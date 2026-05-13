Những thủ đô châu Âu có mức lương tối thiểu không đủ tiền thuê nhà
An Huy
13/05/2026, 08:00
Tại nhiều thủ đô châu Âu, mức lương tối thiểu thậm chí không đủ để chi trả tiền thuê nhà, đồng nghĩa gánh nặng tài chính lớn cho người lao động...
Trang Euronews dẫn số liệu từ cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU) cho biết chi phí cho nhà ở và các dịch vụ tiện ích chiếm tới 23,6% tổng chi tiêu của các hộ gia đình tại EU. Đặc biệt, tiền thuê nhà chiếm một phần lớn trong ngân sách của các hộ gia đình sống tại các thành phố lớn.
Một phân tích từ Liên đoàn Công đoàn châu Âu (ETUC) dựa trên dữ liệu của EU cho thấy chi phí trung bình để thuê một căn hộ hai phòng ngủ tại các thủ đô của phần lớn các quốc gia EU đều vượt quá mức lương tối thiểu gộp. Chỉ có 5 quốc gia trong EU có mức lương tối thiểu mà tiền thuê nhà hàng tháng thấp hơn mức lương này.
Tuy nhiên, vì cả số liệu của Eurostat và ETUC đều dựa trên mức lương tối thiểu gộp, gánh nặng thực tế đối với người lao động có thể còn cao hơn khi tính đến mức lương ròng.
Tại Prague, thủ đô của Cộng hòa Czech, người lao động nhận lương tối thiểu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại đây, tiền thuê nhà trung bình là 1.710 euro, trong khi mức lương tối thiểu chỉ là 924 euro. Điều này có nghĩa là người lao động cần tới 185% mức lương tối thiểu để có thể thuê một căn hộ hai phòng ngủ.
Lisbon đứng thứ hai với tỷ lệ 168%. Tại Bồ Đào Nha, mức lương tối thiểu gộp hàng tháng (được trả 14 tháng mỗi năm) là 1.073 euro, trong khi tiền thuê nhà trung bình tại thủ đô là 1.710 euro.
Tỷ lệ tiền thuê nhà so với mức lương tối thiểu gộp cũng vượt quá 150% tại Budapest (159%), Bratislava (158%), Sofia (154%), Athens (153%) và Riga (151%). Điều này có nghĩa là người lao động nhận lương tối thiểu sẽ phải chi toàn bộ tiền lương của mình cho tiền thuê nhà, và vẫn cần thêm hơn nửa tháng lương nữa để đủ chi trả.
Tỷ lệ này cũng vượt quá 100% tại Valletta (143%), Paris (138%), Tallinn (131%), Madrid (125%), Bucharest (122%), Warsaw (117%), Dublin (113%), Ljubljana (105%) và Vilnius (105%).
Ví dụ, tại Paris, tiền thuê nhà trung bình cho một căn hộ hai phòng ngủ là 2.523 euro, trong khi mức lương tối thiểu tại Pháp là 1.823 euro. Tại Madrid, tiền thuê nhà là 1.721 euro so với mức lương tối thiểu là 1.381 euro.
Ngược lại, Brussels nổi lên như là thủ đô tốt nhất của EU cho những người lao động nhận lương tối thiểu có thể chi trả tiền thuê nhà. Mức lương tối thiểu gộp tại đây đủ để chi trả 70% chi phí thuê nhà. Tại Brussels, tiền thuê nhà trung bình cho một căn hộ hai phòng ngủ là 1.476 euro, trong khi mức lương tối thiểu là 2.112 euro.
Berlin đứng thứ hai với tỷ lệ 76%. Tỷ lệ tiền thuê nhà so với mức lương tối thiểu gộp là 85% tại Nicosia, 87% tại Luxembourg, và 96% tại The Hague.
Bà Esther Lynch, tổng thư ký của ETUC, cho biết: “Chi phí nhà ở cao và mức lương thấp đang đẩy nhiều người vào cảnh nghèo và đặt nền kinh tế trước nguy cơ suy thoái.” Bà nhấn mạnh rằng sự chênh lệch giữa tiền thuê nhà và mức lương là không bền vững. Khi cộng thêm chi phí năng lượng và thực phẩm đang tăng, người lao động buộc phải vay mượn để đáp ứng nhu cầu thiết yếu và hầu như không có thu nhập khả dụng, khiến việc tiết kiệm để thay thế các thiết bị gia dụng thiết yếu hoặc đi khám nha sĩ trở thành điều không thể.
So với các thành phố thủ đô, mức trung bình của cả nước cho thấy một bức tranh khả quan hơn.
Tại nhiều quốc gia, mức lương tối thiểu gộp đủ để chi trả tiền thuê nhà. Tuy nhiên, tiền thuê nhà vẫn chiếm một tỷ lệ lớn hơn đáng kể so với tỷ lệ trung bình 23,6% dành cho nhà ở và tiện ích trong tổng chi tiêu của các hộ gia đình trong EU.
Trong số 16 quốc gia EU trong phân tích của ETUC, tỷ lệ mức lương tối thiểu gộp cần thiết để chi trả tiền thuê nhà dao động từ 33% tại Ba Lan đến 61% tại Malta.
Tại Ba Lan, mức lương tối thiểu gộp là 1.139 euro, trong khi tiền thuê nhà trung bình là 376 euro. Pháp cũng có tình hình tốt hơn, với mức lương tối thiểu là 1.823 euro so với tiền thuê nhà trung bình là 695 euro.
Hy Lạp cũng có thể là một lựa chọn tốt cho người lao động nhận lương tối thiểu ngoài Athens, với mức lương tối thiểu là 1.027 euro so với tiền thuê nhà trung bình là 408 euro. Tại Tây Ban Nha, mức lương tối thiểu là 1.381 euro, trong khi tiền thuê nhà trung bình là 660 euro.
Mức lương tối thiểu tại châu Âu vào năm 2026 có sự khác biệt lớn, cả về giá trị danh nghĩa và sức mua. Theo Eurostat, khoảng 13 triệu người lao động tại 21 quốc gia EU nhận mức lương tối thiểu hoặc thấp hơn. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể tại một số quốc gia.
Cơn sốt hợp đồng tài chính khoai tây ở châu Âu giữa chiến tranh Mỹ - Iran
09:33, 11/05/2026
Số người siêu giàu ở châu Âu tăng 26% sau 5 năm, dẫn đầu là Đức
06:39, 08/05/2026
Châu Âu áp đảo xếp hạng những nước giàu nhất thế giới năm 2026
Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô
CME Group, tập đoàn vận hành các sàn giao dịch phái sinh lớn của Mỹ, đang lên kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai gắn với năng lực tính toán - sản phẩm được CME mô tả là “đầu tiên thuộc loại này”...
Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược
Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 6 trong nhóm nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc trong quý 1/2026. Riêng trong tháng 3, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Indonesia tăng hơn 100 lần so với cùng kỳ năm 2025...
Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 2026
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy yếu của kinh tế 3 nghìn tỷ USD của Nga là chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài...
Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản
Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên...
Chi phí chiến sự Iran của Mỹ tiếp tục tăng
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày thứ Ba (12/5) cho biết chi phí ước tính cho chiến sự Iran đã tăng lên 29 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD chỉ sau 2 tuần...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: