Ly cà phê đắt nhất thế giới hay nghi thức thiền vị giác?

Khi khách hàng chọn đồ uống để khẳng định mình, Dubai và nghệ thuật pha chế sự phù phiếm, với tư duy “bespoke” đã đưa ly cà phê 1.000 USD lên ngôi…

Giữa khu công nghiệp Al Quoz một quán cà phê hiện đại mang tên Julith Coffee vừa làm điều mà không thương hiệu nào trước đó dám nghĩ: bán một tách cà phê gần 1.000 USD.

Không phải ly cappuccino dát vàng, không phải trò trang trí lấp lánh để câu view trên mạng xã hội, mà là một tách cà phê Panama Geisha, được pha chế với sự nghiêm túc của một nghi thức tôn giáo.

Người đứng sau là Serkan Sagsoz, một barista kiêm doanh nhân người Thổ Nhĩ Kỳ, tin rằng Dubai là nơi lý tưởng để thử nghiệm giới hạn của sự xa xỉ. “Đây là thành phố của những trải nghiệm không thể lặp lại,” ông nói, trong khi cân những hạt cà phê Nido 7 Geisha trồng trên sườn núi lửa Baru của Panama bằng cân tiểu ly.

Ly cà phê có giá chính xác 980 USD không chỉ được pha chế, mà được trình diễn. Quá trình kéo dài hơn 10 phút: cân hạt, xay thủ công, đong nước chính xác cho đến đo độ ẩm không khí. Sagsoz gọi đó là “một buổi thiền vị giác”. Nhưng có lẽ, nó giống một nghi thức chứng minh địa vị hơn là một trải nghiệm giác quan.

Julith Coffee không chỉ bán hạt, mà bán khoảnh khắc.

Mỗi tách cà phê được pha thủ công theo phương pháp pour-over, rót chậm trong 4 phút 38 giây ở đúng 93°C. Không sữa. Không đường. Không ồn ào. “Cà phê này không để uống vội,” Serkan nói. “Nó dành cho những người biết lắng nghe”.

Ngụm đầu tiên nhẹ như trà: hương hoa trắng, vị cam bergamot, rồi mật ong tan dần trên đầu lưỡi. Thứ say đọng lại không phải caffeine mà là ý niệm về sự tinh tế tuyệt đối. Một cư dân Dubai nói: “Thật sốc, nhưng cũng dễ hiểu vì đây là Dubai”. Câu nói nghe tưởng đơn giản, nhưng ẩn chứa cả một triết lý của thời đại: sự phi lý chỉ là một hình thức mới của hợp lý, khi người ta đủ giàu để định nghĩa lại chuẩn mực.

Trước đây, người ta khoe túi Hermès; giờ, họ khoe vị hậu của hạt Panama Geisha. Cà phê đã trở thành một ngôn ngữ quyền lực mềm nơi những người có cùng tần số về thẩm mỹ và địa vị gặp nhau trong việc tiêu tiền.

Trước khi đến Dubai, Serkan từng là barista lưu động ở Istanbul, nơi anh học cách nhận ra cảm xúc qua mùi vị. “Một người hạnh phúc chọn cà phê có vị tròn ngọt dịu. Người mệt mỏi chọn thứ có vị sáng, chua thanh. Và người tìm kiếm điều gì sâu hơn, họ chọn thứ cân bằng giữa ngọt và đắng,” anh nói.

Quán Julith đã bỏ ra 600.000 USD cho 20 kg cà phê, tức khoảng 30.000 USD/kg, một mức giá khiến kim cương có vẻ khiêm tốn. Tính ra, mỗi tách cà phê được bán với giá 3.600 dirham (980 USD) ngang một chiếc iPhone 16 Pro. Thưởng thức tách cà phê ấy giống như nghe một bản giao hưởng chỉ có ba nốt, nhưng được chơi bằng Stradivarius. Người sành sẽ nhận ra sự khác biệt, còn người bình thường sẽ chỉ thấy… nhạt hay chua.

Nhưng chính cái “nhạt” ấy lại là ngôn ngữ riêng của tầng lớp biết tiêu tiền vào sự vô hình, Dubai hiểu điều đó hơn ai hết. Năm 2018, trong một chuyến công tác, Serkan đến Dubai và lập tức bị choáng ngợp bởi năng lượng của thành phố. “Đây là nơi mọi người không ngừng định nghĩa lại ranh giới của cái đẹp. Tôi biết, nếu cà phê có thể trở thành xa xỉ, thì chỉ có thể là ở Dubai”.

Do đó, Julith Coffee không chỉ bán hạt, mà bán khoảnh khắc. Không menu cố định, không công thức tái lập. Thực khách có thể chọn hương vị của mình qua cảm xúc: tranquility (bình yên), velocity (tăng tốc), clarity (minh triết)… mỗi hương vị là một công thức riêng, được ghi lại bằng tay trong sổ pha chế duy nhất của quán.

Mỗi lần pha, Serkan điều chỉnh lượng nước, thời gian chiết xuất và cả loại ly tùy theo “tần số năng lượng” của người khách đối diện. Anh gọi đó là “bespoke brewing” pha chế theo năng lượng cảm xúc. “Người ta thường nghĩ xa xỉ là thứ đắt đỏ. Với tôi, xa xỉ là thứ chỉ dành riêng cho bạn, và không thể lặp lại”.

Serkan Sagsoz là một barista kiêm doanh nhân người Thổ Nhĩ Kỳ.

Phía sau quầy bar là một không gian nhỏ giống phòng thí nghiệm: hàng chục ống nghiệm, máy đo độ ẩm, áp suất và ánh sáng. Serkan làm việc cùng đội ngũ hương liệu, chuyên gia rang xay và thậm chí cả nhà thiết kế âm thanh để tạo ra “trải nghiệm cảm giác tổng thể” nơi hương, vị, ánh sáng và âm thanh hòa thành một bản giao hưởng vị giác. Cà phê không chỉ là đồ uống,” anh nói, “nó là dữ liệu cảm xúc, là cách con người đo chính mình qua vị giác.

Serkan nói anh không bán cà phê; anh đang dạy lại cách cảm nhận. “Chúng ta đang sống trong một thời đại ồn ào. Cà phê là cách tôi nhắc mọi người rằng sự tinh tế vẫn tồn tại chỉ là nó cần bạn dừng lại để lắng nghe”. Ở Julith Coffee, mọi chi tiết đều thì thầm: ánh sáng ấm hơn khi khách nói nhỏ, âm nhạc chậm lại khi hơi nước bốc lên, và người pha chế rót chậm hơn khi người khách mỉm cười.

“Dubai là thành phố của những trải nghiệm xa hoa. Chúng tôi muốn nâng văn hóa cà phê lên một tầng trải nghiệm mới nơi hương vị cũng có thể trở thành tài sản,” Sagsoz nói. Julith chỉ phục vụ 400 tách trong đợt đầu, và từ chối mọi lời đề nghị mua lại hạt từ các nhà sưu tầm, ngoại trừ phần nhỏ dành riêng cho Hoàng tộc.

Trước đó, Dubai từng giữ kỷ lục Guinness với ly cà phê giá 2.500 dirham, được phục vụ tại Roasters. Nhưng Julith nhanh chóng phá vỡ cột mốc ấy chỉ sau một tháng, minh chứng cho tốc độ mà Dubai đang định nghĩa lại khái niệm xa xỉ. Thành phố này vốn quen với những biểu tượng vượt giới hạn: tòa tháp Burj Khalifa, đảo nhân tạo Palm Jumeirah, hay khu trượt tuyết trong nhà giữa sa mạc.

Một tách cà phê 1.000 USD, vì thế, không phải điều gây sốc mà là một mảnh ghép tự nhiên trong hệ sinh thái “sống để trải nghiệm” của người Dubai.