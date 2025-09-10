Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Loạt cổ phiếu dẫn dắt phục hồi, thanh khoản tiếp tục “dò đáy”

Kim Phong

10/09/2025, 15:39

Diễn biến kéo tăng ngược tương tự chiều hôm qua đã lặp lại. Trong 10 cổ phiếu lớn nhất có khả năng điều tiết chỉ số thì tới 8 mã tăng. Hiệu ứng phục hồi này tạo độ lan tỏa khá tốt, giúp độ rộng cân bằng hơn.

VN-Index tiếp tục nỗ lực kiểm định lại đường MA20 với thanh khoản sụt giảm nhanh chóng.
VN-Index tiếp tục nỗ lực kiểm định lại đường MA20 với thanh khoản sụt giảm nhanh chóng.

VN-Index đóng cửa tăng 5,94 điểm tương đương +0,36% so với tham chiếu. FPT giảm 0,88% là cổ phiếu duy nhất trong Top 10 vốn hóa chấp nhận đóng cửa giá đỏ, thêm HPG tham chiếu, còn lại là tăng.

Cổ phiếu ngân hàng khá nổi bật với VCB tăng 1,39%, TCB tăng 1,3%, CTG tăng 1,81%, thêm VPB tăng 0,15% và BID tăng 0,12%. Nhóm Vin cũng xanh: VIC tăng 1,32% và VHM tăng 0,39%. Chỉ riêng nhóm này đã đem về hơn 7 điểm, còn vượt quá cả tổng mức tăng của chỉ số.

Mặc dù có hiện tượng kéo trụ rõ ràng nhưng đây cũng không phải là diễn biến bất lợi. Nhóm VN30 phục hồi khá tích cực chiều nay, chỉ số đại diện rổ đóng cửa tăng 0,19% với 14 mã tăng/13 mã giảm (chốt phiên sáng giảm 0,49% với 10 mã tăng/18 mã giảm). Tuy chỉ có 4 mã đổi màu nhưng thực tế có tới 22 cổ phiếu trong rổ này cải thiện giá so với phiên sáng và đóng góp không nhỏ. Ví dụ VPB chốt phiên chỉ tăng 0,15% so với tham chiếu nhưng so với giá chốt buổi sáng thì tăng tới 1,56%. HDB chỉ nhích qua tham chiếu 0,16% lúc đóng cửa nhưng cũng đã có hành trình phục hồi tới 1,77%...

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, khả năng phục hồi giá chiều nay là tích cực và có sức lan tỏa rộng. Chốt phiên sáng sàn này có 109 mã tăng/189 mã giảm nhưng đóng cửa là 149 mã tăng/171 mã giảm. Tương quan trở nên cân bằng hơn nhiều khi VN-Index được trụ kéo lên. Cụ thể, thời điểm 2h15 độ rộng chỉ số mới là 117 mã tăng/201 mã giảm thì đến giây cuối của đợt liên tục là 142 mã tăng/173 mã giảm.

Mặt bằng giá cổ phiếu cũng được nâng lên khá hơn, trong 149 mã tăng cuối phiên có 76 mã tăng hơn 1% (cuối phiên sáng là 44 mã). 16 cổ phiếu trong nhóm này đạt giai dịch vượt mức trăm tỷ đồng thanh khoản. Dù vậy sự phân hóa là rõ ràng: Cổ phiếu chứng khoán hồi khá tốt hôm qua thì đến hôm nay chỉ còn lại SSI tăng 1,07% cùng vài mã nhỏ như SBS, ABW, ORS, CSI, HBS. Ngược lại cả chục cổ phiếu khác vẫn rơi hơn 1%, bao gồm cả một số mã lớn như VCI giảm 2,23%, HCM giảm 1,25%, VND giảm 1,22%...

VnEconomy

Cổ phiếu ngân hàng cũng vậy, VCB, TCB, CTG, MBB kéo tốt cùng với KLB, VBB, SSB tăng trên 1%. Sức tăng ở nhóm còn lại hầu như không đáng kể và 10/27 mã nhóm này vẫn đỏ.

Nhóm tăng giá hầu như chỉ nhờ khả năng vận động riêng lẻ của dòng tiền là chính và ít mang tính đại diện nhóm ngành. CII tăng 1,57%, DBC tăng 3,34%, BSR tăng 4,84%, VSC tăng 5,17%, GEX tăng 1,55%, HAH tăng 1,05%, PVD tăng 2,48%. VPI tăng 2,26% là các cổ phiếu khá mạnh, thanh khoản đều trêm trăm tỷ đồng.

Ở phía giảm, sức ép vẫn còn lớn ở nhiều cổ phiếu và dù có dòng tiền mua bắt đáy nhưng không đủ để đẩy giá lên rõ rệt. DIG, VND, NVL, PDR, VCI, KBC, HSG… đều giảm mạnh mà giá đóng cửa không chênh lệch nhiều so với giá thấp nhất. Tính chung sàn HoSE cuối phiên vẫn còn 72 cổ phiếu giảm quá 1% (phiên sáng là 82 mã), chiếm 20,8% tổng thanh khoản sàn này.

Dòng tiền vào thị trường buổi chiều giảm khoảng 3,2% trên hai sàn so với buổi sáng, đạt 13.019 tỷ đồng, thấp nhất 45 phiên. Sàn HoSE cũng giảm 3,3%. Giao dịch giảm cả sáng lẫn chiều khiến tổng mức khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay giảm 13,5% so với hôm qua, đạt 26.467 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản thấp khi các tuần trước trung bình đều trên 50.000 tỷ đồng mỗi ngày.

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào tốt hơn, tăng khoảng 62% so với buổi sáng trong khi bán ra giảm 15%. Tuy nhiên mức ròng vẫn là -1.056 tỷ đồng nữa và cả phiên sàn HoSE bị bán ròng 2.937 tỷ đồng, mức cao nhất 6 phiên. Khối này bán dàn trải rất rộng, các mã nổi nhất là HPG -338,2 tỷ, MWG -290 tỷ, MBB -180,4 tỷ, DIG -160,3 tỷ, NVL -157,7 tỷ, TCB -141,2 tỷ, SSI -121,1 tỷ, STB -105,2 tỷ. Riêng cổ phiếu trong rổ VN30 ghi nhận mức bán ròng 1.700 tỷ.

Từ khóa:

