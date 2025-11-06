Lựa chọn hình thức nhà đầu tư dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài ngay trong tháng 11/2025

TP.Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp nhận hồ sơ quan tâm của các nhà đầu tư dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài, tổ chức đấu thầu và dự kiến sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 11/2025...

Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.Hồ Chí Minh (TCIP) đã có Văn bản (khẩn) số 8097/BQLDAGT-KHĐT cung cấp thông tin báo chí, trong đó có dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài.

Về tình hình triển khai các gói thầu của dự án, TCIP cho biết dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng cao tốc (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, đã đóng thầu ngày 13/9/2025. Theo đó, hiện nay đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ của ba nhà đầu tư, gồm hai nhà đầu tư nước ngoài và một liên danh nhà đầu tư quan tâm thi công dự án này; đồng thời đã yêu cầu các nhà đầu tư này làm rõ về năng lực kinh nghiệm, tài chính theo quy định.

Ba nhà đầu tư này là: Liên danh Công ty cổ phần Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194 và Công ty cổ phần Lizen (Việt Nam); Liên danh Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc - Tập đoàn CT (China Road and Bridge Corporation) và Công ty cổ phần đầu tư Metro Star (Việt Nam); và China Harbour Engineering Company, Ltd (Bắc Kinh, Trung Quốc). TCIP cũng cho biết, sau khi hết thời hạn làm rõ hồ sơ quan tâm (khoảng 3 tháng kể từ tháng 11/2025 đến tháng 01/2026), sẽ tổng hợp, báo cáo UBND TP.Hồ Chí Minh xem xét, quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 11 này.

TCIP chưa quyết định sẽ lựa chọn hình thức đầu tư nào. Theo quy định, việc lựa chọn nhà đầu tư có thể áp dụng theo hai hình thức.

Thứ nhất, sẽ thực hiện theo điều 34 Nghị định 35/2021/NĐ-CP, tức đấu thầu rộng rãi quốc tế trong trường hợp có dưới 6 nhà đầu tư quan tâm, trong đó có ít nhất một nhà đầu tư được thành lập theo luật pháp nước ngoài đăng ký quan tâm.

Thứ hai, lựa chọn nhà đầu tư trong nước theo phương PPP sẽ được áp dụng trong trường hợp không có nhà đầu tư quốc tế quan tâm, hay áp dụng theo điều 39, điều 40 Nghị định 35/2021/NĐ-CP, khi dự án thuộc trường hợp cần bảo đảm về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước hoặc xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng cho các hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài có tổng vốn đầu từ 19.617 tỷ đồng. Bao gồm: 50% là vốn nhà nước cho giải phóng mặt bằng và các chi phí khác, thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2027; vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư BOT là 1.491 tỷ đồng; vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác của nhà đầu tư là 8.452 tỷ đồng. Vốn nhà nước trong dự án (nếu có) khoảng 478 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương và thành phố là 9.674 tỷ đồng. Dự án không có nguồn vốn nước ngoài (ODA).

Công trình có quy mô sáu làn xe. Trong giai đoạn 1, đầu tư bốn làn xe tiêu chuẩn và hai làn dừng khẩn cấp liên tục. Giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô sáu làn xe trên toàn tuyến. Dự án có tất cả bốn dự án thành phần: Dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức PPP, hợp đồng BOT; dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc ; dự án thành phần 3 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua TP.Hồ Chí Minh; và dự án thành phần 4 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh.

Công trình có chiều dài toàn tuyến khoảng 51 km, dự kiến khởi công trong năm 2026, hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2027. Cuối tháng 4/2025, TCIP đã hoàn tất công tác bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho hai địa phương với số lượng tổng cộng 3.148 cọc. Đây là cơ sở pháp lý thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và là bước ngoặt quan trọng thực hiện tiến độ dự án.

UBND TP.Hồ Chí Minh xác định bố trí đủ vốn để thực hiện công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư vào quý 3 và 4-2025; hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng theo tiến độ dự kiến vào quý 4-2025. Tổng chi phí cho công tác này là 5.270 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua địa phận TP.Hồ Chí Minh đi qua địa bàn năm xã là Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Củ Chi, Tân An Hội; tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 220,097 ha (thu hồi đất hơn 2.189 trường hợp). Xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi cũ) phải thu hồi đất nhiều nhất với khoảng 1.156 trường hợp.

Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài là dự án trọng điểm quốc gia, hiện nay tuy có chậm nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, bảo đảm xây dựng đưa vào khai thác năm 2027. Riêng gói thầu rà phá bom mìn đã khởi công, cầu vượt tỉnh lộ 8 sẽ khởi công tháng 11/2025, các gói còn lại vào quý 1-2026. Khu tái định cư có diện tích 22 ha với 805 nền dự kiến bàn giao tháng 6/2026.