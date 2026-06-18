Thứ Năm, 18/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Thị trường bất động sản: Xuất hiện những xu hướng khác nhau về giá và nhu cầu

Thanh Xuân

18/06/2026, 17:15

Trong những tháng đầu năm 2026, thị trường bất động sản tiếp tục có nhiều diễn biến đáng chú ý. Bên cạnh sự thay đổi về mức độ quan tâm giữa các địa phương, từng phân khúc cũng ghi nhận những xu hướng khác nhau về giá bán, nhu cầu tìm kiếm và nhu cầu thuê, phản ánh sự dịch chuyển của thị trường trong giai đoạn hiện nay…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đến bất động sản ở hai thị trường lớn nhất cả nước có sự thay đổi trong 5 tháng đầu năm 2026. Cụ thể, TP.Hồ Chí Minh mới chiếm gần 50% tỷ trọng quan tâm bất động sản toàn quốc, tăng 8,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ và đang dẫn đầu nhu cầu tìm kiếm. Ngược lại, Hà Nội giảm còn 27,6%, tương ứng mức giảm 5,9 điểm phần trăm.

Xét trên quy mô toàn quốc, lượng tìm kiếm bất động sản trong tháng 5 có sự sụt giảm 5% so với tháng 4. Tuy nhiên, nếu xét riêng theo loại hình, chung cư vẫn là phân khúc dẫn dắt thị trường về lượng quan tâm, còn những loại hình bất động sản khác như đất nền hay biệt thự đang chịu áp lực giảm lớn hơn.

 CHUNG CƯ GIỮ NHỊP, NHÀ LIỀN THỔ DIỄN BIẾN TRÁI CHIỀU

Tại Hà Nội, mức độ quan tâm chung cư bán vào tháng 5 tăng nhẹ 4% so với tháng trước, song lại giảm so với cùng kỳ 2025. Tại TP.Hồ Chí Minh cũ, mức độ quan tâm chung cư bán giảm 3% theo tháng và giảm 11% theo năm. Trái lại chung cư cho thuê có diễn biến tích cực hơn. Nhu cầu thuê tăng ở cả Hà Nội (tăng 6%) và TP.Hồ Chí Minh cũ (tăng 24%) so với cùng kỳ.

Về giá, Batdongsan.com.vn cho biết thị trường chung cư phân hóa theo vùng. Giá rao bán chung cư trung bình vào quý 2/2026 tại Hà Nội dự kiến khoảng 85 triệu đồng/m2, giảm 2% so với quý trước, còn TP.Hồ Chí Minh cũ là 69 triệu đồng/m2, đi ngang so với quý trước. Tương tự, giá rao bán chung cư Hưng Yên cũ và Bắc Ninh cũ cũng giảm 3%. Diễn biến này được xem là sự điều chỉnh cần thiết sau giai đoạn giá căn hộ ở các đô thị lớn tăng lên quá cao.

Trong khi đó, nhiều địa phương ghi nhận giá rao bán chung cư đi lên, như: Hải Phòng cũ tăng 8%, Quảng Ninh tăng 6%, Bình Định cũ tăng 13%, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tăng 20%, Long An cũ tăng 6% và Đồng Nai cũ tăng 5% so với quý trước.

Đối với phân khúc nhà liền thổ, thị trường tiếp tục cho thấy sự phân hóa giữa hai đô thị lớn. Trong đó, loại hình nhà riêng có diễn biến trái chiều, khi TP.Hồ Chí Minh vẫn duy trì sức hút với nhà riêng bán, với mức độ quan tâm vào tháng 5/2026 tăng 5% so với cùng kỳ 2025, nhưng tại Hà Nội, nhu cầu tìm kiếm nhà riêng bán và cho thuê đều giảm. 

Mặc dù neo mức cao sau một thời gian tăng trưởng, song mặt bằng giá rao bán nhà riêng Hà Nội đã bắt đầu xu hướng giảm nhẹ khoảng 1% trong những tháng gần đây. Một số quận trung tâm gồm Đống Đa, Hà Đông, Ba Đình cũ ghi nhận điều chỉnh giảm 3%.

Theo dữ liệu lớn Batdongsan.com.vn, khoảng cách giá rao bán nhà riêng giữa hai thành phố lớn ngày càng được nới rộng: giá phổ biến tại Hà Nội vào tháng 5/2026 là 253 triệu/m2, còn TP.Hồ Chí Minh cũ là 119 triệu/m2. Tuy nhiên, giá cho thuê nhà riêng ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh gần như ngang nhau, trung bình 20 triệu/căn/tháng. 

Với nhà mặt phố, dữ liệu tháng 5/2026 của Batdongsan.com.vn tiếp tục chỉ rõ lượng quan tâm giảm 8-10% so với tháng liền trước ở cả hai thành phố lớn. Diễn biến giá có sự khác biệt khi giá rao bán nhà phố Hà Nội mặc dù đã đi ngang từ đầu năm 2026 nhưng vẫn cao hơn 24% so với quý 1/2025, còn TP.Hồ Chí Minh cũ giảm 7% giá bán trong cùng thời kỳ, nhưng giá thuê tăng 38%.  Bên cạnh đó, một số thị trường tỉnh ghi nhận giá rao bán nhà phố tăng so với đầu năm 2025. Đáng chú ý, Đà Nẵng dẫn đầu với mức tăng 39%, Khánh Hòa tăng 17%, Hải Phòng tăng 16%.

ĐỘNG LỰC NÂNG ĐỠ THỊ TRƯỜNG NĂM 2026

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, những tín hiệu tích cực của nền kinh tế đang là động lực quan trọng hỗ trợ thị trường bất động sản trong năm 2026. Cụ thể, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 5 tháng đầu năm đã đạt 24,81 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,8% và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 215,7 tỷ USD, tăng 18%, phản ánh rõ sự cải thiện của nền kinh tế.

Không chỉ các chỉ số tăng trưởng, môi trường đầu tư cũng được củng cố nhờ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,61%, trong khi thu ngân sách nhà nước đạt 1.341 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4%. Ngoài ra, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12,5% và lượng khách quốc tế đạt 1,78 triệu lượt, tăng 16,5%, tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về không gian làm việc và lưu trú, qua đó góp phần hỗ trợ những phân khúc bất động sản liên quan.

Bên cạnh yếu tố vĩ mô, hạ tầng và tháo gỡ pháp lý đang là hai động lực cốt lõi định hình nguồn cung trong thời gian tới. Tại Hà Nội, nhiều dự án giao thông kết nối được đẩy nhanh tiến độ, đồng thời Thành phố triển khai quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan chủ đạo. Trong khi đó, TP.Hồ Chí Minh tập trung đầu tư các công trình trọng điểm như Metro, Vành đai 3 và hệ thống cao tốc, gắn với ba hành lang phát triển chiến lược.

Đáng chú ý, tiến trình tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho thị trường đang có nhiều chuyển biến tích cực. Nghị quyết số 254/2025/QH15 đã triển khai mạnh tại nhiều địa phương, tập trung xử lý những vấn đề liên quan đến đất đai, xác định giá đất, giao đất và các dự án tồn đọng. Theo đánh giá, nhóm chính sách này có thể góp phần giải phóng nguồn cung đáng kể cho thị trường trong giai đoạn tới. Tuy vậy, tác động của hạ tầng và chính sách thường có độ trễ. Trong ngắn hạn, thị trường bất động sản vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ khả năng hấp thụ của người mua và mặt bằng giá cao ở nhiều khu vực.

Từ những tín hiệu tích cực hiện nay, các chuyên gia đặt kỳ vọng vào dư địa tăng trưởng dài hạn của bất động sản những năm tới. Theo ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc EZ Property, mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số sẽ tạo nền tảng thuận lợi cho thị trường bất động sản. Mặt khác, sự phát triển mạnh của hạ tầng giao thông và đầu tư công cũng mở ra thêm cơ hội cho nhiều địa phương ngoài các trung tâm truyền thống.

Dù vậy, ông lưu ý trong chu kỳ phát triển mới, thị trường không còn phụ thuộc quá nhiều vào các đợt tăng giá ngắn hạn mà ngày càng gắn với nhu cầu thực, tốc độ phát triển hạ tầng và khả năng thu hút dân cư, doanh nghiệp đến sinh sống, sản xuất, kinh doanh. Đây là những yếu tố có vai trò quyết định đối với giá trị và tiềm năng tăng trưởng của bất động sản trong dài hạn.

TP. Hồ Chí Minh: Khai thác hiệu quả quỹ nhà đất công phục vụ tăng trưởng 2 con số

15:41, 04/06/2026

TP. Hồ Chí Minh: Khai thác hiệu quả quỹ nhà đất công phục vụ tăng trưởng 2 con số

Hải Phòng: Thu hồi 14 cơ sở nhà đất công sản vi phạm hợp đồng

16:32, 24/04/2026

Hải Phòng: Thu hồi 14 cơ sở nhà đất công sản vi phạm hợp đồng

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

13:51, 27/02/2026

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

Từ khóa:

giá nhà nhà đất nhu cầu bất động sản thị truwongf bất động sản

Đọc thêm

Đà Nẵng thí điểm ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay tại chi nhánh

Đà Nẵng thí điểm ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay tại chi nhánh

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố sẽ triển khai thí điểm việc giao 4 chi nhánh trực tiếp ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp đăng ký biến động của cá nhân, cộng đồng dân cư…

Đồng Nai tập trung nguồn lực hoàn thành hơn 8.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Đồng Nai tập trung nguồn lực hoàn thành hơn 8.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Trước nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của công nhân, người lao động và người thu nhập thấp, thành phố Đồng Nai yêu cầu các chủ đầu tư tăng tốc triển khai dự án nhà ở xã hội, phấn đấu đưa vào sử dụng hơn 8.000 căn hộ trong năm 2026...

Thiếu nguồn cung thấp tầng nội đô, 104 căn nhà phố Iconia Lakeside được người mua nhà săn đón

Thiếu nguồn cung thấp tầng nội đô, 104 căn nhà phố Iconia Lakeside được người mua nhà săn đón

Nguồn cung nhà ở thấp tầng tại nội đô Hà Nội liên tục thu hẹp, khiến những sản phẩm giới hạn, pháp lý rõ ràng ngày càng trở nên khan hiếm.

Chuyên gia Tim mạch - Viện Tim mạch Việt Nam đồng hành cùng cộng đồng Coastal Quảng Ngãi trên hành trình sống khỏe chủ động

Chuyên gia Tim mạch - Viện Tim mạch Việt Nam đồng hành cùng cộng đồng Coastal Quảng Ngãi trên hành trình sống khỏe chủ động

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, chuyên gia tim mạch của Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu sẽ có mặt tại sự kiện “Sức mạnh trị liệu của biển” để đem đến những thông tin hữu ích cho người nghe trong quá trình chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng tránh đột quỵ và các bệnh lý tim mạch.

Hà Nội: Dịch chuyển không gian sống tại phố cổ, phố cũ

Hà Nội: Dịch chuyển không gian sống tại phố cổ, phố cũ

Khi Hà Nội bước vào giai đoạn tái cấu trúc nội đô, việc dịch chuyển không gian sống tại phố cổ, phố cũ đang từng bước làm thay đổi nếp sống của nhiều gia đình đa thế hệ.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

eMagazine

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

eMagazine

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

eMagazine

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chỉnh sửa gen cây trồng bằng CRISPR: Cơ hội thích ứng biến đổi khí hậu và những lo ngại

Kinh tế xanh

2

Thị trường bất động sản: Xuất hiện những xu hướng khác nhau về giá và nhu cầu

Bất động sản

3

Đà Nẵng thí điểm ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay tại chi nhánh

Bất động sản

4

Cải cách thủ tục nông nghiệp và môi trường, khơi thông nguồn lực phát triển

Kinh tế xanh

5

Quảng Trị: Quy hoạch mở rộng đồng bộ cảng biển, hình thành trung tâm logistics vùng

Địa phương

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy