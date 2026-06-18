Cải cách thủ tục nông nghiệp và môi trường, khơi thông nguồn lực phát triển
Phan Anh
18/06/2026, 17:03
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh là yêu cầu quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, giảm chi phí xã hội, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...
Ngày 18/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn đối
thoại về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp và môi
trường. Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thể chế,
cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm tạo
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu
tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới.
CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN
HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TẠO THUẬN LỢI TỐI ĐA CHO NGƯỜI DÂN, DOANH
NGHIỆP
Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung rà
soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh phân cấp,
phân quyền cho địa phương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường là một trong ba Bộ được
Chính phủ biểu dương vì đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, đồng thời được giao
xây dựng các Nghị quyết riêng về cắt giảm, phân cấp và đơn giản hóa thủ tục
hành chính.
Cụ thể, bà Trần Thị Nga, Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Môi
trường cho biết Bộ đã cắt giảm gần 9.000 ngày giải quyết thủ tục hành chính,
tương ứng giảm 53,39%; tiết kiệm khoảng 5.310 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho người
dân và doanh nghiệp, tương ứng giảm 54,73%. Số thủ tục hành chính cấp Bộ giảm từ
267 xuống còn 148 thủ tục, chỉ còn chiếm 26,67% tổng số thủ tục thuộc phạm vi
quản lý.
Bên cạnh đó, Bộ đã thực hiện phân quyền, phân cấp 58 thủ tục
hành chính thuộc 9 lĩnh vực; bãi bỏ 108 thủ tục thuộc 16 lĩnh vực và đơn giản
hóa 88 thủ tục thuộc 10 lĩnh vực.
Về điều kiện kinh doanh, 13 trong số 40 ngành nghề kinh
doanh có điều kiện đã được bãi bỏ, đồng thời thu hẹp phạm vi của 3 ngành nghề
khác, đạt tỷ lệ cắt giảm 36,25%, vượt yêu cầu tối thiểu 30% mà Trung ương đề
ra.
Tinh thần của Bộ là cải cách phải thực chất, quản lý phải minh bạch, hiệu quả, phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.
Những thay đổi này trải rộng trên nhiều lĩnh vực như trồng
trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, môi trường, đất đai, lâm
nghiệp, thủy lợi, khoa học công nghệ, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo.
Việc cắt giảm, đơn giản hóa và phân quyền thủ tục hành chính
được thực hiện theo nguyên tắc tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp;
thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm
công khai, minh bạch và thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới
hành chính. Quá trình cải cách cũng gắn với tăng cường hậu kiểm, kiểm tra, giám
sát và xử lý vi phạm.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, những kết quả trên cho thấy
hướng đi đúng đắn với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ và sự vào cuộc
trách nhiệm của các đơn vị. Tuy nhiên, cải cách không dừng lại ở các con số mà
cần tiếp tục đi vào thực chất, được đo bằng mức độ thuận lợi, hài lòng của người
dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước.
Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ
tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đồng bộ,
minh bạch, khả thi; đồng thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ với yêu cầu rõ người,
rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả.
Thông qua các ý kiến góp ý tại Diễn đàn sẽ góp phần hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ của ngành, hướng tới mục tiêu tăng trưởng của đất nước.
BẢY NHÓM VẤN ĐỀ KIẾN NGHỊ TỪ CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP
Tại diễn đàn, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) đánh giá cao những kết quả mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đạt
được trong thời gian qua, đặc biệt là việc đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ
tục hành chính, sửa đổi các quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh
và triển khai các nghị quyết của Chính phủ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhiều thay đổi đã góp phần giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian
thực hiện thủ tục và cải thiện tính minh bạch của môi trường kinh doanh.
Tuy nhiên, đại diện VCCI cũng cho rằng vẫn còn không gian
đáng kể để tiếp tục cải cách theo hướng thực chất hơn, bảo đảm các quy định mới
đi vào cuộc sống và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đầu năm
2026, VCCI đã tiến hành khảo sát, tổng hợp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp
trên cả nước và ghi nhận gần 800 kiến nghị liên quan đến thể chế, thủ tục hành
chính và điều kiện kinh doanh. Trong đó, nhiều kiến nghị thuộc phạm vi quản lý
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Từ các phản ánh của doanh nghiệp, VCCI tổng hợp thành 7 nhóm
vấn đề lớn cần tiếp tục được nghiên cứu, tháo gỡ.
Thứ nhất, liên quan đến việc thiếu cơ sở pháp lý hoặc hướng
dẫn thực hiện đối với một số quy định đã được luật hóa nhưng chưa có văn bản kỹ
thuật đi kèm, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình triển khai.
Thứ hai, các quy định chưa rõ ràng hoặc chưa thống nhất giữa
các văn bản, dẫn tới cách hiểu và áp dụng khác nhau giữa các địa phương, làm
gia tăng rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.
Thứ ba, phản ánh tình trạng một số quy định pháp luật đặt ra
yêu cầu bắt buộc nhưng lại chưa có cơ chế, công cụ hoặc văn bản hướng dẫn để
doanh nghiệp thực hiện trên thực tế.
Thứ tư, tập trung vào các chi phí tuân thủ mà doanh nghiệp
cho rằng còn khá lớn, đặc biệt đối với những quy định liên quan đến bảo vệ môi
trường, ký quỹ hoặc các yêu cầu kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất,
kinh doanh.
Thứ năm, một số thủ tục hành chính cần tiếp tục được rà
soát, đơn giản hóa theo hướng quản lý rủi ro và giảm các khâu kiểm tra không cần
thiết.
Thứ sáu, liên quan đến các điều kiện kinh doanh chưa được
quy định cụ thể, minh bạch, dẫn đến khó khăn trong quá trình thực thi và làm giảm
khả năng dự báo của môi trường pháp lý.
Thứ bảy, các điều kiện kinh doanh có tác động trực tiếp đến
hoạt động sản xuất, đầu tư và mở rộng quy mô. Theo VCCI, các mục tiêu quản lý
nhà nước về môi trường, an toàn sinh học hay phòng chống dịch bệnh là cần thiết,
tuy nhiên cần cân nhắc áp dụng các công cụ quản lý dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật,
kết quả đầu ra và mức độ rủi ro thay vì các biện pháp hành chính cứng nhắc.
Góp ý tại diễn đàn, đại diện EuroCham cho biết một trong những
vấn đề được doanh nghiệp quan tâm là quy trình cấp giấy phép môi trường hiện vẫn
đòi hỏi nhiều thủ tục và thời gian xử lý tương đối dài. Trong khi đó, với nhiều
dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án công nghệ cao, việc chậm hoàn tất các thủ tục
môi trường có thể ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và kế hoạch kinh doanh của
doanh nghiệp.
Đại diện EuroCham cho rằng cần nghiên cứu theo hướng đơn giản
hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và áp dụng cách tiếp cận quản lý
rủi ro.
Với các quy định môi trường, theo EuroCham, hiện vẫn tồn
tại những nội dung có sự giao thoa giữa báo cáo đánh giá tác động môi trường và
giấy phép môi trường, làm gia tăng khối lượng hồ sơ và chi phí tuân thủ cho
doanh nghiệp.
Do đó, cần tiếp tục rà soát để tránh trùng lặp yêu cầu quản lý, đồng
thời bảo đảm các thủ tục được thực hiện theo hướng minh bạch, dễ dự đoán và thống
nhất giữa các địa phương.
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