Trang chủ Thế giới

Microsoft, Nvidia và nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ rót hàng chục tỷ USD vào Anh

Hoài Thu

17/09/2025, 09:07

Trong đó, riêng Microsoft có kế hoạch đầu tư hơn 30 tỷ USD...

Ông Satya Nadella, CEO của Microsoft - Ảnh: Getty Images
Ông Satya Nadella, CEO của Microsoft - Ảnh: Getty Images

Tập đoàn công nghệ Microsoft ngày 16/9 thông báo kế hoạch đầu tư 30 tỷ USD vào Anh trong thời gian từ nay tới năm 2028. Kế hoạch này nằm trong chiến lược xây dựng một loạt cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu của tập đoàn.

“Khoản đầu tư sẽ giúp Microsoft xây dựng siêu máy tính lớn nhất tại Anh với hơn 23.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến”, tập đoàn Mỹ cho biết và nói thêm rằng công ty sẽ hợp tác với Nscale, một công ty điện toán đám mây của Anh, trong kế hoạch đầu tư này.

Ngoài Microsoft, một loạt công ty công nghệ lớn của Mỹ như Nvidia, Google, OpenAI và Salesforce cũng công bố kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào Anh. Tổng số vốn đầu tư được cam kết lên tới hơn 40 tỷ USD.

Loạt cam kết đầu tư được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị có chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh. Ông Trump đã tới Anh vào tối ngày 16/9. Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra ngày 17/9 tại cung điện Windsor theo nghi lễ hoàng gia dưới sự chủ trì của Quốc vương Charles và Hoàng hậu Camilla.

Trong chuyến thăm này của ông Trump, mọi chú ý đổ dồn vào Thủ tướng Anh Keir Starmer, người đang chịu áp lực ổn định tình hình đất nước sau khi Phó Thủ tướng Angela Rayner từ chức vì các chính sách thuế nhà ở và cải tổ nội các lớn.

Trong một cuộc họp qua điện thoại ngay 16/9, Chủ tịch Microsoft Brad Smith cho biết thời gian qua, lập trường của ông đối với nước Anh đã thay đổi theo hướng nồng ấm hơn. Trước đó, ông từng chỉ trích Chính phủ Anh vì cố gắng ngăn chặn thương vụ mua lại Activision-Blizzard trị giá 69 tỷ USD của Microsoft vào năm 2023. Thương vụ này đã được cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh thông qua vào cuối năm đó.

“Không phải lúc nào tôi cũng lạc quan về môi trường kinh doanh ở Anh. Tuy nhiên, tôi rất phấn khởi trước những bước đi của Chính phủ trong vài năm qua”, ông Smith phát biểu.

Trong một thông báo cuối ngày 16/9, Chính phủ Anh cho biết vào ngày 17/9, ông Starmer và ông Trump dự kiến sẽ ký một thỏa thuận mới giữa hai nước “mở ra cơ hội đầu tư và hợp tác về công nghệ AI, lượng tử và hạt nhân”.

Trong thông báo ngày 16/9, Nvidia cho biết sẽ đầu tư khoảng 15 tỷ USD vào Anh, hợp tác với Nscale và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng CoreWeave của Mỹ. Trong đó, công ty dự kiến triển khai khoảng 120.000 GPU Blackwell của mình tại Anh - kế hoạch lớn nhất từ trước tới nay của công ty tại châu Âu.

“Kế hoạch đầu tư này sẽ biến Anh trở thành một nhà sản xuất AI chứ không chỉ là nơi tiếp nhận AI”, ông David Hogan, giám đốc bán hàng doanh nghiệp khu vực châu Âu của Nvidia, phát biểu.

Google cũng thông báo kế hoạch đầu tư 6,8 tỷ USD vào phát triển AI tại Anh. Nằm trong kết hoạch này, công ty sẽ mở một trung tâm dữ liệu mới tại Waltham Cross, cách trung tâm London 19 km về phía Bắc.

“Cơ sở mới này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ AI của Google, như Google Cloud, Workspace, Search và Maps. Khoản đầu tư mới dự kiến  tạo ra 8.250 việc làm hàng năm tại các doanh nghiệp ở Anh”, Google cho biết trong một thông báo.

OpenAI cũng đưa ra cam kết đầu tư lớn với việc triển khai “Stargate U.K.”, một phiên bản của liên doanh Stargate giữa OpenAI, SoftBank và Oracle dành riêng cho Anh. Startup đứng sau ứng dụng AI ChatGPT cũng sẽ hợp tác với Nscale và Nvidia trong một dự án tại Anh.

OpenAI cho biết sẽ triển khai 8.000 GPU để hỗ trợ ứng dụng AI trên khắp nước Anh vào đầu năm sau, có thể tăng lên 31.000 GPU theo thời gian. Dự án phát triển lớn đầu tiên của Stargate U.K. sẽ được đặt tại Cobalt Park, Newcastle, thành phố ở miền Bắc nước Anh.

Trong khi đó, Salesforce thông báo kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ USD tại Anh, nâng từ cam kết đầu tư 4 tỷ USD năm 2023.

“Chúng tôi sẽ tăng gấp đôi cam kết lâu dài của mình tại Anh thông qua khoản đầu tư lớn này”, thông báo của Salesforce nêu rõ.

Trả lời phóng vấn hãng tin CNBC ngày 16/9, bà Zahra Bahrololoumi, giám đốc Salesforce tại Anh, cho biết chuyến thăm Anh của Tổng thống Trump “tái khẳng định mối quan hệ đặc biệt quan trọng giữa Anh và Mỹ”.

Từ khóa:

Anh đầu tư vào Anh microsoft Nvidia tập đoàn công nghệ Mỹ Tổng thống Trump thăm Anh

