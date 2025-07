Sáu tháng đầu năm 2025, khoảng 125 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn

Công ty chứng khoán MB (MBS) vừa có báo cáo thị trường trái phiếu tháng 07/2025 – Hoạt động phát hành Trái phiếu doanh nghiệp đạt kỷ lục trong tháng 6.

Theo MBS Research, giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 6 đạt 123.7 nghìn tỷ đồng, tăng 79% so với tháng trước và tăng 87% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng năm 2025 đạt hơn 265.8 nghìn tỷ đồng, tăng 91.3% so với cùng kỳ.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, ước tính khoảng 125 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn (+68% so với cùng kỳ).

Tính đến cuối tháng 6, lợi suất Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng 11 điểm cơ bản so với cuối tháng 5 lên mức 3,2%/năm.

Hoạt động phát hành Trái phiếu doanh nghiệp đạt kỷ lục trong tháng 6

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 6 ghi nhận sự sôi động với 106 đợt phát hành mới có tổng giá trị phát hành thành công ước tính khoảng 123.7 nghìn tỷ đồng – tăng mạnh 87% so với cùng kỳ và là giá trị phát hành theo tháng cao nhất kể từ trước đến nay.

Trong đó nhóm Ngân hàng tiếp tục là đầu kéo với giá trị phát hành đạt hơn 98.5 nghìn tỷ đồng (+103% so với tháng trước, +91% so với cùng kỳ), chiếm 80% tổng giá trị phát hành.

Các doanh nghiệp có tổng giá trị phát hành cao trong tháng bao gồm: ACB (24.8 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 24 – 36 tháng, lãi suất 4.95% - 5.6%), TCB (16.5 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 24 - 36 tháng, lãi suất 5% - 5.1%), MBB (14.7 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 36 - 120 tháng, lãi suất 5% - 6.48%).

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt hơn 265.8 nghìn tỷ đồng, tăng 91.3% so với cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 6.8%, thấp hơn so với mức trung bình 7.2% của năm 2024.

Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất (chiếm 75% tổng giá trị phát hành) với gần 198.5 nghìn tỷ - tăng 131% so với cùng kỳ, tương đương 67% tổng giá trị phát hành của cả năm 2024. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 5.6%/năm, kỳ hạn bình quân 4.4 năm.

Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay bao gồm: TCB (37 nghìn tỷ đồng), ACB (29.2 nghìn tỷ đồng), và BIDV (17.8 nghìn tỷ đồng).

Theo MBS Research, xu hướng đẩy mạnh hoạt động phát hành của các tổ chức tín dụng cho thấy nhu cầu gia tăng vốn trung và dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng bất ngờ tăng tốc trong tháng cuối quý 2 lên mức 9.9% trong khi lãi suất huy động vẫn giữ mặt bằng thấp và MBS ước tính tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn khoảng 1.3 - 1.5 lần so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn.

Nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng 15% trong tháng 6 tháng đầu năm 2025 với tổng giá trị phát hành 40.2 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 10.5%/năm, kỳ hạn bình quân là 2.5 năm.

Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 6 sôi động.

Trong tháng 6, giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn ước tính khoảng hơn 63.6 nghìn tỷ đồng, tăng 193% so với tháng trước, và tăng 150% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngành Ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất 83.7% với tổng giá trị mua lại ước tính đạt gần 53.3 nghìn tỷ đồng (+166% so với cùng kỳ).

Ngoài ra, giá trị mua lại của nhóm ngành Dịch vụ cũng tăng mạnh hơn 9 lần so với cùng kỳ khi đạt 3.4 nghìn tỷ đồng, chiếm 5.3% tổng giá trị mua lại trong tháng.

Lũy kế 6 tháng năm 2025, khoảng 125 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn (+68% so với cùng kỳ), với đóng góp chủ yếu từ hoạt động mua lại của nhóm Ngân hàng (+54% so với cùng kỳ) và nhóm Bất động sản (+142% so với cùng kỳ).

Tháng 6 ghi nhận 11 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc/lãi Về tình hình chậm trả, tháng 6 ghi nhận 11 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc/lãi với trị giá khoảng 8.1 nghìn tỷ đồng.



Lũy kế 6 tháng năm 2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán ước khoảng 45 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 5% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của toàn thị trường, trong đó nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất với 65%.