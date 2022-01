Masteri Waterfront mang cảm hứng đại dương vào thiết kế

Biển và những yếu tố liên quan đến đại dương luôn khiến ta cảm thấy dồi dào năng lượng và tự do thư thái. Nguồn năng lượng từ đại dương rộng lớn chứa đựng trong phong cách thiết kế chính là bí quyết khơi gợi cảm hứng sống tại dự án Masteri Waterfront.

Theo trang Health and Peace, thông qua nghiên cứu do Đại học Trung Hoa Hong Kong (CUHK) và Đại học Exeter (Anh) tiến hành, những người dân sống tại nơi cận biển sở hữu sức khỏe tốt hơn, đồng thời những người thường xuyên đến biển có trạng thái tinh thần tốt hơn, nguy cơ trầm cảm thấp hơn. Bên cạnh đó, biển còn mang đến nguồn năng lượng dồi dào và cảm giác về tự do thư thái.

Đây chính là lý do mà những khu resort hay nghỉ dưỡng 5 sao luôn đưa yếu tố đại dương vào thiết kế nhằm tạo cảm hứng sống cho người ở. Có thể kể đến những địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới như Maldives, Bora Bora, Tahiti, Bali, Hawaii… là những địa điểm đã quá quen thuộc với hình ảnh những ngôi nhà gỗ hay biệt thự trên mặt nước.

Tại Việt Nam, giờ đây cư dân Thủ đô cũng đã có thể trải nghiệm cuộc sống “bên bờ biển” mỗi ngày. Là dự án tâm điểm phía Đông Hà Nội - Masteri Waterfront mang tới 2 điểm nhấn ấn tượng nổi bật, đó là thiết kế không gian lấy cảm hứng từ đại dương, hệ tiện ích đa dạng tận dụng yếu tố nước để giải bài toán không gian chật hẹp và khói bụi mà nhiều dự án còn khúc mắc.

THIẾT KẾ ĐỘC ĐÁO LẤY CẢM HỨNG TỪ ĐẠI DƯƠNG

Hơi thở đại dương được thể hiện đậm nét trong ngôn ngữ và phong cách thiết kế kiến trúc và nội thất. Trong đó, thiết kế kiến trúc từ đơn vị tư vấn nổi tiếng Tange Associates (Nhật Bản) được lấy cảm hứng từ những con sóng đại dương, thể hiện qua các thanh ngang chạy dọc toàn bộ bề mặt ngoài của tòa nhà, ghi dấu với các gam màu đặc trưng của thương hiệu là vàng nâu, trắng, đen sang trọng.

Trong đó, thiết kế mặt ngoài các tòa nhà bằng kính Low-E 3 lớp cao sát trần không chỉ mang đến tính thẩm mỹ mà còn có vai trò quan trọng trong tiết kiệm năng lượng, nền tảng của sự phát triển bền vững và tinh thần sống xanh của Masterise Homes cũng như của cộng đồng cư dân. Cửa sổ kính tràn cũng mang tới tầm nhìn đắt giá ngắm toàn cảnh biển hồ bất tận, mở rộng không gian, tối ưu ánh sáng và đón gió tự nhiên vào căn hộ.

Không gian bên trong cũng được chăm chút kỹ lưỡng, với thiết kế nội thất từ tập đoàn thiết kế số 1 thế giới Studio HBA (Mỹ) mang hơi thở hiện đại khéo léo kết hợp với gam màu nhẹ nhàng từ biển cả.

“Chúng tôi chọn gam màu ấm áp của đất, tạo cảm giác thâm trầm nghỉ ngơi. Và chúng tôi cũng chọn những sắc thái khác nhau của gam màu xanh biển và xanh lá, lấy cảm hứng từ thiên nhiên tươi đẹp bao phủ bên ngoài. Quan trọng nhất, chúng tôi muốn vẽ nên bản thiết kế vượt thời gian, giúp dự án tăng giá trị đầu tư trong dài hạn. Mười hay hai mươi năm nữa tính hiện đại của bản thiết kế hôm nay vẫn không bị lỗi thời và luôn tạo cho cư dân cảm giác tươi mới và sự thư giãn trong từng góc nhìn", ông Youssef cho biết.

ĐIỂM NHẤN THIẾT KẾ NỘI KHU ẤN TƯỢNG

Đặc biệt, bên cạnh yếu tố đại dương bao trùm, Masteri Waterfront còn mang yếu tố nước vào hệ tiện ích phong phú, đặc quyền dành riêng cho cư dân, nổi bật là những công trình ấn tượng như “lounge” trên mặt nước ngoài trời hay lầu vọng cảnh.

Yếu tố nước được ứng dụng trong thiết kế nội khu. Ảnh: Masterise Homes.

Bên cạnh đó, những Điểm nhấn thiết kế tiện ích nội khu đặc quyền được lấy cảm hứng từ 8 bức tranh nổi tiếng nhất của danh họa Van Gogh, tập trung vào sự tương phản và chuyển động của màu sắc và ánh sáng mang tới cảm quan cân bằng giữa vật chất và tinh thần. Có thể kể đến lounge thư giãn được lấy ý tưởng từ tác phẩm “The Starry Night” (Bầu trời đầy sao) hay khu vườn trên không lấy cảm hứng từ “Café Terrace at Night” (Café vỉa hè trong đêm).

Với thiết kế tinh tế hội tụ các giá trị mang tiêu chuẩn quốc tế cùng cảm hứng đại dương đầy sáng tạo Masteri Waterfront mang tới cộng đồng cư dân tương lai một không gian sống hoàn toàn khác biệt, an nhiên, thư thái, ngập tràn cảm hứng mỗi ngày.

