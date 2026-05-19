MEYGROUP được tỉnh An Giang trao biên bản ghi nhớ nghiên cứu khảo sát đầu tư khu phức hợp biển tổng vốn đầu tư 105.500 tỷ đồng

Ngày 17/5/2026, tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland (MEYGROUP) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với UBND tỉnh An Giang về nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án khu phức hợp đô thị du lịch - vui chơi giải trí tại Đông Nam Phú Quốc.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến 105.500 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, đô thị biển và du lịch địa phương trong giai đoạn mới.

TẠO ĐÒN BẨY TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO AN GIANG

Hội nghị được tổ chức nhằm công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; qua đó giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các lãnh đạo và đại biểu tham dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang. Ảnh: Meyland.

Sau sáp nhập, An Giang trở thành tỉnh có quy mô lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích 9.888,91 km2 và dân số khoảng 4,9 triệu người, đồng thời sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, du lịch và dịch vụ. Đây cũng là nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 – 2030.

Theo quy hoạch vừa được công bố, An Giang hướng tới mô hình phát triển đa cực, khai thác đồng thời lợi thế kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, logistics, du lịch và kinh tế biển. Trong đó, phát triển đô thị biển quy mô lớn được xem là dư địa để nâng cấp hạ tầng và thu hút dòng vốn chất lượng cao. Địa phương cũng tiếp tục đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược nhằm tái định hình diện mạo đô thị và kiến tạo các động lực tăng trưởng mới.

Giữa bối cảnh đó, sự tham gia của các doanh nghiệp có tiềm lực như MEYGROUP vào quá trình nghiên cứu, khảo sát đầu tư không chỉ bổ sung nguồn lực phát triển mà còn mở ra thêm không gian sống mới hiện đại, chất lượng cao tại An Giang.

Theo nội dung bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án khu phức hợp đô thị du lịch và vui chơi giải trí tại phía Đông Nam Phú Quốc theo định hướng hiện đại và đồng bộ, góp phần kiến tạo điểm đến đẳng cấp và trải nghiệm đặc sắc cho cư dân và du khách.

Ông Đặng Quang Minh - Chủ tịch HĐQT MEYGROUP (ngoài cùng bên phải) nhận bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án mới tại An Giang. Ảnh: Meyland.

Chia sẻ về sự kiện, ông Đặng Quang Minh – Chủ tịch HĐQT MEYGROUP cho biết đây là niềm vinh dự lớn đối với doanh nghiệp, đồng thời cũng là cơ hội và động lực để MEYGROUP đóng góp nhiều hơn vào quá trình nâng cấp đô thị, hạ tầng và chất lượng sống tại địa phương.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển cho đô thị ven biển, thúc đẩy thương mại, du lịch, dịch vụ và tạo thêm nhiều việc làm trong tương lai. Đối với MEYGROUP, đây không đơn thuần là hoạt động xúc tiến đầu tư mà còn là bước đi tiếp theo trong hành trình đồng hành dài hạn cùng sự lớn mạnh của đặc khu Phú Quốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.

TIẾP NỐI HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO NHỮNG ĐÔ THỊ ĐÁNG SỐNG

Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, Tập đoàn Tân Á Đại Thành kiên định với triết lý “chất lượng làm nên uy tín thương hiệu”, lấy giá trị bền vững làm nền tảng trong mỗi sản phẩm và mỗi dự án. Trên nền tảng đó, MEYGROUP ra đời với định hướng phát triển “Bất động sản Tinh khiết”, xây dựng các đô thị hiện đại, đồng bộ và giàu bản sắc, hướng tới lan tỏa giá trị sống tích cực cho cộng đồng.

MEYGROUP theo đuổi chiến lược kiến tạo những đô thị đáng sống với hệ sinh thái đồng bộ, đồng thời cam kết về chất lượng, tiến độ và trải nghiệm thực tế qua loạt dự án đang triển khai trên cả nước như Meyhomes Capital Phú Quốc (An Giang), Galia Hanoi, Rivea Hanoi (Hà Nội) hay Mey Retreat Bãi Lữ (Nghệ An)…

Trong hành trình ấy, Meyhomes Capital Phú Quốc là dấu ấn tiên phong của MEYGROUP tại đảo Ngọc. Không dừng lại ở việc phát triển một dự án bất động sản riêng lẻ, doanh nghiệp từng bước tham gia vào quá trình kiến tạo đô thị mới, bổ sung hệ sinh thái dịch vụ và góp phần nâng cao đời sống cho cư dân địa phương.

Một góc phố nhộn nhịp trong lòng đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc. Ảnh: Meyland.

Với quy mô 268ha, Meyhomes Capital Phú Quốc được định hướng trở thành đô thị “all-in-one” hiện đại tại Nam đảo, góp phần thay đổi diện mạo khu vực đồng thời xây dựng một môi trường sống tiện nghi và văn minh, là nền tảng quan trọng để Phú Quốc trở thành một “thành phố quốc tế”.

Bên cạnh những điểm đến du lịch hấp dẫn đóng góp cho du lịch Phú Quốc, Meyhomes Capital cũng tập trung xây dựng một nền tảng sống chất lượng thông qua hệ thống hạ tầng, hệ sinh thái đồng bộ. Đơn cử như việc bắt tay cùng thương hiệu giáo dục uy tín Đoàn Thị Điểm để đưa về đảo Ngọc hệ thống trường liên cấp Meyschool đã cho thấy tầm nhìn và trọng tâm phát triển của MEYGROUP: Không chỉ xây một đô thị đáng sống, doanh nghiệp thực sự tham gia và đồng hành cùng tương lai phát triển bền vững của địa phương.

Tiếp nối thành công đã có được, việc ký kết hợp tác nghiên cứu dự án khu phức hợp đô thị du lịch và vui chơi giải trí tại An Giang được xem là bước đi tiếp theo của MEYGROUP trong định hướng phát triển các đô thị tầm vóc và đáng sống. Dự án được kỳ vọng mở ra thêm không gian đô thị, dịch vụ và trải nghiệm mới cho địa phương, đồng thời thể hiện cam kết gắn bó của doanh nghiệp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.