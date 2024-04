Liên quan đến trái phiếu, Seedcom và 3 công ty khác bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Seedcom (Tp.HCM) Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục iGARTEN (Hà Nội); Công ty cổ phần Ozen Health and Beauty (Hà Nội); Công ty cổ phần Phúc Long Vân (Long An) bị phạt tiền do không công bố thông tin phải công bố.

Theo đó: Công ty cổ phần Seedcom (Tp.HCM) bị phạt tổng cộng 162,5 triệu đồng - trong đó, có 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Nguyên nhân là công ty không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Seedcom không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với các tài liệu: Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020;



Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; gửi nội dung công bố thông tin cho HNX không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021.

Tiếp theo công ty bị phạt 77,5 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật do công ty này vi phạm hoàn thành việc phân phối mã trái phiếu SEECH2123001 trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

Tiếp theo, Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục iGARTEN (Hà Nội) bị phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Nguyên nhân là do công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022;



Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023;



Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023; gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2021.

- Công ty cổ phần Ozen Health and Beauty (Hà Nội) bị phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Nguyên nhân là do công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022;



Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023).

Cuối cùng, Công ty cổ phần Phúc Long Vân (Long An) bị phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tài chính bán niên năm 2021; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022;



Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023; công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022;



Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn;