Can thiệp tỷ giá đồng yên khó mang lại hiệu quả lâu dài?

Hầu hết các ý kiến trong cuộc khảo sát cho rằng để tạo ra một bước ngoặt thực sự cho đồng yên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cần phải tăng lãi suất...

Ảnh minh họa - Ảnh: Japan Today.

Theo một cuộc khảo sát với sự tham gia của các chiến lược gia ngoại hối do hãng tin Reuters thực hiện, đồng USD được dự báo sẽ vững giá trong những tháng tới trước khi suy yếu, còn triển vọng đồng yên vẫn tương đối ảm đạm bất chấp nỗ lực can thiệp tỷ giá gần đây.

Sau đợt can thiệp vừa rồi của nhà chức trách Nhật Bản phối hợp với Bộ Tài chính Mỹ, đồng yên Nhật đã phục hồi khoảng 4%, từ mức hơn 163 yên đổi 1 USD lên hơn 157 yên đổi 1 USD.

Chiều ngày 6/8 theo giờ Việt Nam, tỷ giá đồng yên tương đối ổn định ở mức gần 157,9 yên đổi 1 USD.

Tuy nhiên, ở mức tỷ giá này, đồng yên vẫn chưa hồi về mức cao sau lần can thiệp trước đó của Bộ Tài chính Nhật Bản vào cuối tháng 4 đầu tháng 5.

Gần 95% trong số hơn 50 chiến lược gia tham gia cuộc khảo sát từ ngày 31/7 đến ngày 5/8 cho rằng các động can thiệp tiền tệ của Nhật Bản trong tương lai sẽ không thể vực dậy tỷ giá đồng yên một cách bền vững. Hầu hết các ý kiến trong cuộc khảo sát cho rằng để tạo ra một bước ngoặt thực sự cho đồng yên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cần phải tăng lãi suất.

Cho đến nay, BOJ vẫn do dự trong việc tăng chi phí vay nhanh hơn so với tần suất 6 tháng một lần, một phần do nền kinh tế Nhật còn tăng trưởng yếu. Dù vậy, các hợp đồng tương lai lãi suất hiện phản ánh khả năng BOJ có thể sẽ có đợt tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 10 tới, sau đợt tăng 0,25 điểm phần trăm lên 1% vào tháng 6 vừa qua.

Về đồng USD, với nền kinh tế Mỹ đang vận hành tốt và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cần phải tăng lãi suất trong thời gian từ nay đến cuối năm để kiềm chế áp lực lạm phát liên quan tới cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, các chiến lược gia trong cuộc khảo sát của Reuters cho rằng mức tăng 2% của đồng USD từ đầu năm đến nay có thể duy trì trong một thời gian.

Cũng theo cuộc thăm dò này, đồng euro sẽ giữ quanh mức 1,15 USD đổi 1 euro trong 3 tháng tới trước khi tăng khoảng 1% lên 1,16 USD/euro vào cuối tháng 1 và lên 1,18 USD trong vòng 1 năm tới.

Những dự báo này tiếp nối sự chuyển dịch gần đây khỏi các dự báo cho rằng đồng USD sẽ rớt giá mạnh. Gần một nửa số chiến lược gia tham gia cuộc khảo sát của Reuters (25/53) cho rằng cho đến cuối tháng 8, các vị thế đầu cơ giá lên đồng USD hiện tại sẽ không có nhiều thay đổi vào cuối tháng. 22 người cho rằng các vị thế này sẽ bị cắt giảm, còn 6 người dự báo các vị thế này sẽ tăng thêm.

Ông Kit Juckes, chiến lược gia trưởng về ngoại hối tại ngân hàng Societe Generale, cho biết: "Tôi vẫn có quan điểm cơ bản rằng đồng USD sẽ duy trì được sức mạnh, miễn là nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh. Nhưng tôi không nghĩ rằng đồng tiền này sẽ tăng giá thêm nhiều, mà hoặc sẽ bị giới hạn trong một phạm vi hoặc tăng thêm một chút tùy thuộc vào cách dữ liệu kinh tế sắp tới như thế nào”.

Dự báo trung vị của cuộc khảo sát cho thấy đồng yên sẽ yếu đi đến 159 yên/USD trong 3 tháng tới, trước khi tăng lên 157 yên/USD trong 6 tháng tới và 154 yên/USD trong một năm tới, khi đồng USD suy yếu.

"Xét một cách độc lập, đồng yên đang là loại tiền tệ có giá trị thấp theo hầu hết các thước đo, bởi đồng tiền này chịu tác động từ một nền kinh tế yếu kém và lãi suất dù có thể đang tăng nhưng vẫn ở mức khá thấp. Vẫn còn đó những lo ngại về nợ công của Nhật Bản trong dài hạn, cũng như những nghi ngại về tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế nước này xét đến các yếu tố nhân khẩu học. Chính tất cả những điều đó đã khiến đồng yên suy yếu”, ông Juckes nhận xét.

Đồng yên đã giảm giá khoảng 1% so với USD trong năm nay và khoảng 30% kể từ đầu năm 2022, mặc dù đã có nhiều can thiệp trong giai đoạn đó.

Ông Ales Koutny, trưởng bộ phận lãi suất quốc tế tại công ty đầu tư Vanguard, nhận định: "Can thiệp tỷ giá có thể mang lại hiệu quả trong việc làm chậm tốc độ giảm giá, giảm bớt các biến động thị trường quá mức và tạo ra sự hỗ trợ ngắn hạn, nhưng lịch sử cho thấy nếu không có sự thay đổi trong các yếu tố cơ bản, tác dụng của can thiệp sẽ mất đi khá nhanh chóng”.

Một sự phục hồi bền vững của đồng yên sẽ đòi hỏi một BOJ có chính sách cứng rắn hơn, một sự thu hẹp đáng kể trong chênh lệch lãi suất Mỹ-Nhật, giá năng lượng thấp hơn hoặc một sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế rộng hơn trên toàn cầu khuyến khích các nhà đầu tư Nhật Bản rút vốn về nước - ông Koutny bổ sung.

Ông Derek Halpenny, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường mới nổi toàn cầu tại ngân hàng Mitsubishi UFJ Financial Group, đồng tình với quan điểm này.

"Việc can thiệp có lẽ đã xong. Tôi không nghĩ rằng Mỹ sẽ tham gia lại”, ông nói. Tuy nhiên, ông cho rằng việc Mỹ tham gia can thiệp tỷ giá cùng Nhật Bản là một bước đi quan trọng và sẽ giúp hạn chế sự tăng giá của USD so với yên nhiều hơn so với các lần can thiệp trước đó khi chỉ có Nhật Bản “đơn thương độc mã”.