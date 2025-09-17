Microsoft, Nvidia và nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ rót hàng chục tỷ USD vào Anh

Tập đoàn công nghệ Microsoft ngày 16/9 thông báo kế hoạch đầu tư 30 tỷ USD vào Anh trong thời gian từ nay tới năm 2028. Kế hoạch này nằm trong chiến lược xây dựng một loạt cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu của tập đoàn.
“Khoản đầu tư sẽ giúp Microsoft xây dựng siêu máy tính lớn
nhất tại Anh với hơn 23.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến”, tập đoàn Mỹ cho
biết và nói thêm rằng công ty sẽ hợp tác với Nscale, một công ty điện toán đám
mây của Anh, trong kế hoạch đầu tư này.
Ngoài Microsoft, một loạt công ty công nghệ lớn của Mỹ như
Nvidia, Google, OpenAI và Salesforce cũng công bố kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào Anh. Tổng số vốn đầu tư được cam kết lên tới hơn 40 tỷ USD.
Loạt cam kết đầu tư được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ
Donald Trump chuẩn bị có chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh. Ông Trump đã tới Anh
vào tối ngày 16/9. Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra ngày 17/9 tại cung điện
Windsor theo nghi lễ hoàng gia dưới sự chủ trì của Quốc vương Charles và Hoàng
hậu Camilla.
Trong chuyến thăm này của ông Trump, mọi chú ý đổ dồn vào Thủ
tướng Anh Keir Starmer, người đang chịu áp lực ổn định tình hình đất nước sau
khi Phó Thủ tướng Angela Rayner từ chức vì các chính sách thuế nhà ở và cải tổ
nội các lớn.
Trong một cuộc họp qua điện thoại ngay 16/9, Chủ tịch
Microsoft Brad Smith cho biết thời gian qua, lập trường của ông đối với nước
Anh đã thay đổi theo hướng nồng ấm hơn. Trước đó, ông từng chỉ trích Chính phủ
Anh vì cố gắng ngăn chặn thương vụ mua lại Activision-Blizzard trị giá 69 tỷ
USD của Microsoft vào năm 2023. Thương vụ này đã được cơ quan quản lý cạnh
tranh của Anh thông qua vào cuối năm đó.
“Không phải lúc nào tôi cũng lạc quan về môi trường kinh
doanh ở Anh. Tuy nhiên, tôi rất phấn khởi trước những bước đi của Chính phủ
trong vài năm qua”, ông Smith phát biểu.
Trong một thông báo cuối ngày 16/9, Chính phủ Anh cho biết
vào ngày 17/9, ông Starmer và ông Trump dự kiến sẽ ký một thỏa thuận mới giữa
hai nước “mở ra cơ hội đầu tư và hợp tác về công nghệ AI, lượng tử và hạt
nhân”.
Trong thông báo ngày 16/9, Nvidia cho biết sẽ đầu tư khoảng
15 tỷ USD vào Anh, hợp tác với Nscale và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng CoreWeave của
Mỹ. Trong đó, công ty dự kiến triển khai khoảng 120.000 GPU Blackwell của mình
tại Anh - kế hoạch lớn nhất từ trước tới nay của công ty tại châu Âu.
“Kế hoạch đầu tư này sẽ biến Anh trở thành một nhà sản xuất
AI chứ không chỉ là nơi tiếp nhận AI”, ông David Hogan, giám đốc bán hàng doanh
nghiệp khu vực châu Âu của Nvidia, phát biểu.
Google cũng thông báo kế hoạch đầu tư 6,8 tỷ USD vào phát
triển AI tại Anh. Nằm trong kết hoạch này, công ty sẽ mở một trung tâm dữ liệu
mới tại Waltham Cross, cách trung tâm London 19 km về phía Bắc.
“Cơ sở mới này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với
các dịch vụ AI của Google, như Google Cloud, Workspace, Search và Maps. Khoản đầu
tư mới dự kiến tạo ra 8.250 việc làm
hàng năm tại các doanh nghiệp ở Anh”, Google cho biết trong một thông báo.
OpenAI cũng đưa ra cam kết đầu tư lớn với việc triển khai
“Stargate U.K.”, một phiên bản của liên doanh Stargate giữa OpenAI, SoftBank và
Oracle dành riêng cho Anh. Startup đứng sau ứng dụng AI ChatGPT cũng sẽ hợp tác
với Nscale và Nvidia trong một dự án tại Anh.
OpenAI cho biết sẽ triển khai 8.000 GPU để hỗ trợ ứng dụng
AI trên khắp nước Anh vào đầu năm sau, có thể tăng lên 31.000 GPU theo thời
gian. Dự án phát triển lớn đầu tiên của Stargate U.K. sẽ được đặt tại Cobalt Park, Newcastle, thành phố ở miền Bắc nước Anh.
Trong khi đó, Salesforce thông báo kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ
USD tại Anh, nâng từ cam kết đầu tư 4 tỷ USD năm 2023.
“Chúng tôi sẽ tăng gấp đôi cam kết lâu dài của mình tại
Anh thông qua khoản đầu tư lớn này”, thông báo của Salesforce
nêu rõ.
Trả lời phóng vấn hãng tin CNBC ngày 16/9, bà Zahra
Bahrololoumi, giám đốc Salesforce tại Anh, cho biết chuyến thăm Anh của Tổng thống
Trump “tái khẳng định mối quan hệ đặc biệt quan trọng giữa Anh và Mỹ”.