Met Gala: Thời trang, người nổi tiếng, ẩm thực và truyền thông hợp thành hệ sinh thái tỷ USD
Băng Sơn
08/05/2026, 10:50
Mỗi năm, Met Gala chỉ diễn ra trong vài giờ tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở thành phố New York City. Nhưng tác động của sự kiện này đối với ngành thời trang, truyền thông, giải trí và kinh tế xa xỉ toàn cầu lại kéo dài nhiều tháng sau đó...
Nếu trước đây Met Gala chủ yếu được xem là một buổi gây quỹ
cho Viện Trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (The MET), thì hiện nay sự kiện này đã trở thành một
trong những “cỗ máy sản xuất giá trị hình ảnh” lớn nhất thế giới.
Tại đây, thời
trang, người nổi tiếng, truyền thông, ẩm thực và mạng xã hội cùng vận hành như
một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh, nơi sự chú ý được chuyển hóa trực tiếp
thành doanh thu. Năm 2026, điều đó càng thể hiện rõ hơn khi chủ đề “Thời
trang là nghệ thuật” biến toàn bộ đêm tiệc thành một trải nghiệm thị giác tổng
thể, từ thảm đỏ, ánh sáng, bàn tiệc cho tới thực đơn.
Theo nhiều nguồn truyền
thông quốc tế, giá vé cá nhân của Met Gala năm nay cao nhất đến 100.000 USD,
trong khi một bàn tiệc cho khách quen là những nhà mốt tài trợ trang phục thảm
đỏ có thể vượt mốc 350.000 USD, tùy vị trí và quyền lợi xuất hiện hình ảnh.
Chỉ khách mời kém nổi tiếng mới phải trực tiếp mua vé. Các tập
đoàn thời trang, mỹ phẩm, trang sức, đồng hồ và công nghệ mới là những bên chi
tiền để đưa nghệ sĩ và nhân vật có tầm ảnh hưởng lên thảm đỏ. Thực tế, các
thương hiệu không mua chỗ ngồi để dùng bữa mà mua khả năng xuất hiện trong hệ
sinh thái truyền thông toàn cầu gồm ảnh từ Getty Images, video trên TikTok, bài
viết trên Vogue, xu hướng Instagram và hàng tỷ lượt hiển thị trên mạng xã hội.
Trong nền kinh tế số, nơi sự chú ý trở thành tài sản quan trọng,
Met Gala là một trong số ít sự kiện còn có khả năng tạo ra giá trị truyền thông
khổng lồ chỉ sau vài giờ diễn ra. Một bộ váy xuất hiện đúng thời điểm có thể tạo
ra hàng chục triệu lượt tương tác.
Một khoảnh khắc trên thảm đỏ có thể làm tăng
giá trị truyền thông của thương hiệu chỉ trong một đêm. Một bài đăng Instagram
từ người nổi tiếng có thể mang lại hiệu quả quảng cáo tương đương chiến dịch
nhiều triệu USD. Ở góc độ đó, Met Gala hiện đại gần giống một “sàn giao dịch
hình ảnh” của ngành xa xỉ toàn cầu.
Điểm đáng chú ý của Met Gala 2026 là vai trò ngày càng lớn của
ẩm thực trong việc xây dựng hệ thống hình ảnh ấy. Nếu trong quá khứ, bữa tối
gala chỉ là phần phụ của sự kiện, thì hiện nay thực đơn đã trở thành một phần của
chiến lược truyền thông thị giác. Olivier Cheng, người tiếp tục phụ trách phần ẩm
thực năm nay, được nhiều tạp chí quốc tế mô tả như một “giám đốc sáng tạo trải
nghiệm” hơn là đầu bếp truyền thống.
Toàn bộ thực đơn được xây dựng như một bộ
sưu tập thời trang thu nhỏ với ba phần: “Khu vườn”, “Tượng điêu khắc” và “Phom
dáng”. Món burrata đầu mùa với cà chua xanh, hoa cơm cháy và quả lý
gai được trình bày như một khu vườn mùa hè kiểu Ý.
Món thịt cừu nướng với kem nấm
morel có cấu trúc giống một tác phẩm điêu khắc. Trong khi đó, các món tráng miệng
như kem sô cô la mâm xôi, pavlova dâu tây hay bánh ca cao cà phê với sô cô la
trắng được thiết kế với kết cấu mềm, nhẹ và gần như “phi trọng lượng”…
Điều này phản ánh cách ngành xa xỉ hiện đại nhìn nhận ẩm thực
không chỉ là trải nghiệm vị giác mà còn là công cụ sản xuất hình ảnh. Một món
ăn tại Met Gala phải đáp ứng nhiều tiêu chí hơn một món ăn cao cấp thông thường:
lên hình đẹp dưới đèn flash, không gây mùi mạnh, không làm lem lớp trang điểm,
không khiến khách mời khó di chuyển trong trang phục ôm sát, không tạo cảm giác
nặng nề và quan trọng nhất là không phá vỡ “câu chuyện thị giác” của đêm diễn….
Đó là lý do danh sách “món cấm” tại Met Gala đã trở thành đề
tài quen thuộc trên truyền thông quốc tế. Tỏi, hành, hẹ, bánh mì vụn và các món
ăn dễ gây mùi hoặc làm bẩn trang phục gần như không xuất hiện trên bàn tiệc.
Nhìn
bề ngoài, những quy tắc này có vẻ cực đoan, nhưng chúng phản ánh logic cốt lõi
của ngành xa xỉ hiện đại: kiểm soát mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến hình ảnh. Một
vết nước sốt trên váy cao cấp, một mùi thức ăn quá nồng hay một vụn bánh mì trên
bàn tiệc đều bị xem là phá vỡ “ảo tưởng hoàn hảo” mà Met Gala muốn tạo ra.
Ở góc độ rộng hơn, điều này cho thấy sự chuyển dịch của văn
hóa tiêu dùng hậu đại dịch. Nếu trước đây ngành thời trang xa xỉ theo đuổi sự
phô trương trực diện thông qua logo lớn, thiết kế nổi bật và những tuyên ngôn
“hãy nhìn tôi”, thì vài năm gần đây giới siêu giàu bắt đầu chuyển sang kiểu thẩm
mỹ tiết chế hơn, mềm hơn, ít phô diễn hơn nhưng tinh vi hơn nhiều. Nói cách
khác, quyền lực mới không còn nằm ở việc thể hiện sự giàu có một cách trực tiếp
mà nằm ở khả năng xây dựng “gu”.
Tương tự là sự thay đổi của ngành thời trang trong thời đại
mạng xã hội. Nếu trước đây một bộ váy cần “dễ mặc”, thì hiện nay điều quan trọng
hơn là “dễ xuất hiện” trên Instagram, TikTok hay Getty Images. Giá trị không
còn nằm hoàn toàn ở vật thể mà ở khả năng tạo ra câu chuyện, cảm xúc và mức độ
lan truyền của hình ảnh.
Và có lẽ đó chính là điều Met Gala thực sự đại diện trong thời
đại hiện nay: không chỉ là thời trang hay nghệ thuật, mà là mô hình hoàn hảo nhất
của nền kinh tế hình ảnh toàn cầu, nơi mọi trải nghiệm đời sống đều có thể được
chuyển hóa thành giá trị thương mại thông qua sức mạnh của sự chú ý.
