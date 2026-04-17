Mặc giá dầu nhảy lên gần 100 USD/thùng, chứng khoán Mỹ lập thêm kỷ lục mới

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/4), với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục mới, nối tiếp đà tăng mạnh của tuần này khi nhà đầu tư tiếp tục hy vọng về khả năng Mỹ và Iran tìm được giải pháp để kết thúc chiến tranh.

Tuy nhiên, giá dầu lại tăng lên gần 100 USD/thùng do tình trạng tê liệt giao thông ở eo biển Hormuz còn tiếp diễn và chưa có ngày được ấn định cho vòng đàm phán tiếp theo.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,26%, đạt 7.041,28 điểm. Nasdaq tăng 0,36%, đạt 24.102,7 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 115 điểm, tương đương tăng 0,24%, đạt 48.578,72 điểm.

Đây là phiên tăng thứ 12 liên tiếp của Nasdaq, chuỗi phiên tăng dài nhất của chỉ số này kể từ năm 2009. Mức điểm chốt phiên của S&P 500 và Nasdaq trong phiên này đều là mức cao chưa từng thấy, đánh dấu phiên lập kỷ lục thứ hai liên tiếp của cả hai chỉ số.

Đà tăng mạnh của thị trường đang được duy trì, với S&P 500 đã tăng 3,3% kể từ đầu tuần, còn Nasdaq và Dow Jones tăng tương ứng 5,2% và hơn 1%.

Thị trường được tiếp sức sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng ông đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống Joseph Aoun của Lebanon và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời cho biết Israel và Lebanon đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn có thời hạn 10 ngày bắt đầu vào lúc 5h chiều ngày thứ Năm theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Đây được xem là một diễn biến tích cực cho đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, vì Iran đã đưa ra một điều kiện quan trọng đối với Mỹ là Israel ngừng tấn công Lebanon.

Về đàm phán giữa Mỹ và Iran, ông Trump cho biết quan chức hai nước có thể gặp vào cuối tuần tới. Tuy nhiên, chưa có lịch cụ thể nào cho cuộc gặp này được công bố. Trước đó, vào hôm thứ Tư, ông Trump nói chiến tranh “đã rất gần tới lúc két thúc” và Iran “muốn đạt thỏa thuận lắm rồi”.

Động lực chính cho xu thế tăng của giá cổ phiếu ở Phố Wall trong tuần này là hy vọng Mỹ và Iran rốt cuộc sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình. Ngay từ đầu tuần, S&P 500 đã lấy lại được hết phần điểm số bị mất kể từ khi cuộc chiến tranh này bắt đầu. Phiên ngày thứ Tư, S&P 500 lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 7.000 điểm, còn Nasdaq lần đầu tiên chốt trên 24.000 điểm.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng ngay cả khi Mỹ và Iran sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình, thị trường vẫn có thể biến động trong thời gian tới vì nhà đầu tư sẽ nghiền ngẫm về những tác động tiềm ẩn của cuộc chiến này đến nền kinh tế Mỹ.

“Có thể sẽ có khoảng 2 quý kinh tế tăng trưởng yếu. Mọi người có thể đang chờ vấn đề Iran được giải quyết và nền kinh tế Mỹ vẫn đang giữ được mức tăng trưởng trên 2%. Nhưng có lẽ sẽ có hai quý mà tăng trưởng đang dưới 2%. Tôi không rõ là thị trường đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó hay chưa”, chiến lược gia Rob Williams của công ty Sage Advisory nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao tháng 6 tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu - tăng gần 5%, chốt ở mức 99,39 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng khoảng 4%, đóng cửa ở mức 94,69 USD/thùng.

Giá dầu tăng khi giao thông qua eo biển Hormuz vẫn rất hạn chế và chưa có một phương án nào để mở cửa hoàn toàn tuyến đường biển huyết mạch này. Từ khi Mỹ tiến hành phong tỏa các hải cảng của Iran ở khu vực Hormuz vào đầu tuần này, chỉ có một vài tàu chở dầu đi qua được eo biển mỗi ngày trong tuần này, do Iran tiếp tục đe dọa sẽ tiếp tục tấn công các tàu.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg, lãnh đạo một số nước châu Âu và Vùng Vịnh cho rằng sẽ phải mất tới 6 tháng để đàm phán một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, lệnh ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ kết thúc vào ngày thứ Ba tuần tới (21/4).