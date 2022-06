Loạt thương hiệu quốc tế kiến tạo đẳng cấp căn hộ Viva Plaza

Bước vào giai đoạn hoàn thiện khu căn hộ Viva Plaza, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (Vinaland) đã ký kết với một loạt thương hiệu quốc tế nhằm kiến tạo một không gian sống cao cấp nhất cho các chủ nhân tương lai.

KIẾN TẠO CHUẨN SỐNG CAO CẤP ĐÍCH THỰC

Các thương hiệu được Vinaland đặt niềm tin gồm thang máy Otis (Mỹ), ván sàn Pergo (Bỉ), thiết bị vệ sinh Innocy (Đức), cửa nhôm kính Sado (Đức), thiết bị bếp và khóa từ Hafele (Đức), thiết bị điện Schneider (Đức) và Panasonic (Nhật Bản)… Đây đều là những thương hiệu quốc tế nổi tiếng được sử dụng phổ biến tại những dự án căn hộ cao cấp hoặc khách sạn 5 sao.

Điều này có nghĩa Vinaland phải gánh chịu thêm chi phí đầu tư hàng trăm triệu đồng mỗi căn hộ bởi các thương hiệu nói trên vượt xa tiêu chuẩn khi chính thức công bố dự án Viva Plaza. Tuy nhiên, theo ông Hồ Đắc Hưng, Tổng giám đốc Vinaland, công ty chấp nhận tốn thêm chi phí với mong muốn trao đến tay đông đảo khách hàng những căn hộ được hoàn thiện tốt nhất, xứng đáng với kỳ vọng của họ. Mặt khác, Vinaland cũng tâm huyết kiến tạo một chuẩn mực sống giàu tính trải nghiệm để triển khai những dự án tiếp theo trong tương lai.

Ông Hưng cũng cho biết thêm, cuối tháng 6, Vinaland sẽ tổ chức lễ cất nóc dự án Viva Plaza đúng theo tiến độ cam kết trong hợp đồng. Việc thi công hoàn thiện cũng sẽ được dồn toàn lực để đảm bảo hoàn thành dự án và bàn giao căn hộ cho khách hàng trong quý 3-2023.

Đặc biệt, Vinaland sẽ bàn giao căn hộ hoàn thiện cơ bản cho khách hàng; riêng bếp và nhà vệ sinh hoàn thiện đồng bộ 100%. Sắp tới, Vinaland sẽ hoàn thiện các căn nhà mẫu thật của dự án để khách hàng có thể dễ dàng trải nghiệm không gian sống của mình.

Khối đến 3 tầng của Viva Plaza tích hợp một loạt tiện ích nâng tầm trải nghiệm sống cao cấp cho cư dân.

Thực tế, ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội do Covid-19, dự án Viva Plaza đã được Vinaland huy động mọi nguồn lực triển khai với tốc độ rất nhanh. Công ty cổ phần Xây dựng FPV - tổng thầu xây dựng dự án – huy động đông đảo nhân lực, vật tư thi công nhộn nhịp để đảm bảo dự án về đích đúng hẹn, an toàn. Đại diện FPV cũng cam kết ứng dụng những công nghệ, máy móc kỹ thuật hiện đại để bảo đảm chất lượng cao nhất cho dự án.

TỪ GIÁ TRỊ SỐNG ĐẾN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Viva Plaza có quy mô 295 căn hộ cao cấp từ 1-3 phòng ngủ tọa lạc ngay trên đại lộ Nguyễn Lương Bằng, quận 7, liền kề Phú Mỹ Hưng. Dự án sở hữu ba mặt view sông quanh năm xanh mát và tích hợp tất cả các tiện nghi như trung tâm thương mại, nhà trẻ, trung tâm y tế, café, nhà hàng, vườn BBQ, phòng tập gym, lối dạo bộ… Các căn hộ được thiết kế vuông vức, tối ưu hóa không gian sử dụng, ban công lớn, hệ cửa sổ sát trần mang lại sự thông thoáng và view nhìn panorama từ bên trong ra không gian xung quanh.

Trong bán kính đi bộ, cư dân Viva Plaza dễ dàng tiếp cận các tiện ích hàng ngày như chợ Phước Long, Co.opmart, Bách Hóa Xanh, trường PTCS và PTTH, công viên ven sông, nhà thuốc… Đặc biệt, chỉ trong khoảng 1km, từ Viva Plaza sẽ đến khu thương mại Crescent Mall, SC Vivo City, trung tâm hội nghị - triển lãm SECC; hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao; bến du thuyền và sân golf Phú Mỹ Hưng; Bệnh viện FV, Bệnh viện Tâm Đức; UBND quận 7 và một loạt trường quốc tế Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Singapore hay Đại học RMIT.

Đại lộ Nguyễn Lương Bằng chính là trục tài chính - thương mại của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nơi tập trung nhiều trụ sở tập đoàn lớn, đồng thời rất nhiều dự án cao cấp đã triển khai hoàn chỉnh như The Midtown, The Chateau, The Antonia, The Ascentia, Hưng Phúc Premier… Tất cả cộng hưởng mang đến cho cư dân Viva Plaza một môi trường sống đẳng cấp quốc tế, hiện đại và xanh, sạch.

Bên cạnh việc hoàn thiện với các thương hiệu quốc tế hàng đầu, Viva Plaza còn sở hữu thiết kế không gian mở tinh tế, mang lại nhiều cảm xúc trải nghiệm cho các chủ nhân.

Theo khảo sát, dù sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, tiến độ lẫn chất lượng nhưng Viva Plaza đang là dự án dễ tiếp cận bậc nhất trong khu vực quận 7. Cụ thể, mức giá của Viva Plaza thấp hơn các dự án xung quanh khoảng 25-30%, chưa kể khách hàng còn được hưởng chính sách thanh toán ưu đãi chỉ 50% cho đến khi nhận nhà, phần còn lại trả góp dài hạn. Đây là lý do không chỉ khách hàng mua ở mà nhiều nhà đầu tư cũng đang xem Viva Plaza như một món hời không thể bỏ qua.

Đặc biệt, xung quanh dự án Viva Plaza đang khởi động một loạt dự án đại đô thị như Zeitgeist, Dragon City, Hiệp Phước… lẫn dự án giao thông trọng điểm của khu Nam Tp.HCM như nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Kênh Tẻ 2, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Phước Long, cầu Phú Xuân 2.

Ngay cả cầu Cát Lái nối với Tp.HCM với Nhơn Trạch và sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) cũng đang được các nhà tư vấn đề xuất xây dựng tại vị trí đường Hoàng Quốc Việt cách dự án Viva Plaza chỉ vài trăm mét. Do vậy, dư địa tăng giá bất động sản của Viva Plaza nói riêng, khu Nam nói chung trong tương lai là rất lớn.

Như vậy, có thể thấy Viva Plaza vừa mang đến những giá trị sống đẳng cấp, hiếm có khó tìm trong tầm giá vừa tích hợp những giá trị gia tăng rõ rệt mà các dự án khác cùng phân khúc khó sánh kịp.