VNM báo lãi sau thuế tăng hơn 38%

CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm.

Sơ đồ giá cổ phiếu VNM trên TradingView.

Theo đó, VNM ghi nhận doanh thu đạt 18.847 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,5% so với cùng kỳ (16.748 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 3.184 tỷ đồng, tăng 17,96% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, VNM ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 35.000 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước (29.706 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế tăng 37% lên gần 6.914 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 38,44% lên 5.643 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế tăng 38,44% so với cùng kỳ là do doanh thu tăng từ sự phục hồi của thị trường nội địa và tăng trưởng tích cực của hoạt động xuất khẩu.

Cụ thể, hoạt động kinh doanh nội địa tiếp tục duy trì đà phát triển tốt trong quý 2/2026 và 6 tháng đầu năm 2026, với doanh thu thuần hợp nhất nội địa lần lượt đạt 14.616 tỷ đồng và 26.596 tỷ đồng, tương ứng tăng 6,5% và 12,4% so với cùng kỳ. Kết quả có được là nhờ sự tăng trưởng của các ngành hàng chủ lực như sữa nước, sữa chua và sữa người lớn. Các thương hiệu chiến lược như Green Farm và sữa tươi 100% tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt, trong khi các dòng sản phẩm đón đầu xu hướng dinh dưỡng hiện đại như cao đạm và sữa thực vật tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả danh mục sản phẩm thông qua việc phát triển các sản phẩm đã được giới thiệu trong thời gian gần đây, đồng thời cải tiến chất lượng các sản phẩm hiện hữu. Các kênh bán hàng trọng yếu tiếp tục ghi nhận tăng trưởng trong kỳ, góp phần hỗ trợ tăng trưởng chung của hoạt động kinh doanh nội địa.

Ngoài ra, thị trường xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng nổi bật của công ty với doanh thu thuần xuất khẩu trong quý 2/2026 và 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 2.664 tỷ đồng và 4.990 tỷ đồng, tương ứng tăng 41,2% và 42,3% so với cùng kỳ. Bất chấp bối cảnh áp lực từ chi phí logistic và nguyên vật liệu quốc tế gia tăng, công ty vẫn duy trì kết quả khả quan nhờ sự phối hợp chặt chẽ với khách hàng và đối tác nhằm đảm bảo hoạt động cung ứng tại các thị trường trọng điểm. Bên cạnh các thị trường truyền thống tại khu vực Trung Đông, các thị trường phát triển khác tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực, góp phần đa dạng hóa cơ cấu doanh thu xuất khẩu và có sự hiện diện của Vinamilk trên thị trường quốc tế.

Về các công ty thành viên, VNM cho biết nhìn chung, hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, đóng góp vào kết quả tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của công ty - trong đó: Mộc Châu Milk tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh ổn định và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 2 con số cho cả quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2026; Angkor Milk: Ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội trong kỳ với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2026 lần lượt tăng 241,7% và 209,9% so với cùng kỳ; Driftwood: Ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2026 lần lượt tăng 3,2% và 103,7% so với cùng kỳ, doanh thu thuần 6 tháng năm 2026 cơ bản ổn định so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 51,5% nhờ biên lợi nhuận cải thiện và giá sữa nguyên liệu giảm.

Năm nay, VNM đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 66.477 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9.828 tỷ đồng. Như vậy, VNM đã hoàn thành gần 53% kế hoạch doanh thu và hơn 57% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.