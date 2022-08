Meey Land sẽ hợp tác với Viện BSI Việt Nam để chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin

Tiêu chuẩn 9001:2015 (Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý và yêu cầu để thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp không phân biệt loại hình, quy mô hay lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

Tiêu chuẩn 27001:2013 (Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu) quy định các yêu cầu đối với hoạt động thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thông tin của một tổ chức. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu cho việc đánh giá và xử lý rủi ro, an toàn thông tin phù hợp với yêu cầu của tổ chức.

Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land cùng Viện Tiêu Chuẩn Anh BSI Việt Nam thống nhất tiến độ năng lực tự xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn thông tin tại Meey Land gồm 3 giai đoạn: Đào tạo và chuẩn bị; Triển khai áp dụng và Đánh giá chứng nhận.

Giai đoạn 1 sẽ tiến hành đào tạo nhận thức chung và diễn giải các yêu cầu của Hệ thống Quản lý ISO 9001, ISO 27001; Đào tạo phương pháp xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thông tin theo 2 tiêu chuẩn trên. Đồng thời, Meey Land tự thực hiện biên soạn, chỉnh sửa tài liệu theo yêu cầu của các tiêu chuẩn và phân tích thực trạng của hệ thống.

Giai đoạn 2 tập trung đào tạo phương pháp và thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO 9001, ISO 27001; Đào tạo phương pháp đánh giá nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 19011:2018, áp dụng cho tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001; Lập kế hoạch và đánh giá nội bộ, khắc phục sau đánh giá và đánh giá thử.

Giai đoạn 3 tiến hành đánh giá cấp chứng nhận năm đầu giai đoạn 1 và 2, khắc phục sau đánh giá và đánh giá giám sát duy trì chứng nhận lần 1.

Đội ngũ nhân sự BSI Việt Nam tham gia đào tạo là các chuyên gia, giảng viên được công nhận là những người đi đầu trong các lĩnh vực với kinh nghiệm được tích lũy từ quá trình đào tạo/đánh giá cho nhiều đơn vị lớn tại Việt Nam và trên thế giới.

Lãnh đạo BSI Việt Nam chia sẻ về định hướng hợp tác giữa Meey Land và BSI Việt Nam

Đại diện BSI Việt Nam, bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Trưởng Đại diện Văn phòng BSI Hà Nội cho biết, mỗi doanh nghiệp đều có những mục tiêu khác nhau khi tiếp cận và hoàn thiện hệ thống quản lý để đạt yêu cầu của tiêu chuẩn ISO. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land là tính cầu thị và nhiệt huyết, nỗ lực được thể hiện ngay từ những ngày đầu hợp tác từ Ban lãnh đạo, các cấp quản lý tới nhân viên. Quá trình tham gia đào tạo để có năng lực tự thực hiện hệ thống và đạt chứng nhận cho 1 tiêu chuẩn luôn là thách thức đối với bất kì một doanh nghiệp lớn nào, đặc biệt đối với một start-up.

Tại dự án này, Meey Land triển khai tích hợp 2 tiêu chuẩn là ISO 9001:2015 và ISO 27001:2013, trong tương lai, bổ sung các tiêu chuẩn khác phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Các chuyên gia cao cấp của Viện Tiêu Chuẩn Anh BSI Việt Nam sẽ thực hiện các khóa đào để hỗ trợ Meey Land có năng lực tự xây dựng và thực hiện hệ thống để đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn nêu trên”.

Ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land chia sẻ tại sự kiện.

Về phía Meey Land, ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land nhấn mạnh, là một doanh nghiệp khởi nghiệp proptech tại Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và phát triển.

"Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của việc chuẩn hóa hệ thống, cung cấp kiến thức, thông tin cơ bản về văn hóa tiêu chuẩn nhằm tạo niềm tin cho khách hàng về sản phẩm của Công ty với độ an toàn cao, đáng tin cậy và có chất lượng tốt. Từ đó, xây dựng và củng cố thương hiệu doanh nghiệp, giữ vững vị thế tiên phong trong chuyển đổi số ngành bất động sản, góp phần thay đổi nhịp độ thị trường này bằng cách áp dụng các mô hình kinh doanh mới, phát triển những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thế hệ khách hàng mới. Quá trình thực hiện để cấp các chứng nhận tiêu chuẩn ISO sẽ là sự đoàn kết, nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên tại các phòng/ban trong Công ty nhằm nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự và đảm bảo phát triển với hiệu quả cao nhất”, ông Chung nói.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land được đánh giá là đơn vị tiên phong chuyển đổi số ngành bất động sản nhằm tăng tính thanh khoản, khai thác tối đa công năng sử dụng bất động sản, góp phần khẳng định trí tuệ Việt - thương hiệu Việt.

Một số sản phẩm/ứng dụng của Meey Land đã được ra mắt và bước đầu được đánh giá cao trên thị trường như ứng dụng quản lý khách hàng và nguồn hàng dành riêng cho nhà môi giới bất động sản - Meey CRM; Nền tảng bản đồ số Meey Map; Cổng thông tin điện tử bất động sản trực tuyến meeyland.com, App Meey Land; Nền tảng kết nối và hỗ trợ chạy quảng cáo cho người làm bất động sản - Meey Ads.

Trong tương lai, Meey Land hướng tới hoàn thiện, thêm mới và tối ưu các sản phẩm, đẩy nhanh quá trình sáng tạo góp phần giải quyết những vấn đề nan giải của thị trường bất động sản Việt Nam.