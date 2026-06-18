Thiếu nguồn cung thấp tầng nội đô, 104 căn nhà phố Iconia Lakeside được người mua nhà săn đón
Tuấn Sơn
18/06/2026, 13:55
Nguồn cung nhà ở thấp tầng tại nội đô Hà Nội liên tục thu hẹp, khiến những sản phẩm giới hạn, pháp lý rõ ràng ngày càng trở nên khan hiếm.
Giữa bối cảnh đó, 104 căn nhà phố và shophouse tại Iconia Lakeside đang thu hút sự quan tâm của thị trường khi mang tới không gian sống sang trọng, riêng tư và đáp ứng yếu tố xanh ngay giữa trung tâm Thủ đô.
QUỸ ĐẤT KHAN HIẾM KHIẾN NỘI ĐÔ KHÁT NGUỒN CUNG THẤP TẦNG
Theo Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2026 của BHS Property, nguồn cung nhà ở thấp tầng sơ cấp tại thị trường Hà Nội ghi nhận xu hướng sụt giảm mạnh khi chỉ còn hơn 710 sản phẩm, giảm hơn một nửa so với quý trước và giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung giảm sâu chủ yếu do quỹ đất hạn chế và số lượng dự án mới mở bán không nhiều.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng, nguồn cung mới từ các đại đô thị và dự án quy mô lớn đang đóng vai trò dẫn dắt thị trường nhà ở thấp tầng. Đáng chú ý, những sản phẩm thấp tầng sở hữu pháp lý minh bạch, đồng thời có khả năng khai thác và sử dụng thực tế, đang trở thành lựa chọn được thị trường ưu tiên. Chính vì vậy, các sản phẩm thấp tầng tại những vị trí trung tâm luôn được đánh giá là nhóm tài sản có giá trị bền vững và tiềm năng gia tăng dài hạn.
Trong bối cảnh đó, Iconia Lakeside nổi lên như một trong số ít dự án sở hữu quỹ sản phẩm thấp tầng giới hạn tại khu vực giáp Vành đai 3. Dự án tọa lạc tại giao lộ Tố Hữu – Lương Thế Vinh, một trong những trục giao thông quan trọng kết nối khu vực Nam Từ Liêm với hệ thống hạ tầng hiện đại của Thủ đô.
Được phát triển trên quy mô 2,5ha, mật độ xây dựng khoảng 40%, Iconia Lakeside chỉ đưa ra thị trường 104 căn nhà phố & shophoue với hai mặt tiền, cao 4 tầng. Bên cạnh đó là tòa căn hộ cao cấp 603 căn và tòa văn phòng 9 tầng, tạo nên một tổ hợp đa chức năng giữa khu vực phát triển năng động của phía Tây Hà Nội.
Điểm đáng chú ý là toàn bộ sản phẩm thấp tầng tại dự án được phát triển trên quỹ đất sở hữu lâu dài. Trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm tới yếu tố pháp lý và khả năng khai thác thực tế, đây được xem là một trong những lợi thế quan trọng của dự án.
Iconia Lakeside sở hữu không gian xanh và mật độ thoáng khi nằm cạnh hồ Phùng Khoang, cách không xa hồ Mễ Trì và các hồ điều hoà lớn trong quy hoạch. Lợi thế cảnh quan mặt nước kết hợp công viên nội khu giúp gia tăng giá trị sống xanh, không gian sống thoáng cũng như tạo nên sự khác biệt cho quỹ sản phẩm thấp tầng vốn ngày càng hiếm tại nội đô.
NHỮNG DÃY NHÀ PHỐ MANG TINH THẦN NGHỈ DƯỠNG GIỮA LÒNG THỦ ĐÔ
Không chỉ hướng tới giá trị sở hữu, Iconia Lakeside còn được phát triển với định vị trở thành không gian sống sang trọng giữa khu vực đô thị năng động. Mỗi căn thấp tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung với cảm hứng resort. Hệ sân vườn trên mái, khu vực pergola riêng, ban công kính và các mảng kính lớn giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở rộng tầm nhìn và kết nối với cảnh quan bên ngoài.
Giá trị sống tại Iconia Lakeside còn hình thành từ quy hoạch đồng bộ của cả một quần thể đa chức năng. Bên cạnh không gian xanh và công viên nội khu, dự án còn có tòa căn hộ cao cấp, tòa văn phòng, hệ thống trường học và chuỗi tiện ích được phát triển bài bản. Đặc biệt, quy hoạch lòng đường rộng 6m cùng vỉa hè rộng 1,2m không chỉ tạo sự thông thoáng mà còn giúp cư dân có thể đỗ xe thuận tiện ngay trước thềm nhà.
Trong bối cảnh thị trường đang chứng kiến sự khan hiếm ngày càng rõ rệt của dòng sản phẩm thấp tầng nội đô, một yếu tố khác giúp Iconia Lakeside thu hút sự quan tâm của khách hàng là việc dự án đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện mở bán theo quy định. Điều này đồng nghĩa người mua có thể tiếp cận sản phẩm trên cơ sở pháp lý minh bạch, hạn chế rủi ro.
Đây được xem là lợi thế đáng chú ý của Iconia Lakeside ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là khi nguồn cung thấp tầng nội đô liên tục suy giảm. Việc dự án đã chính thức đủ điều kiện mở bán không chỉ giúp khách hàng an tâm xuống tiền mà còn mở ra cơ hội sở hữu sớm một trong những bộ sưu tập nhà phố hiếm hoi còn lại tại khu vực phía Tây Hà Nội.
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