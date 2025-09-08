“Lửa Xô Viết”: Sản phẩm 3D mapping tái hiện khí thế cách mạng Nghệ Tĩnh 1930-1931
Nguyễn Thuấn
08/09/2025, 14:40
Trình chiếu 3D mapping kết hợp nghệ thuật truyền thống đưa du khách sống lại hào khí Nghệ Tĩnh 1930 – 1931, tạo điểm nhấn du lịch đêm hiện đại bậc nhất từ trước đến nay tại Nghệ An...
Đêm xuống, không gian mặt tiền Bảo
tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh sáng bừng bởi những mảng màu rực rỡ, hiệu ứng
sống động từ công nghệ trình chiếu 3D mapping. Hình ảnh đoàn người xuống đường
đấu tranh, tiếng hô khẩu hiệu vang vọng, những vũ điệu ánh sáng cuộn trào… tất
cả tạo nên một “sân khấu” độc đáo, tái hiện khí thế hào hùng của phong trào Xô
viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931.
Đây chính là điểm nhấn của tour trải nghiệm đêm “Lửa
Xô viết” – sản phẩm du lịch văn hóa hiện đại, gắn kết di sản và công nghệ, lần
đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ An cho biết, chương trình “Lửa Xô viết” không chỉ là một buổi trình diễn nghệ thuật,
mà còn là hành trình khám phá, trải nghiệm văn hóa – lịch sử sống động dành cho
du khách.
Với 3D mapping, bối cảnh lịch sử từ cuối thế kỷ XIX đến cao trào đấu
tranh cách mạng 1930 – 1931 hiện lên rõ nét: cảnh nước mất nhà tan, nỗi thống
khổ của nhân dân dưới ách thực dân Pháp, rồi sự vùng lên của xứ Nghệ, vùng đất
“địa linh nhân kiệt”.
Chương trình được thiết kế thành
bốn chương, mỗi chương là một câu chuyện gắn với đất và người Nghệ Tĩnh. Sự kết
hợp giữa ca kịch, hát múa dân gian cùng công nghệ trình chiếu hiện đại giúp
khán giả vừa sống lại lịch sử, vừa cảm nhận nghệ thuật. Đây là cách kể chuyện bằng
ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc, mở ra hướng đi mới cho du lịch văn hóa Nghệ An.
Không chỉ có trình diễn, trong dịp
này, Nghệ An còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với di sản, như lễ
dâng hoa, dâng hương tại các khu di tích lịch sử – văn hóa trọng điểm; sinh hoạt
Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” với chủ đề “Âm vang Xô viết” dành cho học sinh,
sinh viên; tọa đàm cùng thân nhân gia đình lão thành cách mạng, chiến sĩ Xô viết
Nghệ Tĩnh…
“Lửa Xô viết” cùng chuỗi hoạt động
kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra từ ngày 8 đến
12/9/2025, hứa hẹn tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước. Dịp
này, Nghệ An cũng long trọng đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
cho “Những địa điểm ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931)”.
Đây không chỉ là sự kiện lịch sử
- văn hóa, mà còn là cơ hội để Nghệ An khai thác du lịch, làm phong phú
thêm sản phẩm du lịch địa phương. Trải nghiệm tour đêm “Lửa Xô viết”, du khách
có thể kết hợp tham quan Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh, khám phá không
gian trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do”, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử
qua hiện vật, hình ảnh và ký ức nhân chứng.
Ngoài ra, không gian phố xá xung
quanh bảo tàng cũng trở thành điểm check-in hấp dẫn vào ban đêm, với ánh sáng
nghệ thuật, các hoạt động văn hóa cộng đồng và dịch vụ du lịch phụ trợ. Những
trải nghiệm này góp phần đưa Vinh – Nghệ An trở thành điểm đến giàu bản sắc,
khác biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam.
