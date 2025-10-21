MBB phản hồi về hoạt động phát hành trái phiếu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Hà Anh
21/10/2025, 18:48
MBB cho biết, các lô trái phiếu được đề cập đều đã được MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phần lớn đã tất toán, số còn lại (~ 650 tỷ đồng) đang được quản lý đúng quy định.
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (mã MBB-HOSE) thông tin chính thức về một số nội dung được nêu trong Kết luận Thanh tra của cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định cam kết bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, MB là một trong các tổ chức được thanh tra trong phạm vi hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với mục đích sử dụng vốn đã công bố là “phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư”.
Trong quá trình kiểm tra, một số lô trái phiếu được chọn mẫu rà soát tại thời điểm MB chưa triển khai hoạt động đầu tư, do ngân hàng tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay - phù hợp với nội dung và phạm vi đã công bố.
Theo MBB, các lô trái phiếu được đề cập đều đã được MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phần lớn đã tất toán, số còn lại (~ 650 tỷ đồng) đang được quản lý đúng quy định.
Trong thông báo của MB, MB cũng nhấn mạnh "MB luôn kiên định với các chuẩn mực quản trị hiện đại, duy trì sự ổn định tài chính và phát triển bền vững, nhằm phục vụ khách hàng, cổ đông và đối tác một cách hiệu quả và an toàn".
Mới đây, MB đã công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn mã MBBL2330004. Cụ thể, lô trái phiếu MBBL2330004, được phát hành ngày 13/10/2023 với tổng giá trị 500 tỷ đồng, đã được mua lại toàn bộ vào ngày 13/10/2025.
Lô trái phiếu này có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm và ngày đáo hạn ban đầu là 13/10/2030. Như vậy, MB đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu chỉ sau 2 năm kể từ ngày phát hành. Giá mua lại thực tế được công bố là 1.064.750.000 đồng/trái phiếu.
Trong quý 3/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kết thúc quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng - trong đó, doanh thu trái cây đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ (880 tỷ đồng); doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt gần 428 tỷ đồng tăng 49% so với cùng kỳ (gần 288 tỷ), nhưng doanh thu bán heo chỉ đạt gần 40 tỷ, giảm 83% so với cùng kỳ (233,8 tỷ đồng)
Đã có 160 doanh nghiệp niêm yết đại diện 9,4% vốn hóa toàn thị trường công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3/2025 với lợi nhuận tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhóm quỹ thuộc CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa trở thành cổ đông lớn của GMD, kể từ ngày 15/10, sau khi nâng tổng sở hữu lên hơn 21,666 triệu cổ phiếu, chiếm 5,0802% vốn điều lệ.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: