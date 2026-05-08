Met Gala: Thời trang, người nổi tiếng, ẩm thực và truyền thông hợp thành hệ sinh thái tỷ USD

Mỗi năm, Met Gala chỉ diễn ra trong vài giờ tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở thành phố New York City. Nhưng tác động của sự kiện này đối với ngành thời trang, truyền thông, giải trí và kinh tế xa xỉ toàn cầu lại kéo dài nhiều tháng sau đó...

Nếu trước đây Met Gala chủ yếu được xem là một buổi gây quỹ cho Viện Trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (The MET), thì hiện nay sự kiện này đã trở thành một trong những “cỗ máy sản xuất giá trị hình ảnh” lớn nhất thế giới.

Tại đây, thời trang, người nổi tiếng, truyền thông, ẩm thực và mạng xã hội cùng vận hành như một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh, nơi sự chú ý được chuyển hóa trực tiếp thành doanh thu. Năm 2026, điều đó càng thể hiện rõ hơn khi chủ đề “Thời trang là nghệ thuật” biến toàn bộ đêm tiệc thành một trải nghiệm thị giác tổng thể, từ thảm đỏ, ánh sáng, bàn tiệc cho tới thực đơn.

Theo nhiều nguồn truyền thông quốc tế, giá vé cá nhân của Met Gala năm nay cao nhất đến 100.000 USD, trong khi một bàn tiệc cho khách quen là những nhà mốt tài trợ trang phục thảm đỏ có thể vượt mốc 350.000 USD, tùy vị trí và quyền lợi xuất hiện hình ảnh.

Chỉ khách mời kém nổi tiếng mới phải trực tiếp mua vé. Các tập đoàn thời trang, mỹ phẩm, trang sức, đồng hồ và công nghệ mới là những bên chi tiền để đưa nghệ sĩ và nhân vật có tầm ảnh hưởng lên thảm đỏ. Thực tế, các thương hiệu không mua chỗ ngồi để dùng bữa mà mua khả năng xuất hiện trong hệ sinh thái truyền thông toàn cầu gồm ảnh từ Getty Images, video trên TikTok, bài viết trên Vogue, xu hướng Instagram và hàng tỷ lượt hiển thị trên mạng xã hội.

Thời trang, người nổi tiếng, truyền thông, ẩm thực và mạng xã hội cùng vận hành như một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh.

Trong nền kinh tế số, nơi sự chú ý trở thành tài sản quan trọng, Met Gala là một trong số ít sự kiện còn có khả năng tạo ra giá trị truyền thông khổng lồ chỉ sau vài giờ diễn ra. Một bộ váy xuất hiện đúng thời điểm có thể tạo ra hàng chục triệu lượt tương tác.

Một khoảnh khắc trên thảm đỏ có thể làm tăng giá trị truyền thông của thương hiệu chỉ trong một đêm. Một bài đăng Instagram từ người nổi tiếng có thể mang lại hiệu quả quảng cáo tương đương chiến dịch nhiều triệu USD. Ở góc độ đó, Met Gala hiện đại gần giống một “sàn giao dịch hình ảnh” của ngành xa xỉ toàn cầu.

Điểm đáng chú ý của Met Gala 2026 là vai trò ngày càng lớn của ẩm thực trong việc xây dựng hệ thống hình ảnh ấy. Nếu trong quá khứ, bữa tối gala chỉ là phần phụ của sự kiện, thì hiện nay thực đơn đã trở thành một phần của chiến lược truyền thông thị giác. Olivier Cheng, người tiếp tục phụ trách phần ẩm thực năm nay, được nhiều tạp chí quốc tế mô tả như một “giám đốc sáng tạo trải nghiệm” hơn là đầu bếp truyền thống.

Nếu trong quá khứ, bữa tối gala chỉ là phần phụ của sự kiện, thì hiện nay thực đơn đã trở thành một phần của chiến lược truyền thông thị giác.

Toàn bộ thực đơn được xây dựng như một bộ sưu tập thời trang thu nhỏ với ba phần: “Khu vườn”, “Tượng điêu khắc” và “Phom dáng”. Món burrata đầu mùa với cà chua xanh, hoa cơm cháy và quả lý gai được trình bày như một khu vườn mùa hè kiểu Ý.

Món thịt cừu nướng với kem nấm morel có cấu trúc giống một tác phẩm điêu khắc. Trong khi đó, các món tráng miệng như kem sô cô la mâm xôi, pavlova dâu tây hay bánh ca cao cà phê với sô cô la trắng được thiết kế với kết cấu mềm, nhẹ và gần như “phi trọng lượng”…

Điều này phản ánh cách ngành xa xỉ hiện đại nhìn nhận ẩm thực không chỉ là trải nghiệm vị giác mà còn là công cụ sản xuất hình ảnh. Một món ăn tại Met Gala phải đáp ứng nhiều tiêu chí hơn một món ăn cao cấp thông thường: lên hình đẹp dưới đèn flash, không gây mùi mạnh, không làm lem lớp trang điểm, không khiến khách mời khó di chuyển trong trang phục ôm sát, không tạo cảm giác nặng nề và quan trọng nhất là không phá vỡ “câu chuyện thị giác” của đêm diễn….

Đó là lý do danh sách “món cấm” tại Met Gala đã trở thành đề tài quen thuộc trên truyền thông quốc tế. Tỏi, hành, hẹ, bánh mì vụn và các món ăn dễ gây mùi hoặc làm bẩn trang phục gần như không xuất hiện trên bàn tiệc.

Những món ăn mới được tiết lộ của Met Gala 2026.

Nhìn bề ngoài, những quy tắc này có vẻ cực đoan, nhưng chúng phản ánh logic cốt lõi của ngành xa xỉ hiện đại: kiểm soát mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến hình ảnh. Một vết nước sốt trên váy cao cấp, một mùi thức ăn quá nồng hay một vụn bánh mì trên bàn tiệc đều bị xem là phá vỡ “ảo tưởng hoàn hảo” mà Met Gala muốn tạo ra.

Ở góc độ rộng hơn, điều này cho thấy sự chuyển dịch của văn hóa tiêu dùng hậu đại dịch. Nếu trước đây ngành thời trang xa xỉ theo đuổi sự phô trương trực diện thông qua logo lớn, thiết kế nổi bật và những tuyên ngôn “hãy nhìn tôi”, thì vài năm gần đây giới siêu giàu bắt đầu chuyển sang kiểu thẩm mỹ tiết chế hơn, mềm hơn, ít phô diễn hơn nhưng tinh vi hơn nhiều. Nói cách khác, quyền lực mới không còn nằm ở việc thể hiện sự giàu có một cách trực tiếp mà nằm ở khả năng xây dựng “gu”.

Mạng xã hội đã ngay lập tức ví von những trang phục nổi bật của Met Gala năm nay với các món ăn.

Tương tự là sự thay đổi của ngành thời trang trong thời đại mạng xã hội. Nếu trước đây một bộ váy cần “dễ mặc”, thì hiện nay điều quan trọng hơn là “dễ xuất hiện” trên Instagram, TikTok hay Getty Images. Giá trị không còn nằm hoàn toàn ở vật thể mà ở khả năng tạo ra câu chuyện, cảm xúc và mức độ lan truyền của hình ảnh.

Và có lẽ đó chính là điều Met Gala thực sự đại diện trong thời đại hiện nay: không chỉ là thời trang hay nghệ thuật, mà là mô hình hoàn hảo nhất của nền kinh tế hình ảnh toàn cầu, nơi mọi trải nghiệm đời sống đều có thể được chuyển hóa thành giá trị thương mại thông qua sức mạnh của sự chú ý.