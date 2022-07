LocknLock hợp tác mở chuỗi cửa hàng nhượng quyền với FPT Retail

Ngày 22/7/2022 LocknLock sẽ chính thức khai trương cửa hàng mới LocknLock - FPT Vinh tại số 45 Minh Khai, thành phố Vinh. Đây cũng là cửa hàng nhượng quyền thứ 7 của LocknLock trên toàn quốc. Trong tương lai FPT Retail khẳng định sẽ đồng hành cùng với LocknLock để mở rộng thêm nhiều cửa hàng trên lãnh thổ Việt Nam.

Cửa hàng LocknLock - FPT Vinh nằm ngay tại vị trí đắc địa trên tuyến phố trung tâm với diện tích lên tới 150m2. Khách hàng sẽ được cảm nhận sự phục vụ chuyên nghiệp trong không gian mang phong cách Hàn Quốc, đơn giản và hiện đại.

Đại diện LocknLock Hà Nội, ông Moon Sang Seok chia sẻ: “Đây là một bước khởi đầu thuận lợi với nền tảng vững chắc. Đại diện của hai thương hiệu tự tin sẽ gặt hái nhiều thành công trong việc đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng hiện nay và trong tương lai sẽ mở rộng cửa hàng trên cả nước. Chúng tôi hạnh phúc khi mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ khi lựa chọn đồng hành cùng LocknLock.’’

Đại diện FPT Retail và LocknLock cắt băng khai trương.

Thương hiệu hiện đang mở rộng hệ thống cửa hàng tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam để mang đến những sản phẩm chất lượng cao đến tận tay người tiêu dùng Việt.

LocknLock cung cấp hơn 1.300 sản phẩm thiết yếu dùng cho nhà bếp và gia đình đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, phù hợp với xu hướng và phong cách hiện đại.

Thông thường, các sản phẩm của LocknLock sẽ được bán trong trung tâm thương mại, chuỗi siêu thị lớn và trên các kênh mua sắm trực tuyến. Việc khai trương cửa hàng mặt phố đầu tiên tại thành phố Vinh, Nghệ An hứa hẹn sẽ đem tới nhiều trải nghiệm mua sắm mới lạ và thuận tiện cho khách hàng.

Hệ thống cửa hàng nhượng quyền của LocknLock sẽ thực hiện đầy đủ các quy định và chính sách của thương hiệu đề ra. Đặc biệt, từ tháng 6/2022 chính sách bảo hành của LocknLock thay đổi từ 1 năm thành 2 năm cho tất cả sản phẩm điện gia dụng. Đây thực sự là một thay đổi nhằm chứng minh LocknLock luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng sự hài lòng trước và sau khi mua hàng bằng những chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo và tận tâm.

Nhân dịp khai trương cửa hàng tại thành phố Vinh, Nghệ An, LocknLock dành tặng ưu đãi lên tới 50% toàn bộ sản phẩm. Cùng với đó là nhiều quà tặng hấp dẫn như Quà tặng cho 100 khách hàng đến sớm nhất, Quà tặng quay số may mắn, Quà tặng bốc thăm may mắn,... Ưu đãi áp dụng cho tất cả khách hàng đến tham quan và mua sắm trực tiếp trong khoảng thời gian từ ngày 22/7 - 31/7/2022.