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Askonomy

Tổng Giám đốc PNJ mua thành công 1 triệu cổ phiếu

H Hà Anh

Sau giao dịch ông Công nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu lên 1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,2% vốn điều lệ tại PNJ.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - ông Phan Quốc Công.

Theo đó, ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông báo đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu PNJ như đã đăng ký theo hình thức khớp lệnh, từ ngày 31/7 đến ngày 14/8/2026.

Sau giao dịch ông Công nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu lên 1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,2% vốn điều lệ tại PNJ.

Giao dịch của Tổng Giám đốc diễn ra trong bối cảnh PNJ vừa trải qua quý kinh doanh có nhiều biến động. Tạm tính theo thị giá trên sàn, Tổng Giám đốc PNJ đã chi khoảng 36 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Trước đó, PNJ đã có thư gửi cổ đông và nhà đầu tư, đề ngày 28/7/2026 do Tổng giám đốc Phan Quốc Công ký.

Theo thông báo của PNJ cho biết, từ ngày 1/7 đến 20/7/2026, thị trường ghi nhận diễn biến bất thường khi nhu cầu khách hàng bán lại trang sức kim cương tăng mạnh trong thời gian ngắn. Trong giai đoạn này, PNJ ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.588 tỷ đồng và giá trị hàng mua lại 5.900 tỷ đồng - cao gần 3,7 lần doanh thu.

Thông cáo của PNJ cũng cho biết công ty đã rà soát toàn diện diễn biến thị trường và các chỉ số vận hành, từ đó điều chỉnh quy trình thu đổi kể từ ngày 21/7/2026, đồng thời tăng cường khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang các sản phẩm khác trong danh mục thay vì rút tiền mặt.

Kết quả sau 7 ngày triển khai chính sách mới từ ngày 21/7-27/7, PNJ ghi nhận: Tổng doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, giá trị hàng mua lại giảm mạnh còn 1.162 tỷ đồng.

Liên quan đến kết luận thanh tra số 2777/TB-TTCP ngày 08/08/2026 của Thanh tra Chính phủ liên quan đến nghĩa vụ nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng của PNJ, PNJ cho biết tháng 9/2025, PNJ đã chủ động thực hiện rà soát và xác định số thuế giá trị gia tăng cần bổ sung là gần 10 tỷ đồng cho giai đoạn 01/2023 - 09/2025.

Tiếp đến ngày 12/11/2025, PNJ đã chủ động báo cáo đầy đủ nội dung nêu trên đến Đoàn Thanh tra Chính phủ và được Đoàn Thanh tra ghi nhận tại Biên bản thanh tra cùng ngày về việc Công ty đã triển khai thực hiện nộp bổ sung. Như vậy, PNJ đã thực hiện việc nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu của Kết luận thanh tra.

PNJ cho biết tổng giá trị thuế PNJ và các công ty con trong tập đoàn PNJ đã nộp trong các năm 2023, 2024 và 2025 là hơn 5.893 tỷ đồng.

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