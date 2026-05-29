Trang chủ Thế giới

Lương 100.000 euro/năm, người lao động châu Âu thực lĩnh bao nhiêu sau khi đóng thuế?

Điệp Vũ

29/05/2026, 07:50

Mức lương 100.000 euro mỗi năm là một con số đáng mơ ước đối với nhiều người lao động tại châu Âu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, số tiền thực sự mà người lao động có thể mang về nhà sau khi trừ thuế và các khoản đóng góp xã hội lại có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia trong khu vực này.

Theo một phân tích của trang Euronews, mức lương ròng mà người lao động có thể nhận được từ mức lương gộp 100.000 euro dao động từ 50.750 euro ở Bỉ đến 86.930 euro ở Bulgaria. Điều này cho thấy sự khác biệt rõ rệt về gánh nặng thuế giữa các quốc gia châu Âu.

Bulgaria đứng đầu bảng xếp hạng với mức lương ròng cao nhất, vượt qua ngưỡng 85.000 euro. Đây là quốc gia duy nhất trong danh sách 31 nước châu Âu - bao gồm cả các thành viên Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh, Thụy Sỹ, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ - có mức lương ròng vượt qua con số này.

Estonia theo sau với mức lương ròng 74.400 euro, trong khi Czech, Malta, Thụy Sỹ và Cyprus đều có mức lương ròng trên 70.000 euro.

Trong số các nền kinh tế lớn của châu Âu, Vương quốc Anh nổi bật với mức lương ròng cao nhất, chiếm gần 70% mức lương gộp. Người lao động tại đây có thể mang về nhà 69.900 euro, cao hơn so với Tây Ban Nha (64.200 euro) và Pháp (63.000 euro). Đức và Italy có mức lương ròng thấp nhất trong nhóm này, lần lượt là 57.900 euro và 56.700 euro.

Ở phía ngược lại, Bỉ, Đan Mạch và Thụy Điển là những quốc gia có mức lương ròng thấp nhất. Tại Bỉ, người lao động chỉ có thể mang về nhà 50.750 euro, trong khi con số này ở Đan Mạch và Thụy Điển lần lượt là 51.500 euro và 52.000 euro. Áo, Slovenia và Hy Lạp cũng nằm trong nhóm các quốc gia có mức lương ròng thấp, với mức lương ròng dưới 60.000 euro nếu có mức lương gộp 100.000 euro/năm.

Sự khác biệt này phần lớn xuất phát từ hệ thống thuế của từng quốc gia. Các nước Đông Âu thường có hệ thống thuế thu nhập phẳng hơn, với mức thuế suất tối đa thấp hơn hoặc các khoản đóng góp an sinh xã hội được giới hạn.

Ngược lại, các nước Tây Âu và Bắc Âu thường có mức lương ròng thấp hơn do hệ thống thuế thu nhập, các khoản đóng góp xã hội của người lao động và các loại thuế khác theo cơ chế lũy tiến.

Ngoài ra, các yếu tố như tình trạng hôn nhân, số lượng người phụ thuộc và nguồn thu nhập khác cũng có thể ảnh hưởng đến mức lương ròng. Tuy nhiên, trong phân tích này, Euronews chỉ xem xét trường hợp của một người độc thân không có con cái.

Mức lương thực lĩnh của những người độc thân, không có con cái, có mức lương gộp 100.000 USD/năm ở các nước châu Âu - Nguồn: Euronews.
Mức lương thực lĩnh của những người độc thân, không có con cái, có mức lương gộp 100.000 USD/năm ở các nước châu Âu - Nguồn: Euronews.

Mức lương 100.000 euro có thể được coi là cao ở nhiều quốc gia, nhưng lại chỉ là mức trung bình ở một số nơi khác.

Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho năm 2025, Thụy Sỹ là quốc gia duy nhất ở châu Âu có mức lương trung bình cho một người độc thân không có con vượt qua con số này, đạt 107.487 euro.

Trong khi đó, Luxembourg có mức lương trung bình cao nhất trong EU, đạt 77.844 euro. Có tới 13 trong số 22 quốc gia EU trong danh sách có mức lương trung bình dưới 50.000 euro, với Slovakia có mức lương trung bình thấp nhất là 19.590 euro.

Các quốc gia Bắc Âu và Tây Âu thường có mức thuế suất cao nhất đối với những người có thu nhập cao, thường dao động từ 45% đến 60%. Trong khi đó, các nước Trung và Đông Âu, bao gồm cả khu vực Balkan, thường áp dụng mức thuế suất thấp hơn.

S&P 500 và Nasdaq lập đỉnh cao mới, giá dầu đuối sức

Đằng sau xu hướng mất giá kéo dài của đồng rupee Ấn Độ

Robot hình người giá rẻ: "Quân bài" mới của Trung Quốc trên đường đua giảm chi phí sản xuất

Sau khi chạm đáy 2 tháng, giá vàng đảo chiều ngoạn mục nhờ báo cáo lạm phát Mỹ

Hồng Kông vượt Thụy Sỹ thành trung tâm quản lý tài sản nước ngoài lớn nhất thế giới

