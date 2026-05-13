Những thủ đô châu Âu có mức lương tối thiểu không đủ tiền thuê nhà

Tại nhiều thủ đô châu Âu, mức lương tối thiểu thậm chí không đủ để chi trả tiền thuê nhà, đồng nghĩa gánh nặng tài chính lớn cho người lao động...

Trang Euronews dẫn số liệu từ cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU) cho biết chi phí cho nhà ở và các dịch vụ tiện ích chiếm tới 23,6% tổng chi tiêu của các hộ gia đình tại EU. Đặc biệt, tiền thuê nhà chiếm một phần lớn trong ngân sách của các hộ gia đình sống tại các thành phố lớn.

Một phân tích từ Liên đoàn Công đoàn châu Âu (ETUC) dựa trên dữ liệu của EU cho thấy chi phí trung bình để thuê một căn hộ hai phòng ngủ tại các thủ đô của phần lớn các quốc gia EU đều vượt quá mức lương tối thiểu gộp. Chỉ có 5 quốc gia trong EU có mức lương tối thiểu mà tiền thuê nhà hàng tháng thấp hơn mức lương này.

Tuy nhiên, vì cả số liệu của Eurostat và ETUC đều dựa trên mức lương tối thiểu gộp, gánh nặng thực tế đối với người lao động có thể còn cao hơn khi tính đến mức lương ròng.

Tại Prague, thủ đô của Cộng hòa Czech, người lao động nhận lương tối thiểu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại đây, tiền thuê nhà trung bình là 1.710 euro, trong khi mức lương tối thiểu chỉ là 924 euro. Điều này có nghĩa là người lao động cần tới 185% mức lương tối thiểu để có thể thuê một căn hộ hai phòng ngủ.

Lisbon đứng thứ hai với tỷ lệ 168%. Tại Bồ Đào Nha, mức lương tối thiểu gộp hàng tháng (được trả 14 tháng mỗi năm) là 1.073 euro, trong khi tiền thuê nhà trung bình tại thủ đô là 1.710 euro.

Nguồn: Euronews.

Tỷ lệ tiền thuê nhà so với mức lương tối thiểu gộp cũng vượt quá 150% tại Budapest (159%), Bratislava (158%), Sofia (154%), Athens (153%) và Riga (151%). Điều này có nghĩa là người lao động nhận lương tối thiểu sẽ phải chi toàn bộ tiền lương của mình cho tiền thuê nhà, và vẫn cần thêm hơn nửa tháng lương nữa để đủ chi trả.

Tỷ lệ này cũng vượt quá 100% tại Valletta (143%), Paris (138%), Tallinn (131%), Madrid (125%), Bucharest (122%), Warsaw (117%), Dublin (113%), Ljubljana (105%) và Vilnius (105%).

Ví dụ, tại Paris, tiền thuê nhà trung bình cho một căn hộ hai phòng ngủ là 2.523 euro, trong khi mức lương tối thiểu tại Pháp là 1.823 euro. Tại Madrid, tiền thuê nhà là 1.721 euro so với mức lương tối thiểu là 1.381 euro.

Ngược lại, Brussels nổi lên như là thủ đô tốt nhất của EU cho những người lao động nhận lương tối thiểu có thể chi trả tiền thuê nhà. Mức lương tối thiểu gộp tại đây đủ để chi trả 70% chi phí thuê nhà. Tại Brussels, tiền thuê nhà trung bình cho một căn hộ hai phòng ngủ là 1.476 euro, trong khi mức lương tối thiểu là 2.112 euro.

Berlin đứng thứ hai với tỷ lệ 76%. Tỷ lệ tiền thuê nhà so với mức lương tối thiểu gộp là 85% tại Nicosia, 87% tại Luxembourg, và 96% tại The Hague.

Bà Esther Lynch, tổng thư ký của ETUC, cho biết: “Chi phí nhà ở cao và mức lương thấp đang đẩy nhiều người vào cảnh nghèo và đặt nền kinh tế trước nguy cơ suy thoái.” Bà nhấn mạnh rằng sự chênh lệch giữa tiền thuê nhà và mức lương là không bền vững. Khi cộng thêm chi phí năng lượng và thực phẩm đang tăng, người lao động buộc phải vay mượn để đáp ứng nhu cầu thiết yếu và hầu như không có thu nhập khả dụng, khiến việc tiết kiệm để thay thế các thiết bị gia dụng thiết yếu hoặc đi khám nha sĩ trở thành điều không thể.

So với các thành phố thủ đô, mức trung bình của cả nước cho thấy một bức tranh khả quan hơn.

Tại nhiều quốc gia, mức lương tối thiểu gộp đủ để chi trả tiền thuê nhà. Tuy nhiên, tiền thuê nhà vẫn chiếm một tỷ lệ lớn hơn đáng kể so với tỷ lệ trung bình 23,6% dành cho nhà ở và tiện ích trong tổng chi tiêu của các hộ gia đình trong EU.

Trong số 16 quốc gia EU trong phân tích của ETUC, tỷ lệ mức lương tối thiểu gộp cần thiết để chi trả tiền thuê nhà dao động từ 33% tại Ba Lan đến 61% tại Malta.

Tại Ba Lan, mức lương tối thiểu gộp là 1.139 euro, trong khi tiền thuê nhà trung bình là 376 euro. Pháp cũng có tình hình tốt hơn, với mức lương tối thiểu là 1.823 euro so với tiền thuê nhà trung bình là 695 euro.

Hy Lạp cũng có thể là một lựa chọn tốt cho người lao động nhận lương tối thiểu ngoài Athens, với mức lương tối thiểu là 1.027 euro so với tiền thuê nhà trung bình là 408 euro. Tại Tây Ban Nha, mức lương tối thiểu là 1.381 euro, trong khi tiền thuê nhà trung bình là 660 euro.

Mức lương tối thiểu tại châu Âu vào năm 2026 có sự khác biệt lớn, cả về giá trị danh nghĩa và sức mua. Theo Eurostat, khoảng 13 triệu người lao động tại 21 quốc gia EU nhận mức lương tối thiểu hoặc thấp hơn. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể tại một số quốc gia.