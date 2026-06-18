Quảng Trị: Quy hoạch mở rộng đồng bộ cảng biển, hình thành trung tâm logistics vùng

Không gian cảng biển tại Khu Kinh tế Hòn La đang được quy hoạch theo hướng mở rộng đồng bộ với hạ tầng logistics và giao thông quốc gia. Đây được xem là bước đi chiến lược giúp Quảng Trị nâng cao năng lực thông thương, thu hút đầu tư và gia tăng sức cạnh tranh của kinh tế biển.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm rà soát quy hoạch hệ thống cảng biển, hạ tầng hậu cần cảng, giao thông kết nối và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trong Khu Kinh tế Hòn La.

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KẾT NỐI

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cảng biển Quảng Trị được xác định là cảng biển loại II, thuộc nhóm cảng biển số 2. Trọng tâm phát triển tại Khu Kinh tế Hòn La là hai khu bến chiến lược gồm Hòn La và Mũi Độc.

Theo quy hoạch chi tiết, Khu bến Hòn La được định hướng phát triển từ 4 đến 6 bến cảng với năng lực thông qua từ 12,65 - 15,4 triệu tấn hàng hóa mỗi năm và phục vụ từ 48.000 - 60.000 lượt khách. Các bến cảng sẽ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho các cơ sở công nghiệp, nhà máy trong khu vực.

Trong khi đó, Khu bến Mũi Độc được quy hoạch 2 bến cảng với công suất từ 4,5 - 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, hệ thống cảng tiếp tục được mở rộng nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng hàng hóa bình quân từ 3,6 - 4,5% mỗi năm.

Song song với phát triển cảng biển, Quảng Trị cũng chú trọng quy hoạch hệ thống logistics và hậu cần cảng. Hiện Khu bến Hòn La đã được phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 với diện tích khoảng 224 ha, trong đó 142 ha dành cho hoạt động trung chuyển hàng hóa và logistics. Ngoài ra, phân khu 1 của Khu Kinh tế Hòn La được bố trí thêm khoảng 40 ha đất phục vụ hậu cần cảng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại Khu bến Mũi Độc, khoảng 50 ha đất tiếp giáp khu vực dự án nhiệt điện và cầu cảng cũng được quy hoạch để phát triển các dịch vụ hậu cần, logistics trong tương lai.

Một trong những nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm là hạ tầng giao thông kết nối nhằm nâng cao năng lực khai thác cảng biển và thu hút nguồn hàng.

Theo đánh giá của các đơn vị chuyên môn, tuyến cao tốc Vũng Áng - Cha Lo dài khoảng 95 km đi qua địa bàn Hà Tĩnh và Quảng Trị sẽ tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế khu vực. Tuyến đường này kết nối trực tiếp với Quốc lộ 12A và Quốc lộ 12C, hình thành hành lang vận tải quốc tế ngắn nhất đưa hàng hóa từ Lào, Thái Lan ra Biển Đông.

Để tận dụng lợi thế này, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh các phương án kết nối giao thông từ cao tốc đến Khu Kinh tế Hòn La. Trong đó, dự kiến nâng cấp tuyến đường Tiến Châu - Văn Hóa (Tỉnh lộ 22 cũ) dài khoảng 8 km từ nút giao Quảng Tiến trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Cùng với đó, địa phương nghiên cứu xây dựng mới khoảng 8 km tuyến đường kết nối phía Tây Khu Kinh tế Hòn La, đi qua Khu công nghiệp Hòn La II để kết nối trực tiếp với cảng Hòn La.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cũng đang điều chỉnh quy hoạch phân khu 1 làm cơ sở triển khai dự án gồm hai tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 8,6 km, kết nối từ Quốc lộ 1A đến cảng Hòn La.

Thực tế cho thấy sức hút của khu vực này đang gia tăng khi nhiều nhà đầu tư triển khai các bến cảng hàng rời, hàng lỏng tại Mũi Độc, đồng thời một số tập đoàn lớn cũng bày tỏ mong muốn đầu tư bến cảng chuyên dụng phục vụ sản xuất cấu kiện công nghiệp siêu trường, siêu trọng.

GỠ VƯỚNG CHO HÀNG LOẠT DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cũng chủ trì rà soát tiến độ các dự án lớn đang gặp khó khăn trong Khu Kinh tế Hòn La.

Theo báo cáo, hiện có 6 dự án trọng điểm chậm tiến độ gồm: Khu du lịch và nhà ở sinh thái Sunspa - Đảo Yến; Khu sinh thái biển Green Palm Resort; Tổ hợp công nghiệp chế biến sâu quặng Titan - Monazite; Nhà máy sản xuất Zirconium Oxychloride; Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hòn La II.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện đồ án quy hoạch, đặc biệt phải tính toán kỹ tác động của tuyến cao tốc Vũng Áng - Cha Lo đối với sự phát triển của hệ thống cảng biển và logistics.

Đại diện các nhà đầu tư báo cáo dự án bị chậm tiến độ tại Khu kinh tế Hòn La và nêu các kiến nghị, đề xuất

Đối với hạ tầng hậu cần, lãnh đạo tỉnh đề nghị nghiên cứu các giải pháp tối ưu quỹ đất khu vực cảng quốc tế, trong đó xem xét phương án phát triển không gian ngầm phục vụ dịch vụ sau cảng. Đồng thời cần tính toán đồng bộ quy mô bến cảng, sản lượng hàng hóa và phương án giải phóng mặt bằng để tăng cường kết nối giữa các khu bến, hướng tới hình thành trung tâm logistics quy mô vùng.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban Quản lý Khu Kinh tế và Sở Xây dựng làm việc với Bộ Xây dựng để đề xuất phương án kết nối giao thông quốc gia phù hợp với nhu cầu vận tải và xu hướng phát triển thị trường.

Đối với các dự án chậm tiến độ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

Các nhà đầu tư được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để cơ quan chức năng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Đồng thời, Sở Tài chính được giao rà soát tổng thể để sớm thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt là khơi thông nguồn lực đầu tư, phát huy tối đa lợi thế cảng biển và hạ tầng logistics, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.