Mẹ ruột Tổng giám đốc GEX đăng ký mua thêm 12 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã GEX-HOSE) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ.

Theo đó, bà Đào Thị Lơ - mẹ ruột ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu GEX, nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến từ ngày 6/10/2025-4/11/2025, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Hiện, giá cổ phiếu GEX tăng thêm 1,08% lên 56.100 đồng/cổ phiếu, bà Lơ sẽ phải chi hơn 673 tỷ để sở hữu thêm số cố phiếu trên và nâng số lượng sở hữu lên 39.467.998 cổ phiếu, chiếm 4,374% tổng số cổ phiếu GEX đang lưu hành.

Hiện ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc đang nắm giữ 213.229.790 cổ phiếu GEX, chiếm 23,63% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Còn bà Lơ, mẹ ruột ông Tuấn đang nắm giữ 27.467.998 cổ phiếu GEX, chiếm 3,04% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng tỷ lệ sở hữu của người thực hiện giao dịch và người có liên quan đang là 26,67%. Dự kiến, sau khi mua thêm đủ 12 triệu cổ phiếu nói trên, nâng tổng tỷ lệ sở hữu của người thực hiện giao dịch và người có liên quan lên thành 28,003% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Trước đó, GEX thông báo tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/9 và ngay thanh toán là ngày 10/10 tới.

Về tình hình kinh doanh, GEX ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng 6 tháng đầu năm đạt 793,5 tỷ đồng - tăng 320,5% so với cùng kỳ (188,7 tỷ) và 1.633,6 tỷ trên báo cáo tài chính hợp nhất, tăng 20,5% so với cùng kỳ (1.356 tỷ đồng).

Theo đó, VCSC nâng giá mục tiêu cho GEX thêm 104% nhưng hạ khuyến nghị từ "khả quan" xuống "phù hợp thị trường" do giá cổ phiếu đã tăng 251% trong 4 tháng qua.

VCSC cho biết, định giá cao hơn của VCSC chủ yếu được thúc đẩy bởi: định giá mảng thiết bị điện tăng 64% (phản ánh dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 5 năm cao hơn 34% và P/E mục tiêu cao hơn); định giá mảng khách sạn & văn phòng tăng 81% (định giá cao hơn cho Tổ hợp Fairmont vận hành vào quý 4/2025, so với định giá trước đây của VCSC chỉ dựa trên vốn chủ sở hữu); định giá mảng khu công nghiệp và vật liệu xây dựng tăng 33%; định giá VCW tăng gấp đôi (dựa trên dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số bình quân giai đoạn 2025-26 tăng gấp đôi); và tác động tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2026. Ngoài ra, VCSC giảm tỷ lệ chiết khấu tập đoàn từ 30% xuống 10%.

VCSC nâng tổng dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo của GEX giai đoạn 2025-29 thêm 44%, chủ yếu nhờ dự phóng tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số từ GEE cao hơn 34% (biên lợi nhuận gộp bình quân tăng 2,4 điểm % lên 16,1%), và tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cho VGC tăng 48% (triển vọng bàn giao đất khu công nghiệp mạnh hơn và tăng trưởng giá bán trung bình cao hơn).

Ngoài ra, VCSC dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo năm 2025 đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (-6% YoY), nhờ (1) lợi nhuận thoái vốn thấp hơn đạt 113 tỷ đồng (so với 1 nghìn tỷ đồng năm 2024), ảnh hưởng tác động tích cực của (2) dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi cao hơn 47% YoY.

Bên cạnh đó, VCSC dự phóng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo giai đoạn 2025-29 là 25%, nhờ CAGR của GEE/VGC/VCW lần lượt là 12%/12%/37% và đóng góp từ Tổ hợp Fairmont từ 2026.

Cũng theo VCSC, định giá GEX đã phản ánh đầy đủ hoạt động kinh doanh hiện tại với P/E dự phóng các năm 2025/26 là 33,3 lần/29,1 lần so với P/E trung vị 5 năm là 23,0 lần và yếu tố hỗ trợ đối với GEX là các dự án nhà ở mới, nhận được phê duyệt đầu tư khu công nghiệp mới, 800 MW điện gió bổ sung và rủi ro đối với GEX là lỗ đầu tư chứng khoán.