Lực lượng “đặc nhiệm” chống buôn lậu ngành hải quan sẽ mặc áo zằn ri

Thực hiện Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 7/1/2021 của Chính phủ về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát Hải quan; các quyết định về quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan, mới đây, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 933/TCHQ-VP ngày 21/3/2022 về việc chính thức sử dụng trang phục mới kể từ ngày 1/4/2022.

Theo đó, trang phục của cơ quan hải quan điều chỉnh về kiểu dáng, màu sắc, đặc biệt là màu sắc của trang phục xuân - hè đã có sự thay đổi từ màu xanh da trời thành màu xanh đen cùng màu của quần; trên vai của cánh tay áo có gắn biểu tượng hải quan và có sự điều chỉnh về kiểu dáng để thuận tiện cho việc sơ vin tạo sự thanh lịch, gọn gàng trong quá trình sử dụng.

Trang phục hải quan xuân hè và trang phục "zằn ri" dành riêng cho lực lượng làm công tác chống buôn lậu.

Trang phục dành riêng cho lực lượng chống buôn lậu được thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo trang phục thể hiện tính uy nghiêm, tính quyền lực trấn áp tội phạm trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.

Đồng thời, quy định cụ thể về dấu hiệu đặc trưng của phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan (tàu thuyền, ô tô) và vị trí gắn cờ hiệu, biểu tượng hải quan, đèn hiệu, loa, còi trên phương tiện.

Đối với tàu thuyền, ca nô tuần tra, kiểm soát hải quan, xuất phát từ đặc thù hoạt động tàu thuyền của cơ quan hải quan là tàu công vụ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giữ gìn trật tự an ninh kinh tế, an toàn và chủ quyền kinh tế quốc gia; đồng thời phối hợp với các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, trong công tác phối hợp tác chiến khi có nhu cầu cần thiết góp phần bảo vệ an ninh, quốc phòng đất nước.

Ngoài ra, một số trang phục khác như mũ, giày, tất, biển tên; chứng minh thư hải quan... cũng có sự điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu công tác và thực tiễn.

Việc cải tiến, sản xuất trang phục mới sẽ khắc phục được những hạn chế mà bộ trang phục cũ còn tồn tại, làm thay đổi diện mạo trang phục lực lượng hải quan, đẹp và tốt hơn; đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng hải quan trong tình hình mới.

Với quyết tâm xây dựng hình ảnh lực lượng hải quan chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, xuất phát từ các yêu cầu hội nhập quốc tế, chuẩn hóa đội ngũ hải quan Việt Nam “Chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả”, tạo cơ sở pháp lý cho một nền hải quan hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao khả năng nhận diện, bảo đảm sự uy nghiêm nhưng vẫn thể hiện sự hài hòa, trẻ trung, năng động, không trùng hoặc gây nhầm lẫn với màu sắc với trang phục của một số lực lượng khác.