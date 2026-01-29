Mảnh ghép Việt Nam trong bức tranh du lịch khu vực ASEAN

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 29/01/2026
Tường Bách
29/01/2026, 07:34
Theo số liệu cập nhật của Ban Thư ký ASEAN, năm 2025, Việt Nam là quốc gia có mức tăng trưởng lượng khách quốc tế cao nhất trong ASEAN, vượt xa các điểm đến còn lại trong khu vực…
Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức tăng trưởng 20,4% so với năm 2024, cao hơn rất nhiều so với các điểm đến lớn khác như Malaysia (+11,2%), Indonesia (+10,4%) hay Singapore (+2,7%), Philippines (+0,8%). Trong khi đó, một số điểm đến láng giềng ghi nhận sự sụt giảm về lượng khách quốc tế như Thái Lan (-7,2%), Campuchia (-16,9%), Myanmar (-8%).
Kết quả này cũng phù hợp với đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) khi ghi nhận Việt Nam là thị trường tăng trưởng cao hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với lượng khách quốc tế đạt con số 21,2 triệu lượt, Việt Nam vượt xa Singapore và Indonesia để vươn lên xếp thứ ba trong ASEAN, chỉ còn sau Malaysia (42 triệu lượt) và Thái Lan (33 triệu lượt). Kết quả này khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực.
Trong bối cảnh đó, ngày 26/1 vừa qua, Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN lần thứ 63 đã diễn ra tại thành phố Cebu (Philippines). Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026, Hội nghị là dịp để các quốc gia trong khu vực cùng hướng tới một mô hình du lịch bền vững, gắn chặt tăng trưởng kinh tế, bảo tồn văn hóa và lợi ích cộng đồng.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Du lịch Philippines Verna Esmeralda Buensuceso nhận định: Sự điều phối ở cấp cao giữa các quốc gia thành viên ASEAN có ý nghĩa then chốt nhằm bảo đảm du lịch tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững, thay vì chỉ được đo lường bằng số lượng khách đến.
"Những quyết định và sự phối hợp tại các cuộc họp như thế này sẽ trực tiếp tác động tới hành trình của du khách, năng lực cạnh tranh của các điểm đến, khả năng chống chịu của doanh nghiệp và sinh kế của cộng đồng", bà Verna Esmeralda Buensuceso phân tích.
Đồng thời, sự kiện lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với du lịch khu vực, khi ASEAN đang nỗ lực cân bằng giữa tăng trưởng với phát triển bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển du lịch lấy cộng đồng làm trung tâm.
Từ đó, Thứ trưởng Du lịch Philippines Verna Esmeralda Buensuceso kêu gọi các quốc gia thành viên hướng tới những kết quả cụ thể và mang tính định hướng tương lai, đặc biệt là các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững mà không kìm hãm tăng trưởng, đẩy nhanh chuyển đổi số song song với bảo đảm an toàn và niềm tin. Đồng thời, bảo đảm lợi ích du lịch được lan tỏa tới cộng đồng.
Theo Phó Cục trưởng Du lịch Singapore Oliver Chong, đây là lúc các quốc gia ASEAN tiếp tục tăng cường hợp tác và thúc đẩy tầm nhìn chung trong việc định vị Đông Nam Á như một điểm đến thống nhất, hấp dẫn. Giữa bối cảnh ấy, những thách thức và cơ hội hiện nay đòi hỏi sự phối hợp mang tính khu vực. Sự phối hợp này cần dựa trên sức mạnh chung của 11 điểm đến, 11 quốc gia đa dạng, giàu bản sắc, được gắn kết bởi các giá trị và khát vọng chung.
Dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 63, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã chia sẻ về tình hình phát triển thương hiệu du lịch Việt tại sự kiện. Cục trưởng khẳng định: Những kết quả tích cực của du lịch Việt Nam phản ánh nỗ lực không ngừng trong tạo thuận lợi cho đi lại, mở rộng kết nối hàng không, đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh chuyển đổi số.
Theo đó, ASEAN tiếp tục là thị trường nguồn quan trọng và Việt Nam đặc biệt coi trọng việc tăng cường hợp tác khu vực nhằm thúc đẩy dòng khách nội khối ASEAN. Bên cạnh đó, Việt Nam tái khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên và Ban Thư ký ASEAN để triển khai hiệu quả kế hoạch mới. Đồng thời, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong các lĩnh vực thế mạnh như: du lịch sinh thái, du lịch nông thôn, ẩm thực và du lịch văn hóa.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong bối cảnh du lịch toàn cầu chịu tác động từ các bất ổn địa chính trị, xung đột khu vực, thiên tai và các rủi ro phi truyền thống, yếu tố an ninh, an toàn trở thành tiêu chí then chốt trong lựa chọn điểm đến của du khách quốc tế.
Từ góc nhìn khu vực, Việt Nam nhất trí với thông điệp xuyên suốt của Hội nghị NTO ASEAN lần thứ 63 rằng tương lai du lịch Đông Nam Á không thể được quyết định bởi riêng lẻ từng quốc gia. Chỉ có thông qua các tiêu chuẩn chung, chiến lược hài hòa và những đổi mới được triển khai đồng bộ, ASEAN mới có thể duy trì vị thế là một trong những khu vực năng động và hấp dẫn hàng đầu thế giới về du lịch.
Nhân dịp này, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã thông tin sơ bộ về kế hoạch tổ chức các hội nghị du lịch trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng thời gian tới. Theo đó, Việt Nam dự kiến đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 7, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLMV lần thứ 8 và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLV lần thứ nhất vào cuối tháng 8/2026 tại TP.HCM, bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE HCMC 2026.
Với chủ đề "Chung tay định hình tương lai ngành du lịch", Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 là sự kiện lớn nhất trong khuôn khổ hợp tác du lịch, được tổ chức thường niên luân phiên giữa các thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX được đánh giá là một trong những hoạt động quan trọng nhất nằm trong khuôn khổ ATF 2026.
Năm nay, Việt Nam sẽ tham dự gian hàng tại Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX với một số sản phẩm du lịch được tập trung quảng bá như: du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa, du lịch gắn với thiên nhiên... Bên cạnh đó, có một số sản phẩm du lịch bổ trợ như: du lịch golf, du lịch chữa bệnh, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE... Điểm nhấn tại gian hàng Việt Nam là những hoạt động truyền thông, giới thiệu về Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
Tại đây, đoàn công tác cũng sẽ tổ chức chương trình họp báo nhằm giới thiệu về tình hình phát triển du lịch, cơ chế chính sách, sản phẩm, dịch vụ du lịch mới. Đồng thời, phổ biến về chính sách thu hút đầu tư, ưu đãi thị thực của Việt Nam, nâng cao nhận biết về hình ảnh và thương hiệu của du lịch Việt.
