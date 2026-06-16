Lực tăng của giá vàng yếu đi về cuối phiên, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới tăng trong phiên ngày thứ Hai (15/6), đạt mức cao nhất trong hơn 1 tuần, sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận kết thúc chiến tranh - một diễn biến làm giảm bớt kỳ vọng về lãi suất cao hơn lâu hơn...

Tuy nhiên, lực tăng của giá vàng suy yếu về cuối phiên và quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn tiếp tục xu hướng bán ròng.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đạt 4.310,3 USD/oz, tăng 90 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương tăng 2,13% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 70,12 USD/oz, tăng 1,96 USD/oz, tương đương tăng 2,88%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau tăng 2,7%, chốt ở mức 4.351,6 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay tăng khoảng 150 USD/oz, đạt 4.370 USD/oz, cao nhất từ hôm 5/6, nhưng mức tăng đã thu hẹp vào cuối phiên.

Vào ngày Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao của Iran tuyên bố đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trong khoảng thời gian 60 ngày đó, hai bên sẽ đàm phán về các vấn đề lớn gồm lệnh trừng phạt kinh tế, chương trình hạt nhân, và an ninh khu vực nhằm đạt một thỏa thuận toàn diện.

Ngày thứ Hai, một quan chức Mỹ cho biết một bản ghi nhớ (MoU) để kết thúc chiến tranh đã được ký bởi Tổng thống Trump, Phó tổng thống JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran - hãng tin Reuters đưa tin. Thông tin trước đó từ hai phía nói rằng bản ghi nhớ này sẽ được ký chính thức tại Geneva vào ngày thứ Sáu (19/6).

Sau tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận, giá dầu thô giảm mạnh, đảo ngược “cơ chế” gây áp lực giảm lên giá vàng kể từ khi cuộc chiến tranh ở Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 4,8%, đóng cửa ở mức 83,17 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 4,9%, chốt phiên ở mức 80,75 USD/thùng.

Suốt hơn 3 tháng chiến tranh, vàng không phát huy được vai trò một kênh đầu tư an toàn. Thay vào đó, giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để chống lạm phát, từ đó khiến vàng - một tài sản không mang lãi suất - mất giá mạnh. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên nâng lãi suất kể từ khi chiến tranh Mỹ - Iran bắt đầu.

Một thỏa thuận kết thúc chiến tranh được kỳ vọng sẽ sớm cải thiện nguồn cung dầu toàn cầu, làm dịu áp lực lạm phát, theo đó sự cần thiết của lãi suất cao hơn lâu hơn sẽ giảm bớt, và giá vàng có cơ hội hồi phục.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng giá dầu sẽ không sớm giảm về mức trước chiến tranh, bởi vậy áp lực lạm phát sẽ còn duy trì trong một thời gian và nhà đầu tư không nên loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 58% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 12 năm nay, giảm từ mức gần 70% vào tuần trước.

Đồng USD giảm giá trong phiên đầu tuần, với chỉ số Dollar Index giảm nhẹ về dưới ngưỡng 99,8 điểm khi đóng cửa.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm, phản ánh kỳ vọng suy yếu về việc Fed tăng lãi suất. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 4,471%.

“Thị trường vàng đang vượt qua những tác động của cuộc xung đột ở Iran và phản ánh vào giá vàng những thông tin cho thấy chiến tranh kết thúc. Tin về thỏa thuận hòa bình đã kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng USD và giá dầu đồng loạt giảm. Đó chính là những nguồn áp lực đối với vàng và các tài sản rủi ro trong thời gian qua”, chiến lược gia Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận xét.

Tiếp theo, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 16-17/6 của Fed, cuộc họp đầu tiên ông Kevin Warsh chủ trì trên cương vị Chủ tịch Fed. Diễn biến tiếp theo của giá vàng sẽ tùy thuộc nhiều vào việc ông Warsh sẽ nói những gì trong lần họp này về đường đi của lãi suất trong thời gian tới - theo ông Streible.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Dù giá vàng hồi phục, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vẫn bán ròng vàng trong phiên ngày thứ Hai, với lượng bán ròng 1,4 tấn vàng, giảm nắm giữ còn 1.012,2 tấn vàng. Tuần trước, quỹ bán ròng 6,3 tấn vàng, nối tiếp xu hướng bán ròng kể từ khi chiến tranh bắt đầu tới nay.

Đầu giờ sáng nay (16/6) tại thị trường châu Á, giá vàng chưa có nhiều biến động mới so với mức đóng cửa phiên hôm qua tại Mỹ.

Lúc gần 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,2%, giao dịch ở mức gần 4.318 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,05%, còn hơn 70 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương gần 137,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.073 đồng (mua vào) và 26.423 đồng (bán ra).