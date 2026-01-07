Loạt cổ phiếu lớn hợp sức kéo VN-Index tăng bùng nổ 2,49%, khối ngoại cũng đua giá

Sức mạnh của cổ phiếu ngân hàng chiều nay được bổ sung “năng lượng” từ nhóm Vin. VIC, VHM, VRE đồng loạt tăng mạnh ngay lập tức tạo sự khác biệt: VN-Index đóng cửa tăng 2,49% (+45,31 điểm), mạnh nhất kể từ ngày 22/12 vừa qua. Đặc biệt khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng cực mạnh hơn 1.054 tỷ đồng trong buổi chiều.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 21 mã tăng giá cao hơn mức chốt buổi sáng, dù phiên sáng nhóm blue-chips cũng đã rất mạnh. Trong số này VIC thoát khỏi mốc tham chiếu để đóng cửa tăng 3,41%. VHM bay cao thêm tới 4,69% nữa, chốt tăng 5,43%. VRE cũng tăng 2,39%, đảo chiều vượt tham chiếu 1,31%. Với sức mạnh vốn hóa, ngay lập tức VIC và VHM giành lại vị trí dẫn đầu nhóm kéo chỉ số khi đem về hơn 17 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng cũng lên giá nhưng không đột biến như vậy. Lý do đơn giản là nhiều mã đã tăng mạnh từ sáng. Đáng chú ý chỉ có HDB: Cổ phiếu này tệ nhất nhóm ngân hàng phiên sáng cũng như kém nhất rổ VN30, giảm 2,07%. Sang phiên chiều HDB nhận được dòng tiền mua khá mạnh, thanh khoản thêm 358,5 tỷ đồng và giá phục hồi 2,28%, đảo chiều thành công vượt tham chiếu 0,17%. Nhóm còn lại tuy chiều nay tăng thêm ít nhưng chung cuộc đều rất mạnh: VCB tăng 4,01%, TCB tăng 1,11%, CTG tăng 3,45%, BID tăng 5,27%, ACB tăng 2,71%, SHB tăng 1,85%, TPB tăng 2,35%, VIB tăng 1,69%, VPB tăng 1,39%.

STB là trường hợp cá biệt khi đóng cửa vẫn giảm 5,82% so với tham chiếu. Tuy nhiên giao dịch ở cổ phiếu này vẫn có nét tích cực. Giá riêng chiều nay vẫn nhích lên được một bước giá và đặc biệt là thanh khoản cực lớn với 1.103,1 tỷ đồng. Dưới áp lực này mà STB không lao dốc sâu thêm đã là thành công. Tính chung cả phiên STB xác lập kỷ lục về thanh khoản tính theo giá trị, khớp lệnh 2.906,2 tỷ đồng phiên này.

Mặc dù không có thêm sức mạnh rõ rệt ở nhóm ngân hàng nhưng ngoài cổ phiếu Vin, các blue-chips khác cũng cải thiện tốt. MSN tăng 1,82%, MWG tăng 1,13%, SAB tăng 2%, FPT tăng 3,72%, BCM tăng 6,9%, HPG tăng 2,5%, PLX tăng 6,97%... đều là có cải thiện giá trong phiên chiều.

Sức mạnh tổng hợp của các cổ phiếu trong rổ giúp VN30-Index đóng cửa tăng 1,98% với 28 mã tăng/2 mã giảm. Tới 23 mã của rổ tăng vượt 1%, với 14 mã tăng từ 2% trở lên. Điều bất ngờ là thanh khoản rổ VN30 buổi chiều lại sụt giảm gần 20% so với phiên sáng. Với mặt bằng giá cao hơn hẳn, mức thanh khoản giảm này là do bên bán đã thoái lui và bên mua phải nâng giá cao lên đáng kể mới có thanh khoản.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có sự đồng thuận cao trong phiên chiều nay.

Phần còn lại của thị trường hơi khác một chút: Giao dịch giảm đáng kể trong rổ VN30 nhưng tổng mức khớp buổi chiều của sàn HoSE chỉ giảm 8,1%. Nói cách khác, thanh khoản đã tăng tốt ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Điều này cũng hợp lý vì khi các blue-chips đồng loạt tăng, các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ sớm bị thuyết phục và quay lại mua.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 256 mã tăng/79 mã giảm, trong đó chỉ riêng số lượng cổ phiếu tăng vượt 2% đã lên tới 100 mã, tập trung 49% tổng giá trị khớp lệnh của sàn.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ nhận được dòng tiền tốt hơn đã tăng khỏe, thậm chí cả chục mã kịch trần. VTP, BVH, BSR, PVT, HHP, POW tăng hết biên độ với thanh khoản ấn tượng. Ngoài ra số tăng trên 3% rất nhiều giúp Midcap đóng cửa tăng 1,88% và Smallcap tăng 0,99%.

Ở phía giảm, số lượng ít và cũng chỉ có hơn chục mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng và giảm hơn 1%. STB và VJC là hai blue-chips duy nhất nằm trong số này. Còn lại có thể kể tới KDH giảm 1,57%, GEE giảm 1,95%, NVL giảm 1,12%, VPL giảm 2,33%, PET giảm 2,75%, CTD giảm 2,03%, NTL giảm 1,81%. Trong số này duy nhất CTD là đóng cửa ở giá thấp nhất, còn lại đều có mức phục hồi nhất định so với đáy trong phiên.

Một diễn biến cũng tích cực khác là nhà đầu tư nước ngoài quay lại giải ngân ấn tượng, tăng tới 61% so với phiên sáng. Trong khi đó bên bán lại giảm đi 23%. Vị thế ròng ở sàn HoSE chiều nay đảo ngược thành +1.054 tỷ đồng so với -532 tỷ đồng buổi sáng. STB bị bán tăng cường chiều nay tới 447 tỷ đồng nữa, đẩy mức bán ròng cả ngày lên 1.144 tỷ đồng. VHM được mua ròng nhẹ trở lại, tính chung còn -170 tỷ. Các cổ phiếu được mua ròng nổi bật chiều nay là FPT +285,7 tỷ, HPG +220 tỷ, VIC +174 tỷ, MBB +164 tỷ, VPB +147,8 tỷ, VCB +104,2 tỷ, BID +83,9 tỷ…