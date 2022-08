Meey Land gặt hái nhiều thành công sau 3 năm hoạt động

Ngày 15/8/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land tròn 3 tuổi, là doanh nghiệp khởi nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp và gây ra những thiệt hại nặng nề về mọi mặt, đặc biệt là kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Meey Land luôn nỗ lực mở rộng hoạt động kinh doanh, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế ngay từ khi mới thành lập để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và đời sống của cán bộ nhân viên.

Hệ sinh thái công nghệ Bất động sản Meey Land sau 3 năm ra mắt

Với vị thế là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ bất động sản, toàn thể cán bộ, nhân viên Meey Land sẽ đoàn kết, nỗ lực không ngừng nhằm hướng tới mục tiêu mang đến những sản phẩm, tiện ích tốt nhất phục vụ cho khách hàng.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, Meey Land luôn nỗ lực hoàn thiện và nâng cấp nhiều sản phẩm, với những ứng dụng đã ra mắt bước đầu được thị trường đón nhận như Nền tảng bản đồ số Meey Map (Lượt sử dụng trên web và lượt tải từ app đạt gần 40.000 lượt/năm); Cổng thông tin điện tử bất động sản trực tuyến Meeyland.com (Lượt sử dụng website đạt trên 37.500/năm), App Meey Land (Lượt tải và sử dụng là 60.600/năm); Nền tảng kết nối và hỗ trợ chạy quảng cáo cho người làm bất động sản - Meey Ads ( gần 2.000 chiến dịch quảng cáo bất động sản trên Google và Facebook, hơn 1.000 dự án Bất động sản quảng cáo trên Meey Ads); Ứng dụng quản lý khách hàng và nguồn hàng dành riêng cho nhà môi giới bất động sản - Meey CRM đạt trên 100.000 lượt tải cùng một số các sản phẩm khác đang trong quá trình nghiên cứu và thực hiện.

Hệ sinh thái công nghệ Bất động sản Meey Land bao gồm 26 sản phẩm/ứng dụng chuyển đổi số chuyên biệt cho ngành Bất động sản.

Ứng dụng quản lý khách hàng và quỹ hàng chuyên biệt cho nhà môi giới Bất động sản - Meey CRM được xây dựng nhằm hỗ trợ nhà môi giới giải quyết bài toán về quản lý khách hàng, công việc, bất động sản, nhu cầu, doanh thu, hoa hồng cho cá nhân và tổ chức kinh doanh bất động sản.

Meey CRM được đánh giá là phù hợp với nhiều đối tượng, từ cá nhân đến nhóm, sàn giao dịch, tổ chức, công ty, chủ đầu tư….đáp ứng nhu cầu cho cả nhà môi giới cá nhân và dự án; Lưu trữ và quản lý thông tin chuyên biệt trong lĩnh vực bất động sản; Phân quyền chuyên sâu 2 lớp và bảo mật dữ liệu, phân quyền truy cập và thao tác dữ liệu đến từng người dùng; So khớp thông minh thông qua việc ứng dụng công nghệ AI giúp tìm kiếm và gợi ý những nhu cầu phù hợp và tự động thông báo khi có những nhu cầu mới; Liên kết với các nền tảng khác trong Hệ sinh thái Meey Land khi kết nối và khai thác toàn bộ các sản phẩm trên hệ sinh thái thông qua nền tảng chung Meey ID.

Với mục tiêu “ Quy hoạch rõ ràng, sẵn sàng giao dịch”, Meey Map ra đời góp phần giải quyết những tồn tại của thị trường bất động sản, mang đến trải nghiệm tìm kiếm tối ưu khi cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến bất động sản thông qua nền tảng bản đồ, góp phần minh bạch hoá thông tin, giảm thiểu tranh chấp, hỗ trợ đưa ra quyết định mua/bán, đầu tư bất động sản. cấp thông tin, đảm bảo tính minh bạch, khách quan.

Tính đến thời điểm hiện tại, ứng dụng App Meey Land đang được khách hàng đặc biệt ưa chuộng và tin dùng bởi tính phù hợp và tiện lợi khi có thể cài đặt trên điện thoại thông minh, chỉ cần ngồi tại nhà đã có thể tìm kiếm thông tin hay giao dịch bất động sản, thao tác nhanh chóng với độ bảo mật cao.Với những ưu điểm nổi trội như số lượng tin đăng nhiều, mới và chính xác và được cập nhật liên tục; Xây dựng các chức năng tập trung vào đối tượng người dùng; Tổ chức thông tin tin đăng theo nhu cầu và loại nhà đất; Sử dụng AI gợi ý thông minh theo nhu cầu người dùng và quản lý tin đăng dễ dàng, minh bạch.

Meey Ads - Nền tảng quảng cáo bất động sản "All in one" hiệu quả, tích hợp đa nền tảng, là giải pháp quảng cáo cho hàng triệu khách hàng, giúp tăng tính thanh khoản của bất động sản và đột phá doanh thu.

Doanh nghiệp start-up và dấu ấn trên thị trường Proptech

Công nghệ thông tin cho ngành Bất động sản (Proptech) là một xu hướng còn khá mới nhưng được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị cho xã hội thông qua việc giúp cho thị trường bất động sản trở nên minh bạch hơn, giao dịch nhanh chóng, tăng tính thanh khoản và lưu thông dòng tiền cho các chủ đầu tư.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, sau 03 năm thành lập, Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land không ngừng lớn mạnh, quy mô nhân sự tăng từ 70 lên 550 người với cơ cấu tổ chức bao gồm 4 khối, 9 ban, 18 trung tâm và 50 phòng chuyên môn. Đồng thời, mở rộng nhiều Văn phòng đại diện tại Việt Nam và nước ngoài.

Những con số ấn tượng trong quá trình phát triển của Meey Land.

Meey Land luôn kiên định với chiến lược xây dựng hệ sinh thái 26 sản phẩm chuyển đổi số chuyên biệt cho ngành bất động sản, tập trung giải quyết nhu cầu và nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua việc xây dựng và hoàn thiện các phiên bản App của từng ứng dụng.

Cùng xu thế “chuyển đổi số” đang diễn ra mạnh mẽ ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Meey Land là đơn vị tiên phong chuyển đổi số trong ngành Bất động sản tại Việt Nam và ghi dấu thông qua những giải thưởng danh giá như Việt Nam Digital Awards 2021 với sản phẩm Meey CRM; Top 10 nhà cung ứng dịch vụ Bất động sản tốt nhất năm 2021; Sao Khuê 2022 với sản phẩm Cổng thông tin bất động sản 4.0 - Meeyland,….

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 97 - 99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Website: https://meeygroup.com/

Email: contact@meeyland.com

Điện thoại: 0249 999 2999.