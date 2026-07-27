Doanh nghiệp Mỹ - Hàn Quốc công bố loạt thỏa thuận AI và chip trị giá 700 tỷ USD

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ, gồm Samsung Electronics, SK Group và Nvidia, đã công bố loạt thỏa thuận trị giá tổng cộng khoảng 700 tỷ USD trong lĩnh vực con chip và trung tâm dữ liệu AI...

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (giữa) chủ trì Hội nghị thượng đỉnh AI quy tụ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc, trong đó có CEO Nvidia Jensen Huang (thứ tư từ trái sang) và Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong (thứ ba từ trái sang), tại San Francisco ngày 24/7. Ảnh: Nvidia/Nikkei Asia

Theo tờ báo Nikkei Asia, những cam kết này cho thấy quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai quốc gia trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

Các thỏa thuận được công bố tại hội nghị thượng đỉnh về đầu tư AI do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì ngày thứ Sáu tại San Francisco, Mỹ. Sự kiện có sự tham gia của khoảng 230 lãnh đạo doanh nghiệp hai nước, trong đó có Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, Chủ tịch SK Group Chey Tae-won, CEO Nvidia Jensen Huang, CEO OpenAI Sam Altman và CEO Anthropic Dario Amodei.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Lee tuyên bố Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành một trung tâm toàn cầu của ngành AI. Mỹ hiện dẫn đầu thế giới về các mô hình AI tiên tiến và con chip xử lý AI, trong khi Hàn Quốc giữ vai trò chủ chốt trong nguồn cung chip nhớ - linh kiện không thể thiếu để vận hành các hệ thống AI.

SAMSUNG VÀ SK CÔNG BỐ HAI THỎA THUẬN LỚN

Samsung cho biết đã ký thỏa thuận cung cấp con chip trị giá khoảng 200 tỷ USD cho công ty thiết kế chip Broadcom của Mỹ. Thỏa thuận kéo dài đến năm 2030, bao gồm việc cung cấp chip nhớ băng thông cao (HBM) cho các trung tâm dữ liệu AI và dịch vụ gia công sản xuất con chip AI.

HBM là loại chip nhớ có khả năng truyền dữ liệu với tốc độ cao, được sử dụng rộng rãi cùng các bộ xử lý AI trong trung tâm dữ liệu.

Trong khi đó, SK Group công bố kế hoạch hợp tác với Nvidia xây dựng hơn 500 tỷ USD cơ sở hạ tầng AI. Hai bên chưa tiết lộ thời gian triển khai cụ thể, nhưng cho biết kế hoạch bao gồm các thỏa thuận cung cấp HBM dài hạn và xây dựng trung tâm dữ liệu.

SK Telecom, công ty con chuyên về viễn thông của SK Group, sẽ mua các bộ xử lý đồ họa thế hệ mới nhất của Nvidia. Công ty cũng dự kiến phát triển một trung tâm dữ liệu AI có công suất điện lên tới 2 gigawatt.

Naver, một trong những tập đoàn internet lớn nhất Hàn Quốc, cũng công bố mở rộng hợp tác với Nvidia. Theo kế hoạch, Nvidia sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào Naver, còn công ty đầu tư Brookfield của Canada sẽ rót tối đa 9 tỷ USD vào các dự án trung tâm dữ liệu AI của Naver tại Hàn Quốc.

Còn Hyundai Motor Group cho biết sẽ phối hợp với Nvidia xây dựng nền tảng phát triển robot ứng dụng AI, đồng thời hợp tác đào tạo nhân lực cho lĩnh vực này.

HÀN QUỐC MUỐN GIỮ VAI TRÒ TRUNG TÂM TRONG CHUỖI CUNG ỨNG AI TOÀN CẦU

Trước hội nghị, Tổng thống Lee đã gặp riêng lãnh đạo của một số tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ. Trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc, ông Huang của Nvidia đánh giá cao các chính sách thúc đẩy AI của Hàn Quốc và gọi đây là “thời kỳ hoàng kim” của nước này. Ông cho biết Nvidia sẽ cử các nhà nghiên cứu tới Hàn Quốc, đồng thời phát triển mô hình ngôn ngữ lớn bằng tiếng Hàn và các dịch vụ AI phù hợp với thị trường địa phương.

Tổng thống Lee cũng lần lượt hội đàm với CEO OpenAI và CEO Anthropic. Các cuộc thảo luận tập trung vào nguồn cung chip nhớ và kế hoạch đầu tư trung tâm dữ liệu tại Hàn Quốc.

“Hàn Quốc sẽ vươn lên trở thành một quốc gia nòng cốt, không thể thiếu trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu”, ông Lee phát biểu.

Làn sóng đầu tư bùng nổ vào trung tâm dữ liệu AI đang khiến nguồn cung chip nhớ trở nên thiếu hụt và giá sản phẩm tăng cao. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm nguồn chip nhớ ổn định ngày càng trở nên quan trọng đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ.

Samsung và SK Hynix hiện chiếm tổng cộng khoảng 80% thị trường chip nhớ tiên tiến dành cho trung tâm dữ liệu AI. Vị thế này giúp Hàn Quốc trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

Hồi tháng 6, Samsung và SK đã công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng 800 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 550 tỷ USD, vào 4 nhà máy sản xuất chip tại Hàn Quốc.

Ông Chey của SK Group nhận định nhu cầu về năng lực điện toán trong năm nay và năm tới có thể vượt xa dự báo. Theo ông, ngay cả các khoản đầu tư đã công bố cũng có thể chưa đủ đáp ứng nhu cầu, qua đó phát tín hiệu SK có thể tiếp tục đẩy nhanh quá trình mở rộng công suất.