Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

MBB phản hồi về hoạt động phát hành trái phiếu

Hà Anh

21/10/2025, 18:48

MBB cho biết, các lô trái phiếu được đề cập đều đã được MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phần lớn đã tất toán, số còn lại (~ 650 tỷ đồng) đang được quản lý đúng quy định.

Sơ đồ giá cổ phiếu MBB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu MBB trên TradingView.

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (mã MBB-HOSE) thông tin chính thức về một số nội dung được nêu trong Kết luận Thanh tra của cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định cam kết bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, MB là một trong các tổ chức được thanh tra trong phạm vi hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với mục đích sử dụng vốn đã công bố là “phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư”.

Trong quá trình kiểm tra, một số lô trái phiếu được chọn mẫu rà soát tại thời điểm MB chưa triển khai hoạt động đầu tư, do ngân hàng tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay - phù hợp với nội dung và phạm vi đã công bố. 

Theo MBB, các lô trái phiếu được đề cập đều đã được MB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phần lớn đã tất toán, số còn lại (~ 650 tỷ đồng) đang được quản lý đúng quy định.

Trong thông báo của MB, MB cũng nhấn mạnh "MB luôn kiên định với các chuẩn mực quản trị hiện đại, duy trì sự ổn định tài chính và phát triển bền vững, nhằm phục vụ khách hàng, cổ đông và đối tác một cách hiệu quả và an toàn".

Mới đây, MB đã công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn mã MBBL2330004. Cụ thể, lô trái phiếu MBBL2330004, được phát hành ngày 13/10/2023 với tổng giá trị 500 tỷ đồng, đã được mua lại toàn bộ vào ngày 13/10/2025.

Lô trái phiếu này có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm và ngày đáo hạn ban đầu là 13/10/2030. Như vậy, MB đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu chỉ sau 2 năm kể từ ngày phát hành. Giá mua lại thực tế được công bố là 1.064.750.000 đồng/trái phiếu.

VnEconomy

MBB trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

09:39, 06/08/2025

MBB dự kiến mua lại 100 triệu cổ phiếu quỹ

15:51, 21/04/2025

Nhà máy Z179 và T608 đăng ký chuyển nhượng 350.666 cổ phiếu MBB

08:56, 12/12/2024

Từ khóa:

chứng khoán kết luận của Thanh tra Chính phủ mbb trái phiếu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Đọc thêm

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Trong quý 3/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu từ bán heo giảm mạnh chỉ đạt hơn 40 tỷ đồng

Kết thúc quý 3/2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng - trong đó, doanh thu trái cây đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ (880 tỷ đồng); doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt gần 428 tỷ đồng tăng 49% so với cùng kỳ (gần 288 tỷ), nhưng doanh thu bán heo chỉ đạt gần 40 tỷ, giảm 83% so với cùng kỳ (233,8 tỷ đồng)

Đã có 160 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 3 tăng bùng nổ 114%, ngân hàng, chứng khoán lên

Đã có 160 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 3 tăng bùng nổ 114%, ngân hàng, chứng khoán lên "top"

Đã có 160 doanh nghiệp niêm yết đại diện 9,4% vốn hóa toàn thị trường công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3/2025 với lợi nhuận tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm quỹ VinaCapital trở thành cổ đông lớn của GMD

Nhóm quỹ thuộc CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa trở thành cổ đông lớn của GMD, kể từ ngày 15/10, sau khi nâng tổng sở hữu lên hơn 21,666 triệu cổ phiếu, chiếm 5,0802% vốn điều lệ.

Mua "chui", Chủ tịch S99 bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch 4 tháng

Ngày 13/6/2024, ông Hùng đã thực hiện giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu S99, nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan

Tiêu điểm

2

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

Thị trường

3

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

Tiêu điểm

4

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Dân sinh

5

Phân định thẩm quyền, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động lập pháp

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy