian tiếp theo, từ ngày 1/8/2026, việc ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ triển khai đồng bộ tại 20 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 1 đến 1,5 ngày làm việc với 4 thủ tục hành chính.

Cụ thể là Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời hạn giải quyết không quá 4 ngày làm việc, giảm 1 ngày làm việc; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất, thời hạn giải quyết không quá 8,5 ngày làm việc, giảm 1,5 ngày làm việc; Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất, thời hạn giải quyết không quá 11 ngày làm việc, giảm 1 ngày làm việc.

Thủ tục đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về nhà ở nội dung đã đăng ký, thời hạn giải quyết không quá 7 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận, giảm 1 ngày làm việc.

Thành phố Đà Nẵng cho biết thời gian qua, UBND TP luôn xác định công tác quản lý nhà nước về đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển đô thị và thu hút đầu tư. Theo đó, Thành phố đang tập trung triển khai nhiều chủ trương nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, xử lý dự án tồn đọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật Đất đai năm 2024…