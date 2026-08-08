Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 2-8/8/2026: Tín hiệu lạc quan về eo biển Hormuz, chiến dịch can thiệp tỷ giá yên

Tại Mỹ, hoạt động sản xuất tăng tốc nhưng thị trường lao động suy yếu, làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm tăng lãi suất. Trong khi đó, Châu Âu tiếp tục chịu thiệt hại vì nắng nóng và cháy rừng.
Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 2-8/8 do VnEconomy điểm lại:
Tín hiệu lạc quan về eo biển Hormuz
Tuần này, triển vọng mở lại eo biển Hormuz xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực. Đầu tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã nối lại đàm phán với Tehran, nhưng Iran phủ nhận thương lượng trực tiếp với Mỹ và khẳng định chỉ làm việc với Oman. Ngày 5/8, Iran thông báo nước này và Oman đã thống nhất tọa độ của một tuyến hàng hải mới và đang hoàn thiện tuyên bố chung.
Đến ngày 7/8, một quan chức Mỹ cho biết đàm phán Iran - Oman tiếp tục tiến triển và thỏa thuận có thể sớm được công bố, mở đường cho hoạt động vận tải dầu mỏ bình thường trở lại. Washington cam kết dỡ phong tỏa các cảng Iran sau khi tàu thương mại được lưu thông không trở ngại. Dù vậy, Mỹ nhấn mạnh động thái này phụ thuộc vào việc Tehran thực hiện cam kết, trong khi nguy cơ an ninh đối với tàu thuyền vẫn hiện hữu.
Iran và Oman đạt thỏa thuận về eo biển Hormuz
Tổng thống Trump: Đàm phán Mỹ - Iran diễn ra vào thứ Hai 3/8
Mỹ tuyên bố sắp đạt thỏa thuận với Iran để mở cửa eo biển Hormuz
Mỹ và Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán mở lại eo biển Hormuz
Chiến tranh Iran kéo dài, nhiều quốc gia châu Á đối mặt nguy cơ mất điện
Các “đại gia” dầu khí Mỹ kiếm đậm nhờ giá dầu tăng vì chiến tranh ở Vùng Vịnh
Nhật Bản phối hợp với Mỹ can thiệp tỷ giá đồng yên
Tuần này, Nhật Bản phối hợp với Mỹ mua vào đồng yên, đánh dấu lần đầu hai nước thực hiện hoạt động này kể từ năm 1998. Đợt can thiệp giúp đồng yên phục hồi khoảng 4-5%, từ gần 164 yên lên khoảng 157-158 yên đổi 1 USD.
Sự phối hợp giữa hai nước có thể làm chậm đà mất giá của đồng yên. Tuy nhiên, gần 95% chiến lược gia được Reuters khảo sát cho rằng hiệu quả khó kéo dài.
Can thiệp tỷ giá đồng yên khó mang lại hiệu quả lâu dài?
Đồng yên yếu có thể giúp lợi nhuận hoạt động của Toyota tăng thêm 3 tỷ USD
Lý do đằng sau việc Mỹ phối hợp với Nhật Bản can thiệp tỷ giá đồng yên
Nhận định của giới phân tích về động thái can thiệp tỷ giá của Nhật Bản
Đề xuất táo bạo giảm thuế thực phẩm của Thủ tướng Nhật Bản
Những diễn biến thuế quan chính tại Mỹ
Tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế quan 15% từ ngày 4/12 đối với polysilicon và các sản phẩm liên quan, gồm wafer silicon, tế bào quang điện và module pin mặt trời, nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước.
Trong khi đó, 25 bang khởi kiện chính quyền ông Trump, yêu cầu đình chỉ mức thuế 10-12,5% áp lên hàng hóa từ 60 đối tác thương mại vì cho rằng Nhà Trắng vượt quá thẩm quyền. Hải quan Mỹ cũng cho biết đã hoàn khoảng 100 tỷ USD, tương đương 60% số thuế đối ứng bị Tòa án Tối cao bác bỏ hồi tháng 2 và đang xử lý thêm nhiều khoản hoàn thuế.
Mỹ áp thuế quan 15% với vật liệu quan trọng trong sản xuất con chip và pin mặt trời
25 bang Mỹ khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump về thuế quan mới
Chính quyền Tổng thống Trump đã hoàn khoảng 100 tỷ USD tiền thuế đối ứng
Trung Quốc có loạt động thái đáng chú ý trước thềm chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình
Trước thềm chuyến thăm Mỹ dự kiến vào tháng 9 của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc triển khai loạt động thái. Đáp trả hạn chế của Washington về AI và công nghệ, Bắc Kinh trừng phạt các tổ chức Mỹ, siết xuất khẩu máy bay không người lái cùng hàng hóa lưỡng dụng và điều tra an ninh đối với thiết bị văn phòng dùng phần mềm nước ngoài.
Trước đó, Trung Quốc cũng phát tín hiệu không từ bỏ mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư công nghiệp, đồng thời phản đối biện pháp phân biệt đối xử với doanh nghiệp và hàng hóa nước này.
Bị Mỹ áp hạn chế về AI, Trung Quốc đưa ra loạt biện pháp trả đũa
Trước đàm phán với Mỹ và EU, Trung Quốc nêu rõ những vấn đề không thể nhượng bộ
Trung Quốc mở chiến dịch truy thu thuế toàn cầu để tăng thu ngân sách
Nắng nóng và cháy rừng gây sức ép lớn lên kinh tế châu Âu
Nắng nóng cực đoan và cháy rừng đang gây sức ép ngày càng lớn lên kinh tế châu Âu. Trong hai tháng đầu mùa cháy rừng, gần 500.000 ha đất bị thiêu rụi, khiến chi phí phục hồi tại 5 nền kinh tế eurozone chịu ảnh hưởng nặng nhất lên khoảng 3,1 tỷ euro. Thiệt hại thực tế có thể cao hơn do hoạt động sản xuất, vận tải, nông nghiệp và du lịch bị gián đoạn.
Kinh tế châu Âu thiệt hại lớn vì cháy rừng và nắng nóng
Căng thẳng vì nắng nóng, châu Âu nhập khẩu mạnh điều hòa không khí Trung Quốc
Kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu trái chiều
Tuần này, dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu trái chiều. Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 tăng lên 55,6 điểm, cao nhất hơn 4 năm, nhờ đơn hàng tăng mạnh; việc làm trong ngành cũng lần đầu mở rộng sau 33 tháng.
Tuy nhiên, thị trường lao động chung mất 23.000 việc làm trong tháng 7, trái ngược dự báo tăng 83.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,1%, nhưng chủ yếu do lực lượng lao động tiếp tục thu hẹp và tỷ lệ tham gia giảm xuống 61,4%. Báo cáo việc làm yếu khiến lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và thị trường hạ kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9.
Hoạt động sản xuất tại Mỹ mạnh nhất 4 năm
Xuất khẩu dầu thô Mỹ lao dốc do tồn kho giảm mạnh và sản lượng chững lại
Hai quan chức Fed kêu gọi tăng lãi suất
Giá đồng thế giới cao kỷ lục
Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (6/8), giá đồng giao sau tại Mỹ lập kỷ lục gần 6,9 USD/pound, chủ yếu do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu từ lưới điện, trung tâm dữ liệu AI - thay vì sự tăng trưởng rộng khắp của kinh tế toàn cầu.
Giá đồng thế giới có thể lập kỷ lục mới vì cung không đủ cầu
Giá vàng, chứng khoán Mỹ cùng tăng mạnh
Tuần này, giá vàng thế giới tăng hơn 7%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 1/2026. Riêng phiên 7/8, giá vàng giao ngay tăng hơn 100 USD, lên 4.343,3 USD/oz, mức cao nhất trong khoảng 7 tuần.
Chứng khoán Mỹ cũng khởi sắc, với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới. Cả ba chỉ số chính trên Phố Wall đều ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 4 và là tuần đi lên thứ hai liên tiếp.
Cả giá vàng và chứng khoán Mỹ cùng được hỗ trợ bởi báo cáo việc làm yếu hơn nhiều so với dự báo. Số liệu này khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất, đồng thời kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.
Giá vàng nhảy hơn 100 USD/oz sau báo cáo việc làm yếu bất ngờ của Mỹ
Giá vàng chững lại sau tin về Hormuz, SPDR Gold Trust vẫn mua ròng
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới nhờ dịch chuyển kỳ vọng lãi suất, giá dầu giảm 8% tuần này
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