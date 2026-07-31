VJC ghi nhận lãi quý 2/2026 giảm dù tăng trưởng doanh thu

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 đạt 349 tỷ, giảm 47% so với cùng kỳ (653 tỷ đồng), lũy kế 6 tháng tăng nhẹ 6% từ 1.294 tỷ lên 1.372 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu VJC trên TradingView.

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (mã VJC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh và giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2026 so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể: doanh thu bán hàng trên BCTC Công mẹ quý 2/2026 đạt 25.541 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ (17.681 tỷ đồng), lũy kế 6 tháng đầu năm tăng 26% so với cùng kỳ từ 35.601 tỷ lên 45.030 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 đạt 204 tỷ, giảm 68% so với cùng kỳ (639 tỷ đồng) và lũy kế 6 tháng đầu năm giảm 11% từ 1.267 tỷ xuống còn 1.126 tỷ đồng.

Trên Báo cáo tài chính hợp nhất, VJC ghi nhận doanh thu đạt 30.499 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ (17.885 tỷ đồng), lũy kế 6 tháng tăng 44% từ 35.837 tỷ lên 51.536 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 đạt 349 tỷ, giảm 47% so với cùng kỳ (653 tỷ đồng), lũy kế 6 tháng tăng nhẹ 6% từ 1.294 tỷ lên 1.372 tỷ đồng.

VJC cho biết trong quý 2/2026 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Vietjet đã vận chuyển lần lượt hơn 6,2 triệu khách trên gần 33 nghìn chuyến bay và hơn 13,4 triệu khách trên 72 nghìn chuyến bay. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 41 nghìn tấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vietjet khai thác 213 đường bay, gồm 46 đường bay nội địa và 167 đường bay quốc tế, tiếp tục mở rộng mạng bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và tăng cường kết nối khu vực. Hãng đã công bố 5 đường bay mới đến Trung Quốc, trong đó các đường bay Hà Nội - Ản Thi và TP.HCM - Quế Lâm chính thức khai thác từ đầu tháng 4/2026. Việc mỏ rộng mạng bay không chỉ tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế, vàn hóa và du lịch trọng điểm, hưởng ứng Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc, mà còn thúc đẩy giao thương, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Bên cạnh đó, Vietjet cũng khai trương các đường bay mới đến Sri Lanka. Kazakhstan và Cộng hòa Séc, mở rộng hiện diện tại Nam Á, Trung Á và châu Âu, đồng thời mang đến thêm nhiều lựa chọn kết nối quốc tế cho hành khách.

Cũng theo VJC, đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi là vận tải hàng không, tương tự các hãng hàng không khác trong khu vực và trên thế giới, Vietjet tiếp tục chịu tác động của biến động địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông làm giá nhiên liệu bay duy trì ở mức cao trong kỳ. Mặc dù vậy, công ty vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu nhờ mở rộng mạng bay, gia tăng sản lượng vận chuyển và tiếp tục triển khai các giải pháp thương mại và tài chính đối với đội tàu bay nhằm tối ưu hiệu quả khai thác và tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và triển khai các giải pháp quản trị, thương mại và tài chính phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới khi giá nhiên liệu bay đã có cải thiện so với giai đoạn trước.

Theo đó, trong quý 2/2026, doanh thu công ty mẹ và hợp nhất của Vietjet lần lượt đạt 25.541 tỷ đồng và 30.499 tỷ đồng, tăng trưởng 44% và 71% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu công ty mẹ và hợp nhất lần lượt đạt 45.030 tỷ đồng và 51.536 tỷ đồng, tương ứng tăng trường 26% và 44% so với cùng kỳ năm trước, đạt 58,5% và 59,4% so với kế hoạch năm 2026.

Trong quý 2/2026, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ và hợp nhất lần lượt đạt 204 tỷ đồng và 349 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ và hợp nhất đạt 1.126 tỷ đồng và 1.372 tỷ đồng, đạt 55,9% và 64,5% kế hoạch năm 2026.

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của Vietjet đạt 149.093 nghìn tỷ đồng, chỉ số nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu 2,37 lần và chỉ số thanh khoản 1,36 lần nằm ở mức an toàn trong ngành hàng không do tăng cường đầu tư tàu bay.