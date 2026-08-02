Hai lãnh đạo HPX đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Văn Phương thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX-HOSE).
Theo đó, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HPX nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 6/8 đến 4/9/2026.
Nếu hoàn tất mua vào như đăng ký, ông Nguyễn Văn Phương sẽ nâng sở hữu từ 608.337 cổ phiếu, chiếm 0,2% vốn, lên 10,6 triệu cổ phiếu, tương đương 3,49% vốn tại HPX.
Trước đó, ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT HPX đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu từ ngày 9/7 đến 7/8. Nếu hoàn tất, ông Hải sẽ nâng sở hữu tại doanh nghiệp từ 40,83 triệu cổ phiếu, chiếm 13,43% vốn lên 50,83 triệu cổ phiếu, chiếm 16,71% vốn.
Kết phiên 31/7, giá cổ phiếu HPX giảm 0,24% còn 4.170 đồng/cổ phiếu, tương đương thời điểm đầu tháng và tính từ đầu năm 2026 giá cổ phiếu Hải Phát giảm khoảng 13%.
Kết thúc quý 2/2026, HPX ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 537 tỷ đồng, tăng 9,86% so với cùng kỳ (488,6 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 41,06 tỷ đồng, tăng 15,65% so với cùng kỳ (35,5 tỷ đồng).
HPX cho biết lợi nhuận quý 2/2026 tăng là do doanh thu của các công ty con tăng dẫn tới lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất tăng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, HPX ghi nhận doanh thu thuần đạt 657,28 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 49,95 tỷ đồng - giảm nhẹ so với cùng kỳ (50,2 tỷ đồng).
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Theo HVN do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng dẫn tới tốc độ tăng tổng chi phí của quý 2/2026 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm mạnh (hơn 3.793 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 đạt 349 tỷ, giảm 47% so với cùng kỳ (653 tỷ đồng), lũy kế 6 tháng tăng nhẹ 6% từ 1.294 tỷ lên 1.372 tỷ đồng.
Trong quý 2/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8,484 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế âm 283 tỷ đồng.
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