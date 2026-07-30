Đã có 672 doanh nghiệp công bố lợi nhuận, tăng mạnh 25,6% chủ yếu nhờ Dầu khí và Điện

Tính đến ngày 29/7/2026, đã có 672/1.525 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết (đại diện 38,9% vốn hóa toàn thị trường) công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 25,6% so với cùng kỳ, thấp hơn ba quý gần nhất nhưng vẫn duy trì trên nền cao nhờ đóng góp của khối phi tài chính (+36,1% so với cùng kỳ), trong khi khối tài chính chỉ tăng 10,7% so với cùng kỳ.
Đã có thêm nhiều doanh nghiệp vốn hóa lớn thuộc các ngành Bất động sản, Bán lẻ, Thủy sản, Thép, Vật liệu xây dựng và Dệt may công bố báo cáo tài chính, qua đó giúp bức tranh tăng trưởng lợi nhuận theo ngành trong quý 2 ngày càng rõ nét hơn.
Những ngành hưởng lợi từ chu kỳ hàng hóa (Dầu khí, Thép) và năng lượng (Nhiệt điện) duy trì kết quả tích cực, trong khi các chủ đề được thị trường kỳ vọng như đầu tư công, tiêu dùng nội địa và phục hồi xuất khẩu mới chỉ xuất hiện ở một số doanh nghiệp hoặc phân khúc riêng lẻ, thay vì tạo ra sự cải thiện đồng đều trên toàn ngành.
Với Bất động sản, mới có 43/133 doanh nghiệp (đại diện khoảng 8% vốn hóa ngành) công bố kết quả kinh doanh quý 2, nên bức tranh tăng trưởng vẫn chưa phản ánh đầy đủ. Đáng chú ý, KSF ghi nhận lợi nhuận đột biến nhờ bàn giao nhiều dự án, trong khi VRE duy trì tăng trưởng ổn định nhờ tỷ lệ lấp đầy và giá thuê cải thiện, cùng đóng góp từ các trung tâm thương mại mới.
Ở nhóm Hàng tiêu dùng, bức tranh tăng trưởng phân hóa mạnh trong quý 2. Cụ thể, trái với bức tranh còn khá thận trọng ở các ngành tiêu dùng thiết yếu như Đồ uống và Sữa, Bán lẻ nổi bật với lợi nhuận sau thuế tăng 162,1% so với cùng kỳ.
Hai doanh nghiệp quy mô lớn là FRT và DGW đều ghi nhận kết quả khả quan trong bối cảnh nhu cầu đầu tư máy tính, thiết bị văn phòng và hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu tiếp tục gia tăng từ khối doanh nghiệp. Tuy nhiên, MWG – doanh nghiệp có tỷ trọng lợi nhuận lớn nhất ngành Bán lẻ – vẫn chưa công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính kết quả kinh doanh quý 2, do đó kết quả hiện tại chưa phản ánh đầy đủ bức tranh của toàn ngành.
Bức tranh của nhóm phụ thuộc vào cầu xuất khẩu vẫn chưa có nhiều cải thiện. Sau khi VHC công bố báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế ngành Thủy sản vẫn giảm 12,6% YoY, cho thấy áp lực lên biên lợi nhuận xuất khẩu vẫn hiện hữu. Ngành May mặc cũng ghi nhận mức giảm 7,4% so với cùng kỳ về lợi nhuận sau thuế. Đáng chú ý, STK tiếp tục ghi nhận quý lỗ thứ hai liên tiếp sau khi nhà máy Unitex đi vào vận hành, khi chi phí lãi vay, chi phí quản lý và chi phí ngừng máy tăng nhanh hơn doanh thu.
Ngoài diễn biến theo ngành, mùa kết quả kinh doanh quý 2 cũng ghi nhận một số câu chuyện doanh nghiệp đáng chú ý. HAG báo lãi vượt 1.000 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoàn nhập khoản lãi trái phiếu được miễn giảm, trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi chưa cải thiện tương xứng (doanh thu giảm và biên lợi nhuận gộp thu hẹp).
Đáng chú ý, nhóm GELEX (GEX, GEL) vẫn duy trì tăng trưởng cao về lợi nhuận sau thuế hợp nhất, nhưng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ kém tích cực hơn, giảm 18% tại GEX và gần như đi ngang tại GEL +0,7% so với cùng kỳ.
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