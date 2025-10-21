MBB phản hồi về hoạt động phát hành trái phiếu

MBB cho biết, các lô trái phiếu được đề cập đều đã được MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phần lớn đã tất toán, số còn lại (~ 650 tỷ đồng) đang được quản lý đúng quy định.

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (mã MBB-HOSE) thông tin chính thức về một số nội dung được nêu trong Kết luận Thanh tra của cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định cam kết bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, MB là một trong các tổ chức được thanh tra trong phạm vi hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với mục đích sử dụng vốn đã công bố là “phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư”.

Trong quá trình kiểm tra, một số lô trái phiếu được chọn mẫu rà soát tại thời điểm MB chưa triển khai hoạt động đầu tư, do ngân hàng tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay - phù hợp với nội dung và phạm vi đã công bố.

Theo MBB, các lô trái phiếu được đề cập đều đã được MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phần lớn đã tất toán, số còn lại (~ 650 tỷ đồng) đang được quản lý đúng quy định.

Trong thông báo của MB, MB cũng nhấn mạnh "MB luôn kiên định với các chuẩn mực quản trị hiện đại, duy trì sự ổn định tài chính và phát triển bền vững, nhằm phục vụ khách hàng, cổ đông và đối tác một cách hiệu quả và an toàn".

Mới đây, MB đã công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn mã MBBL2330004. Cụ thể, lô trái phiếu MBBL2330004, được phát hành ngày 13/10/2023 với tổng giá trị 500 tỷ đồng, đã được mua lại toàn bộ vào ngày 13/10/2025.

Lô trái phiếu này có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm và ngày đáo hạn ban đầu là 13/10/2030. Như vậy, MB đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu chỉ sau 2 năm kể từ ngày phát hành. Giá mua lại thực tế được công bố là 1.064.750.000 đồng/trái phiếu.