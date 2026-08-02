Hai lãnh đạo HPX đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu

Ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị HPX và ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu mỗi người...

Sơ đồ giá cổ phiếu HPX trên TradingView.

Ông Nguyễn Văn Phương thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HPX nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 6/8 đến 4/9/2026.

Nếu hoàn tất mua vào như đăng ký, ông Nguyễn Văn Phương sẽ nâng sở hữu từ 608.337 cổ phiếu, chiếm 0,2% vốn, lên 10,6 triệu cổ phiếu, tương đương 3,49% vốn tại HPX.

Trước đó, ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT HPX đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu từ ngày 9/7 đến 7/8. Nếu hoàn tất, ông Hải sẽ nâng sở hữu tại doanh nghiệp từ 40,83 triệu cổ phiếu, chiếm 13,43% vốn lên 50,83 triệu cổ phiếu, chiếm 16,71% vốn.

Kết phiên 31/7, giá cổ phiếu HPX giảm 0,24% còn 4.170 đồng/cổ phiếu, tương đương thời điểm đầu tháng và tính từ đầu năm 2026 giá cổ phiếu Hải Phát giảm khoảng 13%.

Kết thúc quý 2/2026, HPX ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 537 tỷ đồng, tăng 9,86% so với cùng kỳ (488,6 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 41,06 tỷ đồng, tăng 15,65% so với cùng kỳ (35,5 tỷ đồng).



HPX cho biết lợi nhuận quý 2/2026 tăng là do doanh thu của các công ty con tăng dẫn tới lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HPX ghi nhận doanh thu thuần đạt 657,28 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 49,95 tỷ đồng - giảm nhẹ so với cùng kỳ (50,2 tỷ đồng).