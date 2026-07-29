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VCI muốn bán giải chấp gần 337.000 cổ phiếu DIG

H Hà Anh

VCI cho biết sẽ bán giải chấp gần 337.000 triệu cổ phiếu DIG từ ngày 29/7/2026 cho đến khi bán xong lượng cổ phiếu đã công bố hoặc cho đến khi có thông báo khác.

Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã VCI-HOSE) vừa thông báo bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo đó, VCI thông báo bán giải chấp 210.900 cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT; bán 72.800 cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT và bán giải chấp 53.000 cổ phiếu DIG của bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT;

VCI cho biết sẽ bán giải chấp số cổ phiếu trên từ ngày 29/07/2026 cho đến khi bán xong lượng cổ phiếu đã công bố hoặc cho đến khi có thông báo khác.

VCI cho biết số lượng chứng khoán nêu trên là số lượng dự kiến bán giải chấp; số lượng bán thực tế có thể thay đổi do việc thay đổi giá chứng khoán.

Đồng thời, VCI cũng có thể xem xét dừng thực hiện việc bán giải chấp mà không cần thông báo trước tùy thuộc diễn biến của thị trường và các phương án thanh toán nợ khác mà bên khách hàng đưa ra.

Trước đó, từ ngày 21/7-23/7 công ty chứng khoán đã bán giải chấp 8.191.300 cổ phiếu của ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT và giảm số lượng cổ phiếu từ hơn 40,53 triệu cổ phiếu, chiếm 5,09% xuống còn hơn 32,3 triệu cổ phiếu, chiếm 4,06%.

Cũng từ ngày 21/7-22/7, công ty chứng khoán đã bán giải chấp 1.065.100 cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT và giảm sở hữu từ 1,13% xuống còn 1% tương ứng gần 8 triệu cổ phiếu.

Từ ngày 22/7-24/7, công ty chứng khoán đã bán giải chấp 2.094.900 cổ phiếu của bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch DIG và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 11,9 triệu cổ phiếu, chiếm 1,50% xuống còn 9.854.791 cổ phiếu, chiếm 1,24%.

Như vậy, với việc bị công ty chứng khoán liên tục bị bán giải chấp nên các thành viên trong gia đình Chủ tịch DIG đã không còn là cổ đông lớn của DIG và tính từ đầu năm 2026 đến nay, cổ phiếu DIG đã giảm khoảng 38,5%, từ vùng giá trên 17.000 đồng/cổ phiếu xuống sát mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

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