Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

“Lửa Xô Viết”: Sản phẩm 3D mapping tái hiện khí thế cách mạng Nghệ Tĩnh 1930-1931

Nguyễn Thuấn

08/09/2025, 14:40

Trình chiếu 3D mapping kết hợp nghệ thuật truyền thống đưa du khách sống lại hào khí Nghệ Tĩnh 1930 – 1931, tạo điểm nhấn du lịch đêm hiện đại bậc nhất từ trước đến nay tại Nghệ An...

Hào khí Xô viết sẽ được tái hiện qua công nghệ trình chiếu 3D mapping.
Hào khí Xô viết sẽ được tái hiện qua công nghệ trình chiếu 3D mapping.

Đêm xuống, không gian mặt tiền Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh sáng bừng bởi những mảng màu rực rỡ, hiệu ứng sống động từ công nghệ trình chiếu 3D mapping. Hình ảnh đoàn người xuống đường đấu tranh, tiếng hô khẩu hiệu vang vọng, những vũ điệu ánh sáng cuộn trào… tất cả tạo nên một “sân khấu” độc đáo, tái hiện khí thế hào hùng của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931.

Đây chính là điểm nhấn của tour trải nghiệm đêm “Lửa Xô viết” – sản phẩm du lịch văn hóa hiện đại, gắn kết di sản và công nghệ, lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, chương trình “Lửa Xô viết” không chỉ là một buổi trình diễn nghệ thuật, mà còn là hành trình khám phá, trải nghiệm văn hóa – lịch sử sống động dành cho du khách.

Với 3D mapping, bối cảnh lịch sử từ cuối thế kỷ XIX đến cao trào đấu tranh cách mạng 1930 – 1931 hiện lên rõ nét: cảnh nước mất nhà tan, nỗi thống khổ của nhân dân dưới ách thực dân Pháp, rồi sự vùng lên của xứ Nghệ, vùng đất “địa linh nhân kiệt”.

Chương trình được thiết kế thành bốn chương, mỗi chương là một câu chuyện gắn với đất và người Nghệ Tĩnh. Sự kết hợp giữa ca kịch, hát múa dân gian cùng công nghệ trình chiếu hiện đại giúp khán giả vừa sống lại lịch sử, vừa cảm nhận nghệ thuật. Đây là cách kể chuyện bằng ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc, mở ra hướng đi mới cho du lịch văn hóa Nghệ An.

Không chỉ có trình diễn, trong dịp này, Nghệ An còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với di sản, như lễ dâng hoa, dâng hương tại các khu di tích lịch sử – văn hóa trọng điểm; sinh hoạt Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” với chủ đề “Âm vang Xô viết” dành cho học sinh, sinh viên; tọa đàm cùng thân nhân gia đình lão thành cách mạng, chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh… 

Mặt tiền Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh sẽ là
Mặt tiền Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh sẽ là "sân khấu" ánh sáng tái hiện giai đoạn lịch sử anh hùng. Ảnh: Sở VHTTDL Nghệ An.

“Lửa Xô viết” cùng chuỗi hoạt động kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra từ ngày 8 đến 12/9/2025, hứa hẹn tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước. Dịp này, Nghệ An cũng long trọng đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho “Những địa điểm ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931)”.

Đây không chỉ là sự kiện lịch sử - văn hóa, mà còn là cơ hội để Nghệ An khai thác du lịch, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương. Trải nghiệm tour đêm “Lửa Xô viết”, du khách có thể kết hợp tham quan Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh, khám phá không gian trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do”, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử qua hiện vật, hình ảnh và ký ức nhân chứng.

Ngoài ra, không gian phố xá xung quanh bảo tàng cũng trở thành điểm check-in hấp dẫn vào ban đêm, với ánh sáng nghệ thuật, các hoạt động văn hóa cộng đồng và dịch vụ du lịch phụ trợ. Những trải nghiệm này góp phần đưa Vinh – Nghệ An trở thành điểm đến giàu bản sắc, khác biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tam Á muốn "may đo" tour du lịch riêng cho du khách Việt

18:10, 05/09/2025

Tam Á muốn "may đo" tour du lịch riêng cho du khách Việt

Dịp nghỉ lễ 2/9, khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 24% so với kỳ nghỉ năm trước

00:00, 03/09/2025

Dịp nghỉ lễ 2/9, khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 24% so với kỳ nghỉ năm trước

TP.HCM lần đầu đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu

10:02, 04/09/2025

TP.HCM lần đầu đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu

Từ khóa:

du lịch nghệ an tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Tín hiệu vui tháng thấp điểm, du lịch Việt sẽ hoàn thành mục tiêu?

Tín hiệu vui tháng thấp điểm, du lịch Việt sẽ hoàn thành mục tiêu?

Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8/2025 đạt 1,68 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, lượng khách trong tháng 8/2025 tăng 7,8% so với tháng trước đó…

Tam Á muốn "may đo" tour du lịch riêng cho du khách Việt

Tam Á muốn "may đo" tour du lịch riêng cho du khách Việt

Bằng cách kết hợp mô hình Product Lab, tham gia vào TPO và sáng kiến “Host Global”, ngành du lịch Tam Á (Trung Quốc) kỳ vọng tối ưu hóa các sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam và đặt nền móng vững chắc cho sự tăng trưởng du lịch bền vững...

Du lịch và xuất khẩu song hành: “Đôi cánh” đưa Việt Nam vươn xa trong bối cảnh mới

Du lịch và xuất khẩu song hành: “Đôi cánh” đưa Việt Nam vươn xa trong bối cảnh mới

Tại lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch cấp cao và Chuỗi sự kiện Export Forum – Vietnam International Sourcing (VIS) 2025 diễn ra vào sáng 4/9, các lãnh đạo Chính phủ và Bộ ngành đã cùng gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Du lịch và xuất khẩu không chỉ là hai trụ cột quan trọng của nền kinh tế, mà còn là “đôi cánh” đưa Việt Nam vươn xa trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu rộng...

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh: Hai trụ cột của ngành du lịch hiện đại

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh: Hai trụ cột của ngành du lịch hiện đại

Sáng ngày 4/9/2025, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn du lịch cấp cao với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”…

TP.HCM lần đầu đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu

TP.HCM lần đầu đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu

Với sự kiện này, TP.HCM khẳng định vai trò trung tâm liên kết và thúc đẩy phát triển du lịch khu vực, hướng tới ngành du lịch hiện đại và bền vững…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Giá thép tại Mỹ sụt mạnh

Thế giới

2

A80 tạo lực đẩy cho bức tranh vận tải tháng 8 bức phá

Đầu tư

3

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Thế giới

4

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026

Dân sinh

5

MIK GROUP tri ân khách hàng dự án The Matrix One Premium

Bất động sản

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: