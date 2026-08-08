Giá vàng nhảy hơn 100 USD/oz sau báo cáo việc làm yếu bất ngờ của Mỹ

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), chốt phiên với mức tăng hơn 100 USD/oz. Đây là mức cao nhất trong khoảng 7 tuần trở lại đây, khi số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7 yếu hơn nhiều so với dự báo của Mỹ, làm suy giảm mạnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục mua và hoàn tất một tuần mua ròng mạnh.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 101,4 USD/oz so với mức chốt phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 2,39%, đạt 4.343,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 2,06 USD/oz, tương đương tăng 3,35%, đạt 63,71 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau tăng 2,3%, đóng cửa ở mức 4.399,7 USD/oz.

Với phiên tăng này, giá vàng đang ở vùng cao nhất kể từ trung tuần tháng 6. Khả năng tái lập mốc 4.400 USD/oz đang được mở ra, khi giá vàng trong phiên có lúc tăng tới hơn 4.370 USD/oz.

Cả tuần này, giá vàng đã tăng hơn 7%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 19/1/2026.

Cú huých cho phiên tăng mạnh này của giá vàng đến từ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 do Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố.

Theo báo cáo, khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới mất 23.000 công việc trong tháng vừa qua, và số liệu việc làm mới của tháng 6 được điều chỉnh giảm mạnh còn 20.000 công việc. Trước khi báo cáo được công bố, một cuộc khảo sát chuyên gia của hãng tin Reuters đưa ra dự báo rằng trong tháng 7, Mỹ có 80.000 công việc mới trong khu vực phi nông nghiệp.

Sau báo cáo này, thị trường lãi suất tương lai giảm mạnh đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 xuống còn 44%, từ mức 57% trước đó - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tăng lên mức 56% từ 43%.

Biến động kỳ vọng lãi suất này có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất. Ngoài ra, báo cáo việc làm yếu hơn nhiều so với kỳ vọng cũng đẩy tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, hỗ trợ thêm cho giá vàng.

Chỉ số Dollar Index đóng cửa với mức giảm 0,33%, còn 99,6 điểm. Chỉ số đã giảm hơn 0,3% trong tuần này và giảm hơn 1,3% trong vòng 1 tháng trở lại đây - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản, còn 4,639%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, còn 4,193%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm 2 điểm cơ bản, còn 5,192%.

“Báo cáo việc làm vừa được công bố không chỉ yếu hơn nhiều so với dự báo, mà còn cho thấy một nền kinh tế mất việc làm trong tháng 3. Sự suy yếu này đặt Fed vào thế khó, vì lạm phát còn ở mức cao và dai dẳng”, Giám đốc đầu tư Brent Wilsey của công ty Wilsey Asset Management nhận định với hãng tin Reuters.

Theo giới chuyên gia, số liệu việc làm mới nhất đang làm triển vọng lãi suất Fed trở nên khó đoán định hơn, trong bối cảnh quan điểm về chính sách tiền tệ của các quan chức trong ngân hàng trung ương này đang có sự chia rẽ. Trước khi đột ngột giảm trong tháng 7, thị trường việc làm của Mỹ đã có những dấu hiệu cải thiện trong mùa xuân sau một năm 2025 ảm đạm.

Một thị trường việc làm xấu đi đòi hỏi chính sách tiền tệ mềm mỏng để hỗ trợ, nhưng tình trạng cao dai dẳng của lạm phát lại đòi hỏi lãi suất cao hơn lâu hơn.

Giá dầu tăng trong phiên ngày thứ Sáu, với cả giá dầu Brent và WTI đều tăng hơn 1% trong lúc còn có nhiều bất định xung quanh các cuộc đàm phán về mở cửa lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới rằng ông tin cuộc chiến tranh với Iran sẽ sớm kết thúc.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng thêm 2,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.017,5 tấn vàng. Tuần này, quỹ đã mua ròng 10,5 tấn vàng.

Trong một báo cáo mới công bố, ngân hàng UBS dự báo giá vàng sẽ tăng lên mức 5.000 USD/oz trong nửa đầu năm 2027. Các nhà phân tích của UBS dự báo lạm phát ở Mỹ sẽ giảm dần, cho phép Fed giữ nguyên lãi suất trong năm nay trước khi nối lại chu kỳ giảm lãi suất trong năm tới.

“Những giai đoạn giá vàng giảm về vùng 4.000 USD/oz hoặc thấp hơn có thể chính là cơ hội để xây dựng vị thế chiến lược vàng”, Giám đốc đầu tư Mark Haefele của UBS nhận xét.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương khoảng 138,2 triệu đồng/lượng, tăng gần 9 triệu đồng/lượng so với tuần trước, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 26.000 đồng (mua vào) và 26.410 đồng (bán ra), giảm 80 đồng ở mỗi đầu giá so với cuối tuần trước.