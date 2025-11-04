Thứ Ba, 04/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Ẩm thực

Bản sắc Việt trong xu hướng đồ uống không cồn

Băng Hảo

04/11/2025, 11:25

Sự chuyển dịch mạnh mẽ trong hành vi tiêu dùng từ Gen Z đang là động lực lớn cho ngành đồ uống không cồn. Các thuật ngữ như “sober bar” (quán bar tỉnh táo) hay “damp lifestyle” (lối sống ít cồn) đang dần trở thành trào lưu...

“Bản sắc Việt” được hòa quyện tinh tế, ấn tượng trong nhiều tác phẩm đồ uống không cồn.
“Bản sắc Việt” được hòa quyện tinh tế, ấn tượng trong nhiều tác phẩm đồ uống không cồn.

Nghiên cứu mới của CGA by NIQ cho thấy người tiêu dùng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đang ngày càng hạn chế tiêu thụ rượu bia, thay vào đó là đồ uống không cồn tại các kênh tiêu dùng tại chỗ. Nghiên cứu REACH của CGA by NIQ cho thấy 30% người tiêu dùng ở APAC đang uống ít đồ uống có cồn hơn so với một năm trước – gấp đôi so với tỷ lệ người uống nhiều hơn (15%).

Thực tế cũng có thấy xu hướng đồ uống không cồn lan rộng khắp châu Á. Ở Bangkok, nhiều quán bar tổ chức đêm không rượu với mocktail và DJ, còn Tokyo, Kyoto và Osaka (Nhật Bản) ngày càng nhiều quán bar không cồn.

Giới trẻ Trung Quốc chuộng đồ uống sáng tạo như latte vị thịt lợn, teapuccino ô long hay tham gia tiệc matcha thay vì vào bar. Đặc biệt, ở Singapore, nhu cầu tăng vọt của các loại đồ uống không cồn được thúc đẩy bởi sự tập trung ngày càng tăng của người tiêu dùng vào sức khỏe và thể chất.

Xu hướng đồ uống không cồn đang lan rộng khắp châu Á.
Xu hướng đồ uống không cồn đang lan rộng khắp châu Á.

Theo một báo cáo mới của Allied Market Research, thị trường đồ uống không cồn, trị giá 1,3 nghìn tỷ USD vào năm 2023, dự kiến sẽ đạt 2,9 nghìn tỷ USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,9%. Đồ uống không cồn bao gồm nhiều lựa chọn khác nhau, như: soda có ga, nước ép trái cây, nước có hương vị, trà thảo dược, đồ uống chức năng...

Tại Việt Nam, vòng chung kết cuộc thi TasteCraft Masters Championship 2025 (Tỏa sáng tài năng pha chế 2025) diễn ra tại TP.HCM vừa qua đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đây là cuộc thi sáng tạo thức uống không cồn được tổ chức nhằm tìm kiếm những nhà sáng tạo thức uống xuất sắc, đồng thời thúc đẩy việc sáng tạo đột phá trong lĩnh vực đồ uống không cồn.

Bà Lê Ngọc Xuân Thảo, Giám đốc thương hiệu Lúave Professional, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, chia sẻ: "Mặc dù lần đầu tiên tổ chức nhưng tôi cảm thấy tự hào về chất lượng thí sinh. Thành công lớn nhất lần này không chỉ nằm ở quy mô, mà ở việc cuộc thi đã khơi dậy được tinh thần yêu nghề, tinh thần sáng tạo, và niềm tin vào tiềm năng của người Việt trong ngành pha chế đồ uống không cồn”.

Sau hơn hai tháng thi đấu, ban tổ chức chọn 6 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc. Mỗi thí sinh có 12 phút để trình diễn kỹ năng, thuyết trình ý tưởng. Các thí sinh đã khiến ban giám khảo và các khách mời, khán giả ấn tượng khi cho thấy mỗi sản phẩm dự thi không chỉ là một thức uống, mà là hành trình kể chuyện qua hương vị, cảm xúc, và tinh thần sáng tạo không giới hạn. Đặc biệt, “bản sắc Việt” được hòa quyện tinh tế, ấn tượng trong nhiều tác phẩm.

Vòng chung kết cuộc thi TasteCraft Masters Championship 2025 đã diễn ra ngày 1/11/2025.
Vòng chung kết cuộc thi TasteCraft Masters Championship 2025 đã diễn ra ngày 1/11/2025.

Vượt qua nhiều tài năng sáng tạo, Lương Thị Hạnh đã xuất sắc trở thành quán quân của cuộc thi. Món thức uống của Hạnh gây ấn tượng khi lấy cảm hứng từ Phở Việt. Từ nền tảng trà sữa, cô biến tấu cùng trà ô long, thảo mộc, hành tươi và ngò để tạo nên một bát phở phiên bản thức uống. Bánh phở được thay bằng lớp bột trà sữa mềm mịn, còn nước dùng là hỗn hợp trà ô long thanh dịu.

Ở vòng bán kết, nữ quán quân này từng gây ấn tượng với món Lẩu gà lá é. “Tôi muốn kể lại câu chuyện của những món ăn bằng ngôn ngữ pha chế”, Hạnh chia sẻ. “Ẩm thực Việt là kho báu sáng tạo vô tận, và tôi tin thức uống cũng có thể kể những câu chuyện văn hóa Việt Nam theo cách rất riêng”.

Á quân Nguyễn Khánh Tiền chọn thể hiện tác phẩm Chưng (Vietnamese Square Sticky Rice Cake) trong phần thi bán kết và chung kết. Món thức uống lấy cảm hứng từ bánh chưng truyền thống của Việt Nam với thành phần chính là gạo nếp, đậu xanh. Nếu ở bán kết, Khánh Tiền kết hợp cùng trà - một hương vị mang đậm tính truyền thống, thì ở chung kết, chàng trai đã kết hợp cùng cà phê - màu sắc hiện đại hơn, giúp người thưởng thức tỉnh táo hơn, tươi vui hơn khi đón giao thừa.

Còn quý quân Phùng Diễm Thanh Thảo đến với chung kết bằng tác phẩm Sticky Memory (bánh tét) - một món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam. Nguyên liệu kết hợp giữa truyền thống gồm nếp, đậu xanh, sữa, lá dứa, cùng chất liệu hiện đại như matcha, trứng muối, tiêu đỏ và quế. Thanh Thảo mong muốn truyền tải thông điệp giữ gìn truyền thống cũ và phát triển lên với sự mới mẻ để có thể hội nhập toàn cầu.

Top 3 cuộc thi cùng các tác phẩm Phở Việt, Chưng và Sticky Memory.
Top 3 cuộc thi cùng các tác phẩm Phở Việt, Chưng và Sticky Memory.
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Ba thí sinh còn lại trong Top 6 cũng mang đến những câu chuyện văn hóa và cảm xúc cá nhân sâu sắc qua tác phẩm của mình. Huỳnh Văn Thành Trung với thức uống Trái tim Tây Nguyên đã sử dụng nguyên liệu đặc trưng như trà, bơ, mắc ca cùng gừng, tiêu trắng để tạo nên hương vị cay nồng.

Lê Hoàng Minh dự thi với Phố Cổ Trăng Rằm bằng công thức phức tạp với hơn 30 nguyên liệu truyền thống, gợi nhớ hương vị Nước Mót và bánh trung thu. Cuối cùng, Lê Xuân Thắng mang đến Hồi ức bếp xưa, lấy cảm hứng từ những nồi nước thảo mộc tốt cho sức khỏe của mẹ, thể hiện mong muốn lan tỏa văn hóa ẩm thực và nét đẹp con người Việt Nam ra thế giới.

Ông Paul Le, Phó Chủ tịch Central Retail Việt Nam, Giám khảo cuộc thi, chia sẻ: “Các bạn thí sinh rất sáng tạo, thể hiện rõ nét chủ đề bản sắc Việt. Tôi mong rằng khi các bạn đi thi thế giới sẽ ghi dấu bản sắc của Việt Nam nhiều hơn nữa, thể hiện sự quan sát từng góc phố, các chi tiết nhỏ nhưng ấn tượng của quê hương để giới thiệu đến bạn bè quốc tế”.

Ông Trương Duy Phương, Trưởng ban giám khảo cuộc thi cho biết tiêu chí lựa chọn người chiến thắng là sự hài hòa giữa kỹ năng xuất sắc, giao tiếp lịch sự, thể hiện việc chăm sóc khách hàng tận tâm, sự chuyên nghiệp của ngành ẩm thực. “Chúng tôi cũng mong muốn quán quân có khả năng trở thành hình mẫu, người truyền cảm hứng và chia sẻ động lực cho mọi người”, ông Phương nhấn mạnh.

TasteCraft Masters Championship 2025 là cuộc thi dành riêng cho ngành pha chế thức uống không cồn đầu tiên tại Việt Nam.
TasteCraft Masters Championship 2025 là cuộc thi dành riêng cho ngành pha chế thức uống không cồn đầu tiên tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một cuộc thi dành riêng cho ngành pha chế thức uống không cồn ra mắt, được kỳ vọng trở thành một sân chơi hấp dẫn cho những người đam mê pha chế đồ uống không cồn. Cuộc thi quy tụ dàn giám khảo từ Việt Nam, Trung Quốc và châu Âu. Top 3 cuộc thi sẽ đại diện Việt Nam dự World Fashion Drinks Competition 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Vị thế đang lên của ẩm thực Việt trên bản đồ khu vực

11:13, 16/10/2025

Vị thế đang lên của ẩm thực Việt trên bản đồ khu vực

Mixue tái định nghĩa khái niệm "đồ uống phổ thông"

14:28, 09/10/2025

Mixue tái định nghĩa khái niệm

Khi đồ uống kết nối du khách với Hà Nội

13:38, 30/09/2025

Khi đồ uống kết nối du khách với Hà Nội

Từ khóa:

ẩm thực bản sắc ẩm thực Việt cuộc thi pha chế đồ uống không cồn Vneconomy

Đọc thêm

Tương lai nào cho thực phẩm chế biến sẵn tại Trung Quốc?

Tương lai nào cho thực phẩm chế biến sẵn tại Trung Quốc?

Kỳ nghỉ “tuần lễ vàng” vốn là thời điểm bận rộn của các nhà hàng tại Trung Quốc. Tuy nhiên năm nay, các doanh nghiệp F&B đã chứng kiến hiệu suất hoạt động kém trong bối cảnh làn sóng tranh cãi về thực phẩm chế biến sẵn đang bùng nổ…

Vị thế đang lên của ẩm thực Việt trên bản đồ khu vực

Vị thế đang lên của ẩm thực Việt trên bản đồ khu vực

Các món ăn có thể không nhất thiết phải sang trọng, nhưng cần mang lại cảm xúc. Đó có thể là tô phở nóng hổi, ổ bánh mì vỏ giòn hay chén nước mắm chấm rau luộc… tất cả đều chứa đựng giá trị văn hóa và tinh thần ẩm thực Việt…

Những thực phẩm sẽ được tiêu thụ mạnh tại siêu thị năm 2026

Những thực phẩm sẽ được tiêu thụ mạnh tại siêu thị năm 2026

Báo cáo mới nhất từ Hội đồng Xu hướng của chuỗi siêu thị nổi tiếng Whole Foods Market đã công bố những xu hướng được dự đoán sẽ tác động mạnh mẽ đến ngành hàng ẩm thực toàn cầu trong năm 2026...

Mixue tái định nghĩa khái niệm

Mixue tái định nghĩa khái niệm "đồ uống phổ thông"

Không phải McDonald’s, Mixue mới là chuỗi “fast food” lớn nhất thế giới. Thương hiệu này không chỉ bán sản phẩm, mà đang xuất khẩu một phương thức kinh doanh hoàn toàn mới. Và thế giới phải học cách để thích ứng…

Văn hóa “flex” giúp ích gì cho doanh nghiệp F&B?

Văn hóa “flex” giúp ích gì cho doanh nghiệp F&B?

Văn hóa “flex” trong giới trẻ hiện nay khá giống với thuật ngữ Instagrammable. Cả hai đều chỉ xu hướng người tiêu dùng chọn một nhà hàng, quán ăn không chỉ để ăn ngon, mà còn để chụp ảnh đẹp “khoe” trên mạng xã hội...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

SHS ra mắt bộ đôi nền tảng giao dịch thế hệ mới SHS Smart

Chứng khoán

2

Thanh Hoá: Hàng loạt tiệm vàng trên phố Lê Hoàn bất ngờ đóng cửa nhiều ngày qua

Thị trường

3

Bộ Nội vụ đề xuất chính sách tiền lương phù hợp khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Dân sinh

4

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng đề xuất nâng mức giá trị tài sản phải kê khai

Dân sinh

5

Dự báo "sóng thần" năm 2026, VN-Index có thể đạt 2.200 điểm?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy