Quỹ Leadvisors thoái vốn sau 3 tháng, không còn cổ đông lớn tại VSC

Theo dữ liệu trên HOSE, ngày 14/7 có 15 triệu cổ phiếu VSC được giao dịch theo phương thức khoesp lệnh trị giá 228 tỷ đồng, tương ứng 15.200 đồng/cổ phiếu - trong khi kết phiên giá cổ phiếu này dừng ở mức 13.450 đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu VSC trên TradingView.

CTCP Quản lý quỹ Leadvisors báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE).

Cụ thể, Quỹ Leadvisors đã bán ra 15 triệu cổ phiếu VSC trong phiên 24/7 nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Qua đó, quỹ này đã giảm sở hữu từ 30,35 triệu cổ phiếu, chiếm 8,11% xuống mức 15,35 triệu cổ phiếu, chiếm 4,1% vốn điều lệ.

Theo dữ liệu trên HOSE, ngày 14/7 có 15 triệu cổ phiếu VSC được giao dịch theo phương thức khoesp lệnh trị giá 228 tỷ đồng, tương ứng 15.200 đồng/cổ phiếu - trong khi kết phiên giá cổ phiếu này dừng ở mức 13.450 đồng.

Được biết, trong tháng 7 này, quỹ này đã liên tục thoái vốn tại Viconship trong tháng 7 này. Cụ thể, Quỹ Leadvisors đã bán ra 9,65 cổ phiếu VSC trong phiên 6/7 nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư với trị giá 183,35 tỷ - tương ứng 19.000 đồng/cổ phiếu và giảm tỷ lệ nắm giữ từ 40 triệu cổ phiếu, chiếm 10,68% xuống còn 30,35 triệu cổ phiếu, chiếm 8,11% vốn tại Viconship.

Trước đó, Quỹ Leadvisors cũng đã bán ra 20 triệu cổ phiếu VSC trong phiên giao dịch ngày 3/7 với trị giá khớp lệnh 380 tỷ - tương ứng 19.000 đồng/cổ phiếu và giảm khối lượng cổ phiếu VSC đang nắm giữ từ gần 60 triệu cổ phiếu, chiếm 16,03% xuống còn gần 40 triệu cổ phiếu, chiếm 10,68%.

Đáng chú ý, vào ngày 22/4/2026, quỹ này đã mua vào thành công 60 triệu cổ phiếu VSC, qua đó nâng sở hữu từ 0% lên 16,03% vốn tại VSC và trở thành cổ đông lớn của VSC và chốt phiên ngày 22/4/2026 với giá cổ phiếu VSC đóng cửa ở mốc 23.050 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, ông Vũ Ngọc Lâm - Phó Tổng giám đốc Viconship đã đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu VSC trong thời gian từ 28/7 đến 25/8/2026 nhằm mục đích tăng sở hữu. Nếu mua thành công, ông Lâm sẽ nâng sở hữu lên 100.000 cổ phiếu, chiếm 0,027% lên 600.000 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn tại VSC.

Được biết, VSC đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 với doanh thu đạt 3.250 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng, cổ tức 10%/vốn điều lệ.

Đồng thời, VSC thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Theo đó, công ty dự kiến phát hành 18,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tương đương 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận một cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của công ty.

Đồng thời, thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Theo đó, Viconship lên kế hoạch chào bán 187,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

VSC dự kiến huy động 1.872 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, gần 1.582 tỷ đồng được dùng để tái cấu trúc tài chính (phần lớn sẽ dành cho thanh toán nợ vay) và 290 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Hải An Green Shipping để triển khai dự án đầu tư tàu container.

Nếu hoàn thành hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 3.743 tỷ đồng lên gần 5.803 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng thông qua phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng năm 2026 với lợi tức đầu tư ít nhất là 200% trong vòng 4 năm cho các trái chủ. Theo tờ trình phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền cho cổ đồng hiện hữu, trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 8% năm theo mệnh giá, đồng thời kèm quyền mua cổ phiếu trong tương lai với giá trị tại thời điểm thực hiện là 10.000 đồng/cổ phiếu. VCS cho rằng đây là công cụ chứng khoán không chỉ nhằm củng cố nền tảng tài chính của công ty mà còn hướng tới xây dựng nhóm cổ đông gắn bó dài hạn với VSC.