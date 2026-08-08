Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới nhờ dịch chuyển kỳ vọng lãi suất, giá dầu giảm 8% tuần này

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới, khi báo cáo việc làm xấu hơn kỳ vọng khiến thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm tăng lãi suất...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Giá dầu thô tăng nhẹ trong lúc còn nhiều bất định về đàm phán mở cửa eo biển Hormuz, nhưng đã giảm 8% trong cả tuần.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,62%, đạt mức chốt phiên cao chưa từng thấy 7.757,64 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,3%, đạt 26.690,62 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 151,83 điểm, tương đương tăng 0,28%, chốt ở mức 54.036,93 điểm.

Cả tuần, S&P 500 tăng 3,6%, Nasdaq tăng 5,2%, và Dow Jones tăng gần 3%. Với mức tăng này, cả ba chỉ số cùng có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 4, đồng thời là tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Theo báo cáo hàng tháng từ Cục Thống kê lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới mất 23.000 công việc trong tháng 7, thay vì có 80.000 công việc mới như dự báo của giới phân tích. Tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,1% thay vì đi ngang ở mức 4,2% như dự báo, nhưng là do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm.

Sau báo cáo này, thị trường lãi suất tương lai giảm mạnh đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 xuống còn 44%, từ mức 57% trước đó. Khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tăng lên mức 56% từ 43%.

“Báo cáo vừa rồi cho thấy thị trường việc làm không bùng nổ, mà thực chất có thể đang có sự rạn nứt. Nhưng đối với thị trường, hai mối lo lớn nhất trong thời gian gần đây là lợi suất trái phiếu và lạm phát tăng”, Giám đốc đầu tư Saira Malik của công ty Nuveen nhận định với hãng tin CNBC, giải thích vì sao thị trường coi một tin xấu như số liệu việc làm tháng 7 lại được coi là tin tốt.

Cổ phiếu chip là một trong những nhóm dẫn đầu sự tăng điểm của toàn thị trường trong tuần này, thể hiện qua mức tăng hơn 7% của quỹ iShares Semiconductor ETF. Trong phiên ngày thứ Sáu, mức tăng mạnh nhất thuộc về nhóm cổ phiếu phần mềm, khi các báo cáo tài chính mới nhất làm xoa dịu mối lo ngại trước đó rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ khiến các công ty phần mềm “hết thời”.

Giá dầu tăng trong phiên ngày thứ Sáu, với cả giá dầu Brent và WTI đều tăng hơn 1% trong lúc còn có nhiều bất định xung quanh các cuộc đàm phán về mở cửa lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới rằng ông tin cuộc chiến tranh với Iran sẽ sớm kết thúc.

Cả tuần, giá dầu Brent giảm 8% và giá dầu WTI giảm hơn 7%, chốt tuần ở mức tương ứng 83,55 USD/thùng và 78,18 USD/thùng. Những tia hy vọng về việc eo biển Hormuz sẽ sớm được khai thông là nguyên nhân chính khiến giá dầu sụt giảm trong tuần này.

“Thị trường đang tin rằng sẽ có một giải pháp được đưa ra trong tương lai không xa để kết thúc xung đột. Nếu kỳ vọng đó không đáp ứng, cơn giận sẽ quay trở lại trên thị trường. Ở thời điểm hiện tại, nỗi lo ngại đang giảm nhanh”, chiến lược gia Terry Sandven của công ty US Bank Asset Management nhận xét với CNBC.

Bà Vandana Hari, người sáng lập công ty phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights, nhận định các tín hiệu trong tuần này về một thỏa thuận tiềm năng giữa Iran và Oman để mở lại eo biển Hormuz đã khiến tâm lý thị trường biến động mạnh, nhưng thị trường vẫn chưa rõ cần phải có điều kiện gì để thỏa thuận này được chốt lại.

"Thị trường đang cố gắng đánh giá xem liệu thỏa thuận giữa Iran và Oman có cho phép tàu treo cờ Mỹ đi qua eo biển Hormuz hay không”, ông Andrew Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates, nhận định với hãng tin Reuters.

Cả Iran và Oman được cho là đã thống nhất về tuyến hàng hải mà các tàu sẽ đi qua Hormuz - eo biển nằm giữa hai nước này. Tuy nhiên, chưa rõ liệu Mỹ có chấp nhận các điều khoản này hay không. Các nhà phân tích cũng cho rằng những diễn biến trong tuần này là tín hiệu cho thấy căng thẳng giữa Iran và Mỹ vẫn chưa chấm dứt.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết nước này đang yêu cầu mức phí từ 5% đến 7% giá trị hàng hóa đối với các tàu sử dụng eo biển. Trong khi đó, Oman đang thảo luận mức phí khoảng 3%, còn Mỹ muốn không có phí nào được áp.

"Tình trạng gián đoạn nguồn cung càng kéo dài thì lượng dự trữ thương mại toàn cầu càng cạn thêm”, ông Lipow nói.

Các nguồn tin trong ngành nói với Reuters rằng thỏa thuận được đề xuất giữa Iran và Oman khó có thể thực hiện được do các lệnh trừng phạt của Mỹ và những điều khoản bảo hiểm khắt khe liên quan đến các khoản thanh toán.

"Cấu trúc của thỏa thuận Iran-Oman ở dạng hiện tại và quyền lực mà nó mang lại cho Iran là điều mà ông Trump không thể chấp nhận được về mặt chính trị. Ông Trump sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt trong nước nếu chấp nhận thỏa thuận này”, chuyên gia Bjarne Schieldrop thuộc công ty SEB Research nhận định.